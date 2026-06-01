Philips Evnia 32M2N8900P je novi QD-OLED gaming model s 240 Hz i Ambiglow tehnologijom

SPECIFIKACIJE – Philips Evnia 32M2N8900P Ekran 32'' (3840 x 2160) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 300 cd/m2 (1000 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB C

2x USB A, USB B, 3.5 mm

Evnia monitori predstavljaju gaming modele više klase u Philipsovoj ponudi. Tako je i Philips Evnia 32M2N8900P novi primjerak te filozovije koja je specifična po svjetlijem kućištu, premium izradi i bogatom setu mogućnosti. Uz napredni prikaz i gaming tehnologije, Philips je dodao Ambiglow što je monitor pandan Ambilight tehnologiji. Okosnica ovog modela koji ima cijenu 1150 eura je QD-OLED panel kojeg proizvodi Samsung.

Jedna od najvažnijih značajki monitora je Ambiglow tehnologija koja omogućuje ambijentalno osvjetljenje koje preslikava boje s ekrana i tako proširuje dojam veličine ekrana

Philips Evnia 32M2N8900P dolazi s prepoznatljivim agresivnim staklom u obliku dugih krakova u obliku obrnutog slova V. Robusni stalak omogućuje vrlo solidna ergonomska podešenja u vidu podešavanja po visini od 130 mm, zakretanje lijevo desno i nagib od -5 do 20 stupnjeva. Bijela boja kućišta u kontrastu je s vrlo tankim crnim rubom oko panela. Osim toga, unutar kućišta se nalazi zaštitni sloj od grafrena koji pomaže u hlađenju panela. Straga se nalaze LED-ice koje čine Ambiglow sustav, koji sada prema navodima iz Philipsa koristi i AI značajke za usklađivanje boja na ekranu s bojama koje svijetle i obasjavaju zid iza monitora za bolji doživljaj gaminga.

Philips koristi 10-bitni QD-OLED panel, stiže u 4K rezoluciji i ima svjetlinu od 300 cd/m2 te TrueBlack 500 certifikat koji omogućuje višu svjetlinu u HDR načinu rada, dok se vršna svjetlina penje i preko 1000 cd/m2. Na taj način uz savršenu crnu i gigantski kontrast, Philips Evnia omogućuje napredni prikaz HDR-a. Utra Wide-Color tehnologija je zaslužna za napredni prikaz boja, pa tako monitor pokirva 99,5% DCI-p3, 97,7% AdobeRGB i preko 100% sRGB spektra boja.

Philips Evnia 32M2N8900P ima QD-OLED panel i 240 Hz što omogućuje odličan prikaz boja, visoki kontrast i svjetlinu te HDR prikaz, kao i napredne gaming mogućnosti

Stoga će ovaj otmjeni bijeli monitor s visokom rezolucijom moći ozbiljno razmotriti i kreativni profesionalci. Ipak, primarna namjena mu je gaming i u tom kontekstu izdvajamo vrlo brz odziv od ispod milisekunde i stopu osvježavanja panela od 240 Hz. Podržan je AMD FreeSync i službeno je kompatibilan s Nvidia G-Sync tehnologijom.

Philips je ugradio brojne konektore, a izdvajaju se dva HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i USB C kao mogućnost video konekcija te dva USB A, USB B i 3,5 mm audio konektor od ostalih. Monitor dolazi s ugrađenim KVM prekidačem pa je moguće s jednim setom periferije lako upravljati s više izvora slike, a MultiView omogućuje podjelu ekrana i istovremeni pregled oba izvora na jednom zaslonu. Evnia Precision Center je dodatni softver koji omogućuje podešavanje Ambiglow i drugih postavki važnih za igranje i korištenje monitora. Dostupna je i SoftBlue tehnologija za ograničavanje negativnog učinka plavog svjetla. Osim nešto više cijene, teško je naći mane ovom bogato opremljenom 4K gaming monitoru s QD-OLED panelom.