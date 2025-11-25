Xiaomi je predstavio svoj pristupačni gaming model G27i za 2026. godinu i sada ima 200 Hz

SPECIFIKACIJE – Xiaomi G27i 2026 Ekran 27'' (1920 x 1080 / 200 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Fast IPS/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

Najvažnija razlika u odnosu na prošlo generacijski model pristupačnog gaming monitora iz Xiaomija je u stopi osvježavanja panela koja je skočila sa 165 Hz na 200 Hz. Postoje još neke promjene, no pitanje je vrijedi li novi model s višim refresh rateom trenutačne razlike u cijeni. Xiaomi G27i (2026) trenutačno ima cijenu od 229 eura, no radi se o tek nedavno predstavljenom uređaju koji donosi bolje mogućnosti u odnosu na prethodnika. Ipak, s cijenom od 109 eura, stariji i tek nešto specifikacijama skromniji model mogao bi biti bolji odabir.

Ovaj dizajn Xiaomi povezuje s e-sports zajednicom, a straga se nalazi joystick i svi konektori (HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm)

Xiaomi je s ovom serijom ponudio nekoliko igračima najvažnijih stavki, dok je ostatak monitora prilično rudimentaran. Ta filozofija očituje se i na dizajnu, pa su tu ultra-tanki okviri oko panela. Straga je na tanak panel naslonjeno kućište druge boje bez posebnih dodataka, a to proizvođač zove e-sports dizajn. Straga se nalazi joystick za upravljanje OSD izbornikom i skromni set konektora koji se sastoji od HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i 3,5 mm audio priključkom. Monitor stoji na metalnoj tankoj bazi koja ne zauzima previše prostora na stolu i kratkog stalka koji je crne boje naprijed i svjetliji iza te od podešenja nudi samo nagib naprijed-natrag.

Xiaomi G27i (2026) ima tanke rubove oko svog fast IPS panela koji ima stopu osvježavanja od 200 Hz, brz odziv i uz podršku za HDR pokriva i 95% DCI-P3 spektra

Xiaomi G27i (2026) dolazi s fast IPS panelom koji ima brzi odziv od 1 milisekunde i visokom stopom osvježavanja od 200 Hz. Podržan je FreeSync Premium i G-Sync, pa su svi preduvjeti za brzu akciju na Full HD rezoluciji ovog 27'' modela tu. Osim toga, monitor donosi HDR 400 certifikat te pokriva 95% DCI-p3 i 100% sRGB spektra boja te dolazi tvornički kalibriran za preciznost boja. IPS panel ima odlične kutove gledanja, no kontrast je lošiji u odnosu na VA i jasno OLED, pa nismo sigurni koliko će do izražaja doći HDR sadržaj. Ukupno se radi o monitoru koji će ponuditi one najvažnije stavke za igrače, s tim da mu je najozbiljnija konkurencija trenutačno dvostruko jeftiniji prethodnik.