QNAP QuWAN Express povezuje udaljene NAS uređaje bez korištenja usmjerivača

Kako poslovanje na više lokacija postaje standard, tvrtkama je sve potrebniji pouzdan prijenos podataka između lokacija i mogućnost izrade sigurnosnih kopija na udaljenim mjestima, ali ne opravdava svaka takva situacija trošak i složenost potpune mrežne infrastrukture. Kao odgovor na takve izazove, QNAP je nedavno objavio QuWAN Express - VPN rješenje za umrežavanje koje proširuje QNAP-ovu QuWAN SD-WAN arhitekturu, omogućujući šifrirano point-to-point povezivanje NAS uređaja bez dodatnih usmjerivača, čime se pojednostavljuje prijenos podataka i izrada sigurnosnih kopija na udaljenim lokacijama.

Dopuna postojeće arhitekture, a ne izgradnja nove

U okviru postojećih QuWAN SD-WAN implementacija, centralizirane mrežne okosnice izgrađene na QHora usmjerivačima i dalje ostaju temelj za upravljanje mrežom i sigurnost na razini cijele tvrtke. QuWAN Express nije stvoren da zamijeni tu arhitekturu, već da je dopuni u situacijama koje zahtijevaju veću fleksibilnost. To uključuje privremene lokacije, manje podružnice ili okruženja u kojima je potrebno uključiti NAS sustave u QuWAN ekosustav radi omogućavanja međusobnog povezivanja i izravnog pristupa NAS resursima u cijeloj organizaciji.

„Uvođenjem QuWAN Expressa proširujemo fleksibilnost QuWAN arhitekture na scenarije usmjerene na pohranu podataka", izjavila je Ruby Chan, voditeljica proizvoda u tvrtki QNAP. „Ovo organizacijama omogućuje uključivanje NAS sustava u QuWAN okruženje u različitim fazama i razmjerima implementacije, bez kompromisa po pitanju sigurnosti ili nepotrebnog opterećenja mreže."

Snižavanje prepreka za povezivanje NAS uređaja između lokacija

Za organizacije koje nisu implementirale QNAP usmjerivače, ali im je i dalje potreban siguran prijenos podataka ili izrada sigurnosnih kopija između udaljenih NAS sustava, QuWAN Express pruža izravniji i jednostavniji pristup. Koristeći QNAP-ovu Super Node relay uslugu temeljenu na oblaku, NAS uređaji mogu automatski uspostaviti sigurne VPN veze čak i bez javnih IP adresa ili kada se nalaze iza više slojeva vatrozidova, čime se eliminira potreba za ručnim prosljeđivanjem portova, konfiguracijom vatrozida ili upravljanjem konfliktima IP adresa, čime se značajno smanjuje vrijeme implementacije i operativna složenost.

QuWAN Express podržava point-to-point povezivanje za do tri NAS uređaja, što ga čini idealnim za razmjenu podataka između regija i izradu sigurnosnih kopija na udaljenim lokacijama. Usluga uključuje 15 GB besplatnog prijenosa podataka mjesečno, a kada se taj limit dostigne, promet se ograničava radi održavanja kontinuiteta kritičnih veza. Dodatna propusnost i kapacitet mogu se fleksibilno dodati putem QNAP Software Store.

Za tvrtke koje planiraju arhitekture podataka na više lokacija ili žele pojednostaviti procese izrade sigurnosnih kopija na udaljenim lokacijama i sinkronizacije između lokacija, QuWAN Express predstavlja jednostavnu opciju koja se brzo implementira. Značajnim smanjenjem prepreka pri mrežnoj implementaciji, omogućuje da se povezivanje NAS uređaja prirodno prilagođava operativnim potrebama, a da ne postane ograničavajući čimbenik u planiranju mreže.

Više informacija o funkcijama i uslugama QuWAN Expressa dostupno je na poveznici https://www.qnap.com/go/software/quwan-express.