Samsung ViewFinity S8 S85TH veliki je i bogato opremljen VA monitor za produktivnost

SPECIFIKACIJE – Samsung ViewFinity S8 S85TH Ekran 40'' (5210 x 2160) / 144 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/ W-LED Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, 4 x USB C (2 x Thunderbolt 5) 5 x USB A,

3,5 mm, Ethernet

ViewFinity serije monitora namijenjene su poslovnim korisnicima koji naginju prema kreativnom spektru i prije svega nude zanimljivu kombinaciju veličine i mogućnosti. I dok su u prošlim generacijama ove serije nudile nešto bazičnije mogućnosti, S85TH bogato je opremljen uređaj s velikim 40'' zakrivljenim ekranom i naprednim mogućnostima koje uključuju višu stopu osvježavanja ekrana, ugrađen zvučnik i KVM prekidač te ogromnu količinu konektora uključujući i Thunderbolt 5.

Tri dostupnija konektora i tipke za upravljanje izbornikom nalaze se ispod panela

Samsung ViewFinity S8 S85TH je velik monitor i to će vam prvo upasti u oči kod dizajna. Ima agresivnu zakrivljenost od 1000R te dizajn koji je osim toga prilično minimalistički, s tamno sivom bojom i vrlo tankim okvirima oko panela unatoč velikom zakrivljenom ekranu. Monitor nudi i ergonomske značajke u vidu podešavanja po visini, zakretanja ekrana i nagiba. Veliki monitor zauzet će dosta mjesta na stolu, a stoji na metalnoj peterokutnoj bazi. Ispod ekrana ima smješten dio konektora te tipke za upravljanje OSD izbornikom.

Samsung ViewFinity S8 S85TH nudi zakrivljeni VA panel od 40'' s rezolucijom od 5210 x 2160 piksela, 144 Hz, svjetlinom od 350 cd/m2 i podrškom za HDR

S85TH namijenjen je korisnicima kojima treba puno prostora na ekranu i spaja veliku dijagonalu od 40'' s visokom rezolucijom od 5210 x 2160 piksela. Radi se o VA panelu koji u startu ima viši kontrast od IPS-a, a njegovu boljku od slabije vidljivosti iz kutova skriva zakrivljenost. Samsung ViewFinity S8 S85TH dolazi sa svjetlinom od 350 cd/m2, podržava HDR10+ i ima višu stopu osvježavanja ekrana od 144 Hz uz podršku za AMD FreeSync Premium, pa će poslužiti kao dobar odabir i za gaming korisnike iako mu to nije primarna namjena.

Monitor je velik, tamno sive boje i istaknuto obilježje mu je zakrivljenost od 1000R

Monitor, uz mnoštvo prostora, omogućuje i raznovrsnost zahvaljujući KVM prekidaču i velikom broju konektora. Izdvaja se Thunderbolt 5 koji donosi veliku propusnost podataka i isporuku snage od 140 W. Tu su još HDMI 2.1, dodatni Thunderbolt 5 i još dva USB C, pet USB A, 3,5 mm audio i Ethernet konektor. Zahvaljujući tome, monitor se lako može povezati u daisy chain, iako je možda dovoljno prostora na jednom S85TH modelu. Isto tako, KVM prekidač omogućuje brzo prebacivanje između različitih izvora slike, sve s jednom periferijom. Monitor dolazi i sa zvučnicima snage 5 W, a cijena za ovaj veliki model za produktivnost je 1399 eura.