Xiaomi G34WQi nudi zakrivljeni 34'' VA panel sa 180 Hz za ispod 240 eura

Xiaomi donosi nekoliko aduta sa svojom ultraširokim gaming modelom poput velike zakrivljene dijagonale, solidne svjetline i stope osvježavanja panela, a uz to pokriva i 100% sRGB raspona

SPECIFIKACIJE – Xiaomi G34WQi Ekran 34'' (3440 x 1440) / 180 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 4000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.2, 3,5 mm

Prvi puta smo o ovoj seriji gaming monitora pisali prije pet godina, a od tada je ova prokušana kombinacija naprednih gaming opcija, ultraširokog VA panela i pristupačne cijene dodatno evoluirala dizajnom i blagim poboljšanjem mogućnosti. Xiaomi je s ovim modelom ponudio 1440p rezoluciju, visoku stopu osvježavanja panela, zakrivljeni oblik i veliku 34'' dijagonalu. Pri tome je cijena ovog modela oko 240 eura na domaćem tržištu.

Pogled sa strane otkriva široku pravokutnu bazu i stalak te crno plastično kućište koje je zbog zakrivljenog ekrana nešto šire

Za taj iznos Xiaomi donosi metalnu pravokutnu bazu i stalak s otvorom za lakše provlačenje kablova. Moderan dizajn očituje se kroz vrlo tanke rubove s tri strane zakrivljenog panela uz standardno nešto širu donju stranicu. Straga se crna plastika prekida za Xiaomi logo te svjetleći joystick s kojim se upravlja izbornicima kao i LED krug oko hvatišta stalka. Od ergonomskih podešenja nudi se namještavanje po visini, zakretanje i nagib naprijed-natrag.

VA panel omogućuje nešto viši kontrast na ovom 34'' monitoru rezolucije 3440 x 1440 točaka koji ima brz odziv, 180 Hz i podršku za FreeSync i G-Sync

Xiaomi G34WQi na velikoj dijagonali od 34'' donosi rezoluciju od 3440 x 1440 točaka i stopu osvježavanja panela od 180 Hz. Osim toga, zakrivljeni gaming monitor sa zakrivljenosti od 1500R ima i brz odziv od 1 milisekunde te podržava AMD FreeSync i kompatibilnost s G-Sync tehnologijom. Kako se radi o VA panelu, monitor ima zamjetno viši kontrast u usporedbi s IPS konkurencijom, a zakrivljeni oblik prilično anulira nešto lošije kutove gledanja. Osim svjetline od 350 cd/m2, treba istaknuti da monitor pokriva i 100% sRGB spektra.

Od dostupnih konektora, Xiaomi je ponudio dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 i 3,5 mm audio priključak. Xiaomi G34WQi nema ugrađene zvučnike. Za ispod 240 eura dobit ćete ultraširoki 21:9 model s VA panelom relativno visokog kontrasta. Podržane su Adaptive Sync tehnologije i uz brzi odziv i 180 Hz refresh rate Xiaomi G34WQi je prilično zaokruženi gaming model koji ima vlo konkurentnu cijenu.