Samsung Odyssey G73SH uz 4K rezoluciju i OLED panel, nudi dual mode način rada sa 165 i 330 Hz

G7 serija spaja kvalitetnu izradu, napredan OLED panel, brzi odziv i dual mode način rada koji nudi 165 Hz na 4K rezoluciji i 330 Hz na FullHD-u. Tu je i kvalitetna ergonomija, a jedino je za ovu ipak višu seriju nešto skromnija ponuda konektora

Bug.hr subota, 6. lipnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G7 G73HS
Ekran 32'' (3840 x 2160) / 165Hz (1920 x 1080, 330 Hz)
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 275 cd/m2 (1300 peak)
Vrijeme odziva  0,03 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm  

Samsung ima podosta OLED gaming monitora s 240 Hz stopom osvježavanja panela. Novi Samsung Odyssey G7 G73SH nudi drugačiji pristup i spaja 4K rezoluciju sa 165 Hz, uz mogućnost povećanja na 330 Hz refresh ratea sa smanjenjem rezolucije na FullHD. Igrači također dobivaju podršku za sve aktualne tehnologije, HDR, visoku vršnu svjetlinu i brzi odziv. Dizajn je također unutar prepoznatljivih gabarita Odyssey serije.

Samsung Odyssey G73SH ima naprednu ergonomiju koja uključuje i pivot mogućnost
Samsung Odyssey G73SH ima naprednu ergonomiju koja uključuje i pivot mogućnost

Boja kućišta je crna, rubovi oko panela izuzetno tanki, a crna je i peterokutna metalna baza, kao i valjkasti stalak. Uz otmjen dizajn kućišta straga se nalazi samo logo serije i nema RGB svjetlećih dodataka. Treba istaknuti naprednu ergonomiju koja uključuje podešavanje po visini, zakretanje, namještanje nagiba naprijed-natrag te pivot način rada.

Uz dvostruki način rada koji nudi 4K/165 Hz i FullHD/330 Hz, OLED monitor donosi napredan prikaz s vrlo dobrom svjetlino, ogromnim kontrastom, HDR mogućnostima te podrškom za G-Sync i Freesync.
Uz dvostruki način rada koji nudi 4K/165 Hz i FullHD/330 Hz, OLED monitor donosi napredan prikaz s vrlo dobrom svjetlino, ogromnim kontrastom, HDR mogućnostima te podrškom za G-Sync i Freesync.

Okosnica monitora je klasični OLED panel u 4K rezoluciji koji ima sve poznate prednosti tehnologije poput savršene crne, ogromnog kontrasta pri čemu je tu standardna svjetlina od 275 cd/m2, ali i VESA DisplayHDR True Black 400 certifikat koji naslućuje višu svjetlinu u HDR načinu rada. OLED ima i napredan prikaz boja s 98,5% pokrivanja DCI-P3 spektra i certifikatom kvalitete prikaza boja od Pantonea. S ovim karakteristikama, G7 serija mogla bi ući na radar i kreativnim profesionalcima. Ipak, prvenstveno je namijenjena gaming publici za koju donosi brz odziv od ispod 1 milisekunde te dvostruki način rada, pa ćete na 4K rezoluciji dobiti 165 Hz, a na FullHD 330 Hz stope osvježavanja panela. Podržani su Nvidia G-Sync i AMD FreeSync.

Pogled straga otkriva otmjeni dizajn i crnu boju kućišta, dok su konektori smješteni straga prema dolje
Pogled straga otkriva otmjeni dizajn i crnu boju kućišta, dok su konektori smješteni straga prema dolje

Monitor ne dolazi sa zvučnicima, a pod potencijalni minus bi mogli staviti skromnu ponudu konektora. Straga se nalaze HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i 3,5 mm audio konektor. Treba istaknuti dodatne gaming značajke kao što su virtualni nišan i Black Equalizer. Ukupno se radi o kvalitetno izrađenom monitoru dobre ergonomije i naprednih mogućnosti prikaza te vrlo solidnim gaming mogućnostima. Cijena ovog modela je 1099 eura.

 

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