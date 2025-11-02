Ultraširoki AOC CU34E4CV monitor za produktivnost stiže s VA panelom, 120 Hz i KVM prekidačem

Ideja iza zakrivljenog 34'' VA monitora s 1440p rezolucijom je ponuditi dosta prostora za rad, a preko Smart KVM prekidača moguće je spojiti više računala i osigurati bolju produktivnost

Bug.hr nedjelja, 2. studenog 2025. u 06:00
SPECIFIKACIJE – AOC CU34E4CV
Ekran 34'' (3440 x 1440) / 120 Hz
Tip matrice VA
Kontrast/Svjetlina 3500:1/ 350 cd/m2
Vrijeme odziva 4 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.0,  DisplayPort 1.4, USB C (90 W power delivery)
A, USB A, USB C, Ethernet, 3,5 mm

Ako trebate puno prostora za više otvorenih prozora u uredskom ili sličnom radnom okruženju, AOC je predstavio monitor E4 serije zanimljivih karakteristika koji se može uklopiti u niz različitih scenarija, uključujući i onaj za zabavu i igranje. Monitor spaja odmjereni dizajn i bogatu opremu te relativno pristupačnu cijenu za ovu veličinu uz solidne karakteristike. Cijena ovog modela na našem je tržištu 336 eura.

Elegantan crni monitor straga skriva sve svoje konektore među kojima su dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i USB C s 90 W power delivery opcijom
Elegantan crni monitor straga skriva sve svoje konektore među kojima su dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i USB C s 90 W power delivery opcijom

AOC CU34E4CV dolazi u crnoj boji s kvadratičastom metalnom bazom i stalkom u istoj boji koji se čini tanji nego što je zahvaljujući velikim dimenzijama monitora. Osnovna dizajnerska odlika je zakrivljenost od 1500R koja bi uz bolju imerziju trebala prikriti manu VA panela koji imaju nešto slabije kutove gledanja. Crna boja dominira i straga gdje siva trakica prekida crnilo, a tu možemo naći još AOC logo te sve konektore smještene u udubljenju na donjoj trećini monitora. Monitor je opremljen s dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 te USB C koji isporučuje 90 W, kao i USB hubom, Ethernet i 3,5 mm audio konektorom. Moderni dizajn očituje se u trostranom tankom rubu oko panela, a od ergonomskih značajki monitor se može podešavati po visini, nagibu naprijed- natrag te zakretati.

Produktivni monitor stiže s dijagonalom od 34'' i 1440p rezolucijom, a uz to ima stopu osvježavanja panela od 120 Hz
Produktivni monitor stiže s dijagonalom od 34'' i 1440p rezolucijom, a uz to ima stopu osvježavanja panela od 120 Hz

AOC je svoju E4 seriju opremio 34'' dijagonalom i VA panelom koji dolazi s rezolucijom od 3440 x 1440 točaka. Monitor ima stopu osvježavanja panela od 120 Hz i podržava Adaptive Sync tehnologiju i HDR10. AOC CU34E4CV ima svjetlinu od 350 cd/m2 te s obzirom da ima VA panel dolazi s višim kontrastom u odnosu na IPS modele. Tu su i standardne tehnologije za smanjenje emisije plavog svjetla te smanjenje zamućenja u kretanju.

Za poslovne korisnike, ali i druge kojima to treba, zanimljiva je opcija KVM prekidača koja omogućuje automatsko prebacivanje između više izvora slike i korištenje s jednim setom periferije uz opcije slika kraj slike ili slika u slici. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji će omogućiti korištenje više aktivnih prozora (s jednog ili više izvora) u 21:9 formatu i na 1440p rezoluciji. Ipak, za kreativne profesionalce će unatoč pokrivanju 121% sRGBi 92% DCI-P3 spektra u konačnici ova rezolucija na velikoj dijagonali od 34''' biti vjerojatno preniska.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi