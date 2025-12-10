Samsung Odyssey G5 G53F je IPS gaming monitor s 200 Hz ispod 200 eura

Monitor na popularnoj 27'' dijagonali ima 1440p rezoluciju i spaja IPS panel s visokom stopom osvježavanja uz FreeSync Premium podršku, no pristupačna cijena je jedna od najvećih prednosti

SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G5 G53F Ekran 27'' (2560 x 1440) / 200 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 300 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

Odyssey brend gaming monitora pod svojim imenom spaja vrlo raznoliko i brojno društvo koje nudi modele od 24'' sve do ogromnih 49''. Samsung je također ponudio sve trenutačno popularne vrste tehnologija prikaza, pa uz nešto skuplje OLED nudi VA i IPS monitore. Odyssey G5 G53F donosi upravo IPS panel, a uz prepoznatljiv dizajn serije donosi kombinaciju najvažnijih gaming tehnologija, vrlo dobrih specifikacija i cijene koja za ovaj model ide ispod 200 eura.

Samsung Odyssey G5 G53F izgledom podsjeća na ostale modele Odyssey brenda, samo s malo manje detalja. Kratki stalak spaja se pri dnu monitora i omogućuje ograničene ergonomske mogućnosti u vidu nagiba naprijed-natrag

Samsung Odyssey G5 G53F stiže s donekle rudimentarnim dizajnom, bez suviše detalja koji bi povisili cijenu uređaja. Na metalne noge u obliku obrnutog slova v nastavlja se kratki stalak oštrih rubova koji se s monitorom spaja pri dnu ekrana i omogućuje tek namještanje nagiba, pa se ovaj model neće istaknuti po naprednoj ergonomiji. Moderne smjernice monitor slijedi kroz vrlo tanke okvire oko tri stranice ekrana s prednje strane. Straga nema svjetlećih elemenata, a uz logo, crno kućište smjestilo je i sve konektore. U tom segmentu je Samsung osigurao dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 te 3,5 mm audio konektor.

G53F je IPS varijanta G5 serije i uz 1440p rezoluciju i brzi odziv donosi visoku stopu osvježavanja panela od 200 Hz

Okosnica monitora je IPS panel koji sa sobom donosi široke kutove gledanja i vjeran prikaz boja, ali i slabiji kontrast. Igrače će razveseliti brzi odziv i visoka stopa osvježavanja panela od 200 Hz, pri čemu su podržani AMD FreeSync Premium Pro i kompatibilnost s Nvidia G-Sync. Od drugih gaming dodataka ima virtualnu točku ciljanja, a stiže i s Black Equalizer opcijom koja ujednačuje nijanse crne boje kako bi se detalji bolje vidjeli u tamnijim scenama. Samsung Odyssey G5 G53F ima svjetlinu od 300 cd/m2 i podržava HDR10, no same specifikacije monitora nisu najbolje pripremljene za impresivan HDR prikaz.

Tanki rubovi oko ekrana odražavaju moderne trendove u dizajnu monitora

Samsung je s ovim monitorom pokrio ulazni segment nudeći klasičnu gaming kombinaciju 27'' dijagonale i 1440p rezolucije s visokom stopom osvježavanja panela. IPS panel ima neka ograničenja, ali i prednosti u odnosu na VA konkurente, a obje ove tehnologije imaju za mnoge važnu komparativnu prednost u odnosu na OLED konkurenciju, a to je znatno niža cijena.