Philips Evnia AmbiScape: funkcionalno proširenje ambijentalnog osvjetljenja za gaming okruženja

Philips Evnia uvodi AmbiScape, novu funkcionalnost koja u kombinaciji s Ambiglowom i Windows Dynamic Lightingom proširuje sinkronizirano osvjetljenje s monitora na pametnu rasvjetu u prostoru

Stjepan Bilić ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 11:38
AmbiScape 📷 Philips
AmbiScape Philips

Philips Evnia nastavlja razvijati svoj sustav ambijentalnog osvjetljenja namijenjen korisnicima koji žele da se vizualne promjene na zaslonu odraze i u prostoru oko njih. Nakon postojećih rješenja poput AI‑Enhanced Ambiglowa i podrške za Windows Dynamic Lighting, uvedena je nova funkcionalnost pod nazivom AmbiScape, čiji je cilj proširiti sinkronizirano osvjetljenje s monitora na kompatibilnu pametnu rasvjetu u prostoriji.

Evnia sustav ambijentalnog osvjetljenja temelji se na ideji da se promjene na zaslonu, bilo tijekom igranja ili gledanja multimedije, mogu prenijeti na pozadinsko osvjetljenje monitora i druge uređaje. Time se postiže ujednačenije vizualno okruženje u kojem monitor nije izoliran element, nego dio šireg postava. Sustav se aktivira putem USB upstream povezivanja, a sve postavke upravljaju se kroz aplikaciju Philips Evnia Precision Center.

Ambiglow s podrškom umjetne inteligencije analizira dominantne boje i prijelaze scena te automatski prilagođava pozadinsko osvjetljenje monitora. Umjesto statičnih RGB postavki, osvjetljenje se mijenja u skladu sa sadržajem na zaslonu.

AmbiScape je Matter certificirano sučelje koje omogućuje sinkronizaciju pametne rasvjete kompatibilne s Matter standardom s prikazom na zaslonu. Kako se scene mijenjaju, tako se u stvarnom vremenu mijenja i osvjetljenje u prostoriji.

Windows Dynamic Lighting: integracija s RGB ekosustavom

Philips Evnia je prvi brend gaming monitora koji podržava Windows Dynamic Lighting, sustav u Windowsu 11 koji omogućuje upravljanje RGB osvjetljenjem kompatibilnih uređaja iz Windows postavki.

Za korištenje Dynamic Lightinga potrebno je:

  • povezati monitor putem USB upstreama
  • upravljati osvjetljenjem kroz Windows 11 postavke

Dostupne funkcionalnosti ovise o konfiguraciji i podržanim uređajima.

Precision Center: centralno mjesto za upravljanje

Precision Center omogućuje detaljniju kontrolu ambijentalnog osvjetljenja od standardnih OSD postavki. Korisnici mogu:

  • kreirati i mijenjati profile
  • podešavati intenzitet
  • prilagođavati reakcije osvjetljenja za igre, multimediju i različite prostore

Ažurirana verzija Precision Center 1.9 bit će dostupna 29. travnja, a AmbiScape funkcionalnost dostupna je svim korisnicima kompatibilnih Evnia monitora.



