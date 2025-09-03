Philips Brilliance 27E3U7903 je 5K monitor za dizajnere, fotografe i video montažere

Iz Philipsa je stigao 5K monitor – Brilliance 27E3U7903 za kojeg proizvođač tvrdi kako je stvoren za dizajnere, filmske stvaratelje, animatore i vizualne pripovjedače

Stjepan Bilić srijeda, 3. rujna 2025. u 15:23
Brilliance 27E3U7903 📷 Phillips
Brilliance 27E3U7903 Phillips

Philips je unutar svoje Brilliance serije monitora predstavio novi model - 27E3U7903. Iza ovog tradicionalno kriptičnog naziva nalazi se monitor koji je predviđen za profesionalne korisnike kojima su precizno kalibrirane boje jedna od bitnijih značajki prilikom odabira monitora za rad.

Philips Brilliance 27E3U7903 opremljen je 27-inčnim IPS panelom visoke 5K rezolucije (5120 × 2880) i gustoće piksela od 218 PPI. Panel pokriva 99,5 % AdobeRGB, 99 % DCI-P3/Display P3 i 99 % sRGB spektra, čime se osigurava precizna i vjerna reprodukcija boja. Certifikat DisplayHDR 600 dodatno doprinosi snažnom kontrastu i izraženim tonovima u prikazu slike.

Brilliance 27E3U7903 📷 Philips
Brilliance 27E3U7903 Philips

Zahvaljujući tim karakteristikama, ovaj model predstavlja pouzdan izbor za video montažu, grafički dizajn, animaciju i fotografiju. Predcertificiran za Calman Ready, omogućuje automatizirane procese kalibracije, čime se skraćuje vrijeme postavljanja i održava visoka razina točnosti boja, što je ključno za profesionalnu produkciju vizualnog sadržaja.

Brilliance 27E3U7903 📷 Philips
Brilliance 27E3U7903 Philips

Opremljen je s dva Thunderbolt 4 priključka koji omogućuju brz prijenos podataka, napajanje uređaja do 96 W te jednostavno povezivanje više uređaja, poput prijenosnih računala, vanjskih diskova i ostale opreme, jednim kabelom. Ugrađena funkcija Smart KVM omogućuje trenutačno prebacivanje kontrole tipkovnice i miša između dva sustava, čime se osigurava besprijekorno iskustvo rada u hibridnom okruženju koje objedinjuje Mac i PC platforme.

Antireflektivni premaz i prednje staklo s panelom tvrdoće 7H smanjuju odsjaj bez gubitka detalja, omogućujući jasnu i oštru sliku u svim uvjetima osvjetljenja. Tehnologije LowBlue Mode i Flicker-Free pridonose smanjenju naprezanja očiju tijekom dugotrajnog rada, dok postolje SmartErgoBase omogućuje potpunu prilagodbu visine, nagiba, zakretanja i rotacije zaslona, čime se osigurava optimalna ergonomska postava.

Brilliance 27E3U7903 &#128247; Philips

Integrirana 5MP AI kamera s automatskim kadriranjem i podrškom za Windows Hello osigurava da udaljeni sastanci budu oštri, sigurni i uvijek pravilno u kadru. Uz Philips MultiView funkciju, dva se uređaja mogu prikazivati istovremeno, jedan pored drugoga na ekranu - što multitasking, usporedbe i pregled sadržaja uživo čini bržima i jednostavnijima.

Philips Brilliance 27E3U7903 bit će dostupan od početka rujna po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.159,00 €.



