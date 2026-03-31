ViewSonic ima nove monitore za kreativce koji žele precizni prikaz boja

'Od digitalnih ilustracija i uređivanja fotografija, do kreiranja sadržaja i svakodnevnih kreativnih zadataka, serija VP66 prilagođava se potrebama modernog kreativca', navode iz ViewSonica

ViewSonic je predstavio novu seriju monitora ColorPro VP66, namijenjenu kreatorima koji traže precizan prikaz boja i moderan dizajn. Riječ je inače o 27-inčnim modelima QHD rezolucije (2.560 x 1.440), čiji je prikaz boja validirala američka tvrtka Pantone.

Serija trenutno sadržava dva modela, VP2766-2K-W koji dolazi u bijeloj te VP2766-2K koji dolazi u crnoj izvedbi. Svaki od njih može se pohvaliti tankim, minimalističkom profilom koji se može uklopiti u svaku vrstu radnog prostora.

Prema navodima proizvođača, serija ColorPro VP66 pokriva 100 posto sRGB spektra i tvornički je kalibrirana na Delta E manji od 2, dok podrška za hardversku kalibraciju omogućuje dugoročnu stabilnost prikaza boja.

Za povezivanje su dostupni USB-C priključci, uključujući upstream s napajanjem do 90 W te tri downstream porta, uz HDMI i USB-A. Monitori nude i frekvenciju osvježavanja od 120 Hz te tehnologiju Eye ProTech+ za smanjenje naprezanja očiju.

Istaknimo i da svaki od monitora ima potpuno podesivi stalak s podešavanjem nagiba, okretanja, zakretanja i visine. Cijena i dostupnost još nisu poznati, a više informacija dostupno je na službenoj stranici ViewSonica.