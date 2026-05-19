Phillips proširuje ponudu poslovnim dvostranim monitorom

Iz Philipsa navode da je novi dvostrani monitor namijenjen okruženjima u kojima je važno odvojiti sadržaj za zaposlenike od onoga koji vide korisnici

Phillips je predstavio novi poslovni monitor 24B2D5300 koji, umjesto jednog, ima dva 23,8-inčna IPS zaslona Full HD rezolucije, smještena s obje strane uređaja.

Monitor podržava tehnologije SmartView i DualView koje omogućuju podjelu sadržaja na virtualne cjeline, zrcaljenje ili proširenje prikaza između oba zaslona. Philips navodi da je prvenstveno namijenjen recepcijama, bankama, zdravstvenim ustanovama i drugim uslužnim okruženjima u kojima je potrebno odvojiti interne informacije od sadržaja namijenjenog korisnicima.

Foto: Phillips

Što se tiče tehničke strane, monitor ima frekvenciju osvježavanja od 120 Hz, USB-C povezivanje s napajanjem do 65 W po priključku, HDMI priključak te integrirani USB hub i audio funkcije. Svaki zaslon može biti povezan s vlastitim uređajem, a podržana je i Philipsova MultiView tehnologija za prikaz slike iz više izvora istovremeno.

Philips također ističe i fokus na ergonomiju te zaštitu očiju. Oba zaslona tako koriste tehnologije Flicker-free, SoftBlue i Low Blue Light, a monitor ima i certifikat EyeSafe Certified 2.0.

Monitor će biti dostupan od kraja svibnja po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 469 eura.