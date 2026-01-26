Poslovni IPS model Philips 32B2U3601H ima skočnu web kameru, 1440p rezoluciju i 100 Hz refresh rate

Philip je ponudio veliku 32'' dijagonalu, naprednu ergonomiju i brojne konektore koji među ostalim omogućuju daisy chain spajanje više modela. Među prednosti spada i nešto viša stopa osvježavanja panela, dok bi 1440p rezolucija na 32'' mogla biti i viša

SPECIFIKACIJE – Philips 32B2U3601H/00 Ekran 32'' (2560 x 1440) / 100 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, USB C

4 x USB A, 3.5 mm, Ethranet

Novi Philipsov poslovni monitor koristi IPS tehnologiju, a kao prodajne adute uključuje napredne ergonomske opcije, bogatu opremljenost konektorima i poseban dodatak u vidu uključene napredne web kamere visoke rezolucije s podrškom za Windows Hello. S druge strane na dijagonali od 32'' monitor ima 1440p rezoluciju koja će za uredske zadatke biti i više nego dovoljna, no nije za napredne poslove u kreativnim i CAD aplikacijama gdje bi gustoća piksela od oko 93 PPI mogla biti preniska. Cijena ovog modela na našem je tržištu 407 eura.

Philips 32B2U3601H je IPS poslovni monitor s 1440p rezolucijom i 100 Hz, svjetlinom od 350 cd/m2 koji pokriva 113% sRGB spektra

Monitor dolazi s prilično klasičnim i konzervativnim dizajnom koji uključuje sjajnu crnu duguljastu bazu i stalak također bez oštrih rubova. Philips 32B2U3601H s tri strane od naprijed ima tanke rubove oko ekrana, dok je donja strana deblja i na sebi ima tipke za upravljanje OSD izbornikom i natpis Philips. Poseban dodatak u dizajnu je web kamera od 5 megapiskela koja se izvlači iz kućišta na vrhu i ima IR senzor, pa se može koristiti za biometrijski login u sustav. Monitor nudi sva očekivana ergonomska podešenja kao što su namještanje po visini, zakretanje, namještanje nagiba i pivot način.

Za prikaz na 32'' dijagonali uz rezoluciju od 2560 x 1440 piksela brine se IPS panel koji ima vrlo dobar prikaz boja i vidljivost iz kutova, dok mu je kontrast slabija strana. Ovaj 10 bitni panel pokriva 113% sRGB spektra i ima svjetlinu od 350 cd/m2, a iako nema službenu podršku za VRR, nudi nešto višu stopu osvježavanja panela od 100 Hz. Monitor dolazi s mat premazom ekrana koji sprječava odbljesak, a nudi i SoftBlue tehnologiju koja štiti od štetnog plavog svjetla. U Philips 32B2U3601H su ugrađeni i stereo zvučnici izlazne snage po 2 W.

Monitor nudi brojne konektore, a s računalom ga možete spojiti putem HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ili USB C konekcije te nudi serijsko spajanje zahvaljujući ulaznom i izlaznom DisplayPort konektoru

Monitor je sve konektore kojih je mnogo smjestio straga u obliku slova L. Tu su HDMI 2.0, dva DisplayPort 1.4 (ulaz i izlaz), USB C s power deliveryjem do 90 W, četiri USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Zahvaljujući DisplayPort konektorima, monitor se lako može povezati u daisy chain konfiguraciju i pritom je Philips osigurao SmartLink Sync funkcionalnost koja automatski usklađuje postavke zaslona za ujednačeni prikaz.