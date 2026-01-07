Prijenosni IPS monitor HP Series Pro 514pn ima visoku svjetlinu i precizan prikaz boja

Da li je cijena od 390 eura opravdana za prijenosni 14'' monitor? S obzirom da HP 514pn pokriva 100% sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 spektra uz visoku svjetlinu i za IPS panele visok kontrast, ova cijena ne zvuči preludo

SPECIFIKACIJE – HP Series 5 Pro 514pn Ekran 14'', WQHD (2.560 x 1.600) / 75 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Black/mini LED Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x USB C (65 W power delivery, DisplayPort 1.2)

HP je predstavio Series 5 Pro 514 pn prijenosni monitor koji se s laptopom povezuje putem USB C konekcije i omogućuje kvalitetno proširenje radne površine. Pa iako veličina od 14'' nije ogromna, kvaliteta ovog modela doista pruža niz prednosti, čak i za zahtjevne korisnike kao što su kreativni profesionalci koji trebaju precizan prikaz boja. Radi se o prije svega poslovnoj seriji relativno visoke rezolucije za ovu dijagonalu i visoke svjetline.

HP Series Pro 514pn se može postaviti u horizontalnoj i vertikalnoj varijanti, ovisno o potrebama

HP Series 5 Pro 514pn ima tanko aluminijsko kućište srebrne boje i isto tako tanak okvir oko panela. Straga se nalazi stalak koji se izvlači i omogućuje smještanje na stol pod laganim nagibom. Masa ovog monitora je samo 670 grama i lako će uz laptop stati u torbu, a njegov kickstand omogućuje i horizontalno i vertikalno postavljanje. Sa strane su smještena dva USB C konektora koji imaju do 65 W power delivery, pa monitor možete povezati s laptopom ili punjačem.

IPS Black panel omogućuje viši kontrast u odnosu na klasični IPS, uz zadržan precizan prikaz boja i široke kutove gledanja. HP Series Pro 514pn pokriva i 100% sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 spektra

Ovaj se monitor ističe Neo LED tehnologijom, odnosno radi se o modelu koji za pozadinsko osvjetljenje koristi mini LED i time se omogućuje preciznije upravljanje osvjetljenjem i viši kontrast ovog IPS Black panela koje je dvostruko veće u odnosu na klasične IPS modele. Na dijagonali od 14'' HP Series 5 Pro 514pn donosi rezoluciju od 2560 x 1600 točaka što donosi gustoću piksela od 221 PPI. Monitor ima stopu osvježavanja panela od 75 Hz i svjetlinu od 400 cd/m2, no najimpresivnije brojke dolaze u vidu pokrivanja 100% sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 spektra. To je nešto što klasični monitori često ne mogu ponuditi.

Ovaj model dolazi s zaštitnim pokrivačem koji se s magnetom pričvršćuje na prednju stranu. Cijena ovog modela na domaćem je tržištu 390 eura. Nema nekih prigovora oko mogućnosti monitora, no isto tako je to priličan iznos za pomoćni 14'' model. Oni kojima baš treba ovakav dodatak mobilnoj ili stolnoj radnoj okolini, u HP Series 5 Pro 514pn naći će kvalitetan IPS panel visoke svjetline i naprednih mogućnosti prikaza.