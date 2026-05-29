Samsung Odyssey G80SH je 6K IPS gaming monitor s dual načinom rada i 165 Hz

SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G8 G80HS Ekran 32'' (6144 x 3456) / 165Hz (3072 x 1728, 330 Hz) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 (1000 peak) Vrijeme odziva 1 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 2x USB A, USB B, 3,5 mm

U velikoj ponudi Odyssey gaming monitora, serija G8 je među jačim modelima. Pa iako se high-end modeli već par generacija baziraju na OLED tehnologiji, G80SH donosi visoku 6K rezoluciju kao ono čime zaslužuje visoki status u hijerarhiji. Samsung je ovaj model predstavio kao prvi 6K gaming monitor, a osim rezolucije, monitor donosi kvalitetnu izradu, dual mode način rada s brzim prebacivanjem između 6K i 3K rezolucije pri čemu se mijenja i stopa osvježavanja panela te podrškama za Adaptive Sync tehnologije.

Moderan dizajn očituje se u tankom profilu, rubovima oko panela, a straga i u RGB svjetlećem dodatku

Široka metalna baza, oštri rubovi na stalku s velikom rubom za provođenje kablova te svjetleći RGB krug oko hvatišta stalka neke su od glavnih značajki u dizajnu. Uz to, s tri stane oko panela monitor ima tanke rubove i dizajnom pleše između gaming i monitora za sve namjene. Treba izdvojiti napredne ergonomske mogućnosti, koje uz podešavanje po visini, nagibu i zakretanje nudi i stavljanje u pivot način rada.

Samsung Odyssey G80SH je IPS monitor s rezolucijom od 6144 x 3456 piksela, dvostrukim modom rada sa 165 Hz i 330 Hz na 3K rezoluciji

Samsung Odyssey G80SH je monitor s brzim IPS panelom što sa sobom donosi brzi odziv od 1 milisekunde, odličnu vidljivost iz kutova, ali i nizak kontrast. Ono što je glavna značajka G80HS uređaja je rezolucija od 6144 x 3456 piksela što u prijevodu donosi visoku gustoću piksela od 224 PPI. Na toj rezoluciji omogućuje stopu osvježavanja panela od 165 Hz, dok dvostruki način rada znači da se brzim prebacivanjem na rezoluciju od 3072 x 1728 piksela omogućuje refresh rate od 330 Hz. Podržani su AMD FreeSync Premium i kompatibilan je s G-Sync tehnologijom, pa bi gaming trebao biti bez trganja slike, ako imate grafičku koja na toj rezoluciji može postići toliki broj sličica. Osim toga, monitor podržava HDR 10+, a dolazi i sa solidnom svjetlinom od 350 cd/m2. Zbog visoke rezolucije, mogao bi biti zanimljiv i kreativnim korisnicima, a treba napomenuti da pokriva 99% sRGB spektra.

Monitor omogućuje napredna ergonomska podešenja, koja uključuju i pivot. Pogled sa strane otkriva tanak panel i nešto robusniji stalak

Od konektora su tu dva HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 koji će vam trebati za postizanje 6K/165 Hz kombinacije, a tu su još dva USB A, USB B i 3,5 mm audio konektor. Monitor je predstavljen i na lokalnoj stranici proizvođača, a očekivana cijena je oko 1500 eura. Za taj iznos moguće je nabaviti ozbiljne OLED gaming modele, no za mnoge bi izazov visoke 6K rezolucije mogao biti ono što će ih privući prema kupnji.