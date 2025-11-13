Sony je predstavio 27-inčni monitor za igrače PlayStationa

Sony je dizajnirao monitor specijalno za igrače PlayStationa, koji čak nudi i integrirani držač za punjenje DualSensea

Sony je predstavio 27-inčni monitor namijenjen igračima koji žele punokrvno desktop iskustvo uz PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. Iako je riječ o naizgled običnom igraćem monitoru, on dolazi s integriranim držače za punjenje DualSense kontrolera, zbog čega će upravo i biti najkorisniji igračima PlayStationa.

Monitor je dizajnirao Sony Interactive Entertainment i temelji se na IPS panelu rezolucije 2.560 × 1.440 (2K), uz podršku za HDR i Auto HDR mapiranje tonova. Zahvaljujući tim funkcijama, postavke HDR-a bit će automatski optimizirane prilikom prvog spajanja na PlayStation 5, što bi trebalo rezultirati boljim prikazom.

Kako se i očekuje od monitora namijenjenog konzolašima, tu je i podrška za varijabilnu frekvenciju osvježavanja (VRR) do 120 Hz na Sonyjevim konzolama, dok na kompatibilnim PC-jevima i Macovima osvježavanje ide do 240 Hz. Od priključaka su dostupna dva HDMI 2.1 priključka, DisplayPort 1.4, dva USB-A i jedan USB-C koji je kompatibilan s PlayStation Link adapterima i drugim uređajima.

Ugrađeni su i stereo zvučnici te 3,5-milimetarski izlaz za slušalice. Monitor se također može montirati i na VESA nosače, a na tržište će stići sljedeće godine. Cijena mu još nije poznata.