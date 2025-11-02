Ultraširoki AOC CU34E4CV monitor za produktivnost stiže s VA panelom, 120 Hz i KVM prekidačem

SPECIFIKACIJE – AOC CU34E4CV Ekran 34'' (3440 x 1440) / 120 Hz Tip matrice VA Kontrast/Svjetlina 3500:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB C (90 W power delivery)

A, USB A, USB C, Ethernet, 3,5 mm

Ako trebate puno prostora za više otvorenih prozora u uredskom ili sličnom radnom okruženju, AOC je predstavio monitor E4 serije zanimljivih karakteristika koji se može uklopiti u niz različitih scenarija, uključujući i onaj za zabavu i igranje. Monitor spaja odmjereni dizajn i bogatu opremu te relativno pristupačnu cijenu za ovu veličinu uz solidne karakteristike. Cijena ovog modela na našem je tržištu 336 eura.

Elegantan crni monitor straga skriva sve svoje konektore među kojima su dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i USB C s 90 W power delivery opcijom

AOC CU34E4CV dolazi u crnoj boji s kvadratičastom metalnom bazom i stalkom u istoj boji koji se čini tanji nego što je zahvaljujući velikim dimenzijama monitora. Osnovna dizajnerska odlika je zakrivljenost od 1500R koja bi uz bolju imerziju trebala prikriti manu VA panela koji imaju nešto slabije kutove gledanja. Crna boja dominira i straga gdje siva trakica prekida crnilo, a tu možemo naći još AOC logo te sve konektore smještene u udubljenju na donjoj trećini monitora. Monitor je opremljen s dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 te USB C koji isporučuje 90 W, kao i USB hubom, Ethernet i 3,5 mm audio konektorom. Moderni dizajn očituje se u trostranom tankom rubu oko panela, a od ergonomskih značajki monitor se može podešavati po visini, nagibu naprijed- natrag te zakretati.

Produktivni monitor stiže s dijagonalom od 34'' i 1440p rezolucijom, a uz to ima stopu osvježavanja panela od 120 Hz

AOC je svoju E4 seriju opremio 34'' dijagonalom i VA panelom koji dolazi s rezolucijom od 3440 x 1440 točaka. Monitor ima stopu osvježavanja panela od 120 Hz i podržava Adaptive Sync tehnologiju i HDR10. AOC CU34E4CV ima svjetlinu od 350 cd/m2 te s obzirom da ima VA panel dolazi s višim kontrastom u odnosu na IPS modele. Tu su i standardne tehnologije za smanjenje emisije plavog svjetla te smanjenje zamućenja u kretanju.

Za poslovne korisnike, ali i druge kojima to treba, zanimljiva je opcija KVM prekidača koja omogućuje automatsko prebacivanje između više izvora slike i korištenje s jednim setom periferije uz opcije slika kraj slike ili slika u slici. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji će omogućiti korištenje više aktivnih prozora (s jednog ili više izvora) u 21:9 formatu i na 1440p rezoluciji. Ipak, za kreativne profesionalce će unatoč pokrivanju 121% sRGBi 92% DCI-P3 spektra u konačnici ova rezolucija na velikoj dijagonali od 34''' biti vjerojatno preniska.