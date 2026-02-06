Po malo za svakoga filozofija stiže u Dell Plus S2725DC IPS monitoru s 1440p rezolucijom i 144 Hz

Dellov Plus model stiže s fokusom na zabavu i u tom pogledu nudi IPS panel nešto višeg kontrasta, pokrivanje 99% sRGB spektra i viši refresh rate uz podršku za FreeSync

Bug.hr petak, 6. veljače 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Dell Plus S2725DC
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 144 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  IPS / Edge
Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 350 cd/m2
Vrijeme odziva 4 ms (1 ms MPRT)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 x USB C (1 x 65 W power delivery,
DisplayPort 1.4), 2 x USB A

Dell S2725DC je jedan od onih proizvoda koji u ničemu nije najbolji, a mnogo stvari radi zadovoljavajuće. Tako ovaj IPS monitor koji ima cijenu ispod 300 eura u našim trgovinama nudi 1440p rezoluciju, vrlo dobar kontrast za ovu tehnologiju, ugrađene zvučnike i 144 Hz stopu osvježavanja panela te MPRT i FreeSync tehnologije koje će omogućiti solidno igranje. S naprednom ergonomijom i setom konektora te konzervativnim dizajnom, radi se o monitoru koji može poslužiti kao kvalitetni uredski odabir.

Osim klasičnog Dell dizajna, monitor ima stalak koji omogućuje napredna ergonomska podešenja uključujući i pivot, a straga se nalazi i joystick za upravljanje OSD izbornikom

Pravokutna svijetla baza i valjkasti stalak u kontrastu su s crnim tankim okvirom oko panela. Kućište je straga također bijele boje i osim svih konektora koji gledaju prema dolje na lijevom rubu ima tipku za paljenje i joystick za upravljanje OSD izbornikom. Dizajn na prvu vrišti Dell, a osim prepoznatljivog izgleda donosi i vrlo napredne ergonomske mogućnosti koje uključuju namještanje pozicije monitora po visini, nagibu i zakretanje te stavljanje u pivot način rada.

Dell Plus S2725DC je IPS model s 1440p rezolucijom i stopom osvježavanja panela od 144 Hz, svjetlinom od 350 cd/m2 , a monitor pokriva i 99% sRGB spektra

Okosnica Dell S2725DC monitora je IPS panel koji ima kontrast od 1500:1 što je iznad uobičajenih IPS vrijednosti. Radi se o modelu s rezolucijom 2560 x 1440 piksela koji dolazi sa stopom osvježavanja od 144 Hz i pri tome ima podršku za AMD FreeSync te stiže s MPRT tehnologijom koja omogućuje i brzi odziv od  milisekunde. Posebna je pažnja posvećena zaštiti očiju preko Eye Comfort tehnologije koja smanjuje štetnu emisiju plavog svjetla. Ovaj monitor ima i vrlo solidan prikaz boja i njegov panel pokriva 99% sRGB spektra, a stiže sa svjetlinom od 350 cd/m2.

Većina konektora grupirana je na klasičnoj poziciji i tu izdvajamo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB C koji isporučuje 65 W

Od konektora je Dell ponudio HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dva USB C od kojih jedan isporučuje 65 W, a drugi se zajedno s jednim od dva USB A  priključaka nalazi u ladici koja se spušta na donjoj strani monitora. Monitor ne dolazi s 3,5 mm utorom za slušalice, ali ima ugrađene stereo zvučnike snage po 3 W.

