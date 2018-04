Izvukli smo dobitnike Ryzen konfiguracije i gaming opreme

Svi čitatelji Buga br. 305 (travanj, 2018) imali su priliku sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti jednu od tri nagrade koje je osigurao sponzor ADM računala – desktop računalo, modularni gejmerski headset te gejmerski miš. Za sudjelovanje je bio potreban jedinstveni kod iz Buga kojeg ste trebali upisati na predviđenoj web lokaciji, zajedno s osobnim podacima. Dobitnici su izvučeni 30. travnja u redakciji Buga.

Dakle, prva nagrada je PC konfiguracija pod nazivom ADM Ryzen Starter+. Računalo u maloprodaji vrijedi 5.505 kn, a sastavljeno je od izvrsnih komponenti, tako da se ne pretjeruje u ničemu, a da performanse ne trpe. Unutar modernog Fractal Design Meshify C TG kućišta nalazi se ASUS Prime B350 PLUS matična ploča i AMD Ryzen 5 2400G procesor. Nadalje, tu je 2x 8 GB DDR4 Kington HyperX RAM-a koji rade na taktu od 3000 MHz, te također Kingstonov SSD kapaciteta 240 GB. Sve to napaja Fortron Rider II od 550 W. Cjelovitu recenziju možete pročitati u Bugu br. 305.

ADM Ryzen Starter+ Procesor AMD Ryzen 5 2400G Memorija Kington HyperX 2x 8 GB DDR4 3000 MHz SSD Kingston A400 240 GB Matična ploča ASUS Prime B350 plus Kućište Fractal Design Meshify C TG Light Napajanje Fortron Rider II 550 W

Dobitnik ADM Ryzen Starter+ konfiguracije je Petar Blažević iz Zagreba.

No, to nije sve! Postoje još dvije nagrade. Druga nagrada je modularni gejmerski headset Fnatic Gear Duel TMA-2. Riječ je o prvim potpuno modularnim slušalicama namijenjenim igranju, ali i drugim aktivnostima. Dizajnirane su u suradnji s poznatim audio pionirima AIAIAI. Dobitnik ovog headseta je Kristian Stipeč iz Novog Vinodolskog.

Treća nagrada je gejmerski miš Zalman Knossos ZM-GM4. To je USB laserski miš razlučivosti do 8000 dpi i frame ratea 12.000 FPS. Masa mu je 135 grama uz 21 gram dodatnih utega. Vrlo lako mu se mogu podešavati dimenzije, a ima i 10 programibilnih tipki. Dobitnik Zalmanovog miša je Goran Vučica iz Splita.

Čestitamo svim dobitnicima i pozivamo ih da s nama podijele svoje dojmove. A u novom svibanjskom Bugu očekuje vas i nova nagradna igra u kojoj možete osvojiti 3x White Shark gejmerski paket.