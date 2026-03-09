Ultraširoki IPS monitor LG UltraWide 38BR85QC-W uz višu svjetlinu i HDR podršku ima i 144 Hz

LG 38BR85QC-W je zakrivljeni monitor koji ima moderan dizajn, bogati set opcija, opremljenost i kvalitetan prikaz, a uz produktivnost za koju je namijenjen sa svojim ultraširokim 21:9 formatom, stiže i s VRR podrškom i 144 Hz što ga pretvara i u solidnu gaming opciju

SPECIFIKACIJE – LG  UltraWide LG 38BR85QC-W
Ekran 38'' (3840 x 1600) / 144 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  IPS /  Egde LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 450 cd/m2
Vrijeme odziva  1 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C, 4 x USB A, USB B 3,5 mm, Ethernet

UltraWide koncept monitora nastao je kako bi omogućio veću produktivnost i nekoliko paralelno otvorenih prozora, a LG u svojoj ponudi s ovakvim modelima kreće već od 29''.  Model LG 38BR85QC-W ipak ima ozbiljniju veličinu od 38'' i uz to nudi doista bogat set funkcionalnosti, opremljenosti i zanimljivog modernog dizajna. Ovaj model na našem tržištu može se naći za 975 eura što je već dosta ozbiljna cijena gdje se već mogu naći i OLED konkurenti, no ne i s tolikom dijagonalom i setom opcija zasada.

LG  UltraWide LG 38BR85QC-W ima bijelo kućište, zakrivljenost od 2300R i solidne ergonomske mogućnosti
Osim tankih rubova oko ekrana, kućište i pravokutna baza su bijeli. Radi se o modelu koji ima zakrivljenost od 2300R i ističe se iznimno bogatim setom konektora. Uz dva HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, LG je ponudio USB C, Ethernet, te četiri USB A, USB B i 3,5 mm audio konektor. Preko USB C porta, monitor isporučuje 90 W, a s obzirom na brojne USB konektore, kao prirodna nadogradnja tu je i ugrađeni KVM prekidač, pa na jednom setu periferije možete upravljati s više izvora slike. Najbolji način za dijeljenje zaslona je putem LG Switch aplikacije, a monitor podržava sliku kraj slike i sliku unutar slike. U bogatu opremljenost uklapaju se i stereo zvučnici snage 2 x 7 W.

Monitor ima ultraširoki format, visoku rezolucijaui kvalitetan prikaz uz IPS panel koji pokriva 98% DCI-P3 spektra, a uz to i brzi odziv te 144 Hz stopu osvježavanja panela
Ovaj veliki zakrivljeni monitor ima 21:9 usmjerenje i na dijagonali od 38'' donosi rezoluciju od 3840 x 1600 piksela. Radi se o Nano IPS panelu koji donosi nanosloj za bolji prikaz boja. Kao i ostali IPS paneli, i ovaj LG ima skroman kontrast, ali donosi visoku svjetlinu od 450 cd/m2 koja ide i više kod HDR prikaza. U tom kontekstu treba spomenuti VESA DisplayHDR 600 certifikat, a monitor inače pokriva 95% DCI-P3 spektra, pa ćete uz dosta prostora i mogućnosti njegove podjele dobiti i prilično kvalitetan prikaz, što je svakako važno za kreatore sadržaja. Osim toga, LG je ponudio brzi odziv i stopu osvježavanja panela od 144 Hz te podršku za AMD FreeSync Premium te kompatibilnost s G-Syncom, što ovaj model efektivno pretvara i u zanimljiv gaming uređaj.

Osim bijele boje i modernog dizajna, monitor ima i prilično dobre ergonomske mogućnosti pa omogućuje podešavanje po visini, nagib naprijed-natrag te zakretanje. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom i bogato opremljenom ultraširokom monitoru, pri čemu je visoka cijena mogući kamen spoticanja pri odabiru, iako ona nije neopravdana.

