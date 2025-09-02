ViewSonic ColorPro VP56A monitori za profesionalne kreatore sadržaja

ViewSonic je predstavio novu seriju profesionalnih monitora – VP56A koja se uz 120 Hz zaslone odlikuje i Pantone validacijom te poboljšanim alatima za usklađivanje boja

ViewSonic je osvježio svoju ponudu profesionalnih monitora s novom serijom – VP56A. Unutar serije nalaze se dva modela, 24“ VP2456A i 27“ VP2756A-2K. Očekivano, manji, 24“ model ima FHD, a veći, 27“ model QHD rezoluciju.

Oba modela imaju 120 Hz IPS zaslone koji pružaju glatki vizualni prikaz i učinkovito usklađivanje boja putem ažuriranog softvera ColorPro Sense. Ova serija monitora spaja Pantone validiranu 100% sRGB točnost boja s dvostruko bržom responzivnošću u odnosu na prethodnu seriju VP56. Zahvaljujući tome, monitori iz serije VP56A preporučeni su kreatorima sadržaja u animaciji, video montaži, ali i drugim radnim procesima gdje ima puno pokreta koji zahtijevaju jasnoću i fluidnost.

ColorPro VP2456A model opremljen je sa 24“ zaslonom razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka, dok ColorPro VP2756A-2K ima 27“ zaslon razlučivosti 2.560 x 1.440 točaka. U oba slučaja riječ o zaslonima koji su tvornički kalibrirani na profesionalnu točnost boja Delta E<2. Svim korisnicima ColorPro serije monitora dostupna je nova verzija softvera ColorPro Sense koja donosi poboljšano korisničko iskustvo. Osim što nudi intuitivan pristup Pantone paletama boja, donosi i nove značajke poput automatskog prepoznavanja Pantone boja iz prenesenih slika i alata za pregled gradijenta za poboljšanje prijelaza između nijansi. Ovi alati omogućuju kreatorima da učinkovitije istražuju i primjenjuju precizna podudaranja boja.

Ergonomski stalak omogućava podešavanje nagiba (-5º / 21º), okretanja (120º) i visine (130 mm), uključujući i jednostavno prebacivanje između pejzažne i portretne orijentacije (90º). Monitori imaju i brzo punjenje putem USB-C priključka od 90 W, DisplayPort 1.2 i USB-A 3.2 priključke. VP2456A dolazi s jednim HDMI 1.4, a VP2756A-2K s HDMI 2.0 priključkom.

Serija VP56A ima preko 30 optimiziranih načina gledanja, s unaprijed postavljenim postavkama za CAD/CAM dizajn, igranje i udobnost očiju. Ovi monitori također imaju ViewSonic Eye ProTech+ tehnologiju s funkcijama hardverskog smanjenja plavog svjetla i bez treperenja kako bi se smanjilo naprezanje i umor očiju. Dvostruki USB-C priključci pojednostavljuju povezivost podržavajući video, audio, podatke i napajanje - putem jednog kabela.