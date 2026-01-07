Prijenosni IPS monitor HP Series Pro 514pn ima visoku svjetlinu i precizan prikaz boja

Da li je cijena od 390 eura opravdana za prijenosni 14'' monitor? S obzirom da HP 514pn pokriva 100% sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 spektra uz visoku svjetlinu i za IPS panele visok kontrast, ova cijena ne zvuči preludo

Bug.hr srijeda, 7. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – HP Series 5 Pro 514pn
Ekran 14'', WQHD (2.560 x 1.600) / 75 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Black/mini LED
Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva 1 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x USB C (65 W power delivery, DisplayPort 1.2)

HP je predstavio Series 5 Pro 514 pn prijenosni monitor koji se s laptopom povezuje putem USB C konekcije i omogućuje kvalitetno proširenje radne površine. Pa iako veličina od 14'' nije ogromna, kvaliteta ovog modela doista pruža niz prednosti, čak i za zahtjevne korisnike kao što su kreativni profesionalci koji trebaju precizan prikaz boja. Radi se o prije svega poslovnoj seriji relativno visoke rezolucije za ovu dijagonalu i visoke svjetline.

HP Series Pro 514pn se može postaviti u horizontalnoj i vertikalnoj varijanti, ovisno o potrebama
HP Series Pro 514pn se može postaviti u horizontalnoj i vertikalnoj varijanti, ovisno o potrebama

HP Series 5 Pro 514pn ima tanko aluminijsko kućište srebrne boje i isto tako tanak okvir oko panela. Straga se nalazi stalak koji se izvlači i omogućuje smještanje na stol pod laganim nagibom. Masa ovog monitora je samo 670 grama i lako će uz laptop stati u torbu, a njegov kickstand omogućuje i horizontalno i vertikalno postavljanje. Sa strane su smještena dva USB C konektora koji imaju  do 65 W power delivery, pa monitor možete povezati s laptopom ili punjačem.

IPS Black panel omogućuje viši kontrast u odnosu na klasični IPS, uz zadržan precizan prikaz boja i široke kutove gledanja. HP Series Pro 514pn pokriva i 100% sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 spektra
IPS Black panel omogućuje viši kontrast u odnosu na klasični IPS, uz zadržan precizan prikaz boja i široke kutove gledanja. HP Series Pro 514pn pokriva i 100% sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 spektra

Ovaj se monitor ističe Neo LED tehnologijom, odnosno radi se o modelu koji za pozadinsko osvjetljenje koristi mini LED i time se omogućuje preciznije upravljanje osvjetljenjem i viši kontrast ovog IPS Black panela koje je dvostruko veće u odnosu na klasične IPS modele. Na dijagonali od 14'' HP Series 5 Pro 514pn donosi rezoluciju od 2560 x 1600 točaka što donosi gustoću piksela od 221 PPI. Monitor ima stopu osvježavanja panela od 75 Hz i svjetlinu od 400 cd/m2, no najimpresivnije brojke dolaze u vidu pokrivanja 100% sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 spektra. To je nešto što klasični monitori često ne mogu ponuditi.

Ovaj model dolazi s zaštitnim pokrivačem koji se s magnetom pričvršćuje na prednju stranu. Cijena ovog modela na domaćem je tržištu 390 eura. Nema nekih prigovora oko mogućnosti monitora,  no isto tako je to priličan iznos za pomoćni 14'' model. Oni kojima baš treba ovakav dodatak mobilnoj ili stolnoj radnoj okolini, u HP Series 5 Pro 514pn naći će kvalitetan IPS panel visoke svjetline i naprednih mogućnosti prikaza.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi