Samsung Odyssey G80SH je 6K IPS gaming monitor s dual načinom rada i 165 Hz

Visoka rezolucija, premium izrada i napredne gaming značajke glavne su prednosti ovog IPS modela, dok je cijena ono što će biti izazov kod traženja korisnika

Bug.hr petak, 29. svibnja 2026. u 08:50
SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G8 G80HS
Ekran 32'' (6144 x 3456) / 165Hz (3072 x 1728, 330 Hz)
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 (1000 peak)
Vrijeme odziva  1 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 2x USB A, USB B, 3,5 mm  

U velikoj ponudi Odyssey gaming monitora, serija G8 je među jačim modelima. Pa iako se high-end modeli već par generacija baziraju na OLED tehnologiji, G80SH donosi visoku 6K rezoluciju kao ono čime zaslužuje visoki status u hijerarhiji. Samsung je ovaj model predstavio kao prvi 6K gaming monitor, a osim rezolucije, monitor donosi kvalitetnu izradu, dual mode način rada s brzim prebacivanjem između 6K i 3K rezolucije pri čemu se mijenja i stopa osvježavanja panela te podrškama za Adaptive Sync tehnologije.

Moderan dizajn očituje se u tankom profilu, rubovima oko panela, a straga i u RGB svjetlećem dodatku
Moderan dizajn očituje se u tankom profilu, rubovima oko panela, a straga i u RGB svjetlećem dodatku

Široka metalna baza, oštri rubovi na stalku s velikom rubom za provođenje kablova te svjetleći RGB krug oko hvatišta stalka neke su od glavnih značajki u dizajnu. Uz to, s tri stane oko panela monitor ima tanke rubove i dizajnom pleše između gaming i monitora za sve namjene. Treba izdvojiti napredne ergonomske mogućnosti, koje uz podešavanje po visini, nagibu i zakretanje nudi i stavljanje u pivot način rada.

Samsung Odyssey G80SH je IPS monitor s rezolucijom od 6144 x 3456 piksela, dvostrukim modom rada sa 165 Hz i 330 Hz na 3K rezoluciji
Samsung Odyssey G80SH je IPS monitor s rezolucijom od 6144 x 3456 piksela, dvostrukim modom rada sa 165 Hz i 330 Hz na 3K rezoluciji

Samsung Odyssey G80SH je monitor s brzim IPS panelom što sa sobom donosi brzi odziv od 1 milisekunde, odličnu vidljivost iz kutova, ali i nizak kontrast. Ono što je glavna značajka G80HS uređaja je rezolucija od 6144 x 3456 piksela što u prijevodu donosi visoku gustoću piksela od 224 PPI. Na toj rezoluciji omogućuje stopu osvježavanja panela od 165 Hz, dok dvostruki način rada znači da se brzim prebacivanjem na rezoluciju od 3072 x 1728 piksela omogućuje refresh rate od 330 Hz. Podržani su AMD FreeSync Premium i kompatibilan je s G-Sync tehnologijom, pa bi gaming trebao biti bez trganja slike, ako imate grafičku koja na toj rezoluciji može postići toliki broj sličica. Osim toga, monitor podržava HDR 10+, a dolazi i sa solidnom svjetlinom od 350 cd/m2. Zbog visoke rezolucije, mogao bi biti zanimljiv i kreativnim korisnicima, a treba napomenuti da pokriva 99% sRGB spektra.

Monitor omogućuje napredna ergonomska podešenja, koja uključuju i pivot. Pogled sa strane otkriva tanak panel i nešto robusniji stalak
Monitor omogućuje napredna ergonomska podešenja, koja uključuju i pivot. Pogled sa strane otkriva tanak panel i nešto robusniji stalak

Od konektora su tu dva HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 koji će vam trebati za postizanje 6K/165 Hz kombinacije, a tu su još dva USB A, USB B i 3,5 mm audio konektor. Monitor je predstavljen i na lokalnoj stranici proizvođača, a očekivana cijena je oko 1500 eura. Za taj iznos moguće je nabaviti ozbiljne OLED gaming modele, no za mnoge bi izazov visoke 6K rezolucije mogao biti ono što će ih privući prema kupnji.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi