Osvojite PC s AMD Ryzen 5 procesorom te gejmerski headset i miš

Nakon što smo prošlog mjeseca dijelili Acerov prijenosnik, u ovomjesečnoj nagradnoj igri dijelimo optimalno složen PC, rekli bismo svojevrsni best buy. Sponzor nagradne igre je domaća trgovina ADM računala.

Dakle, prva nagrada je PC konfiguracija pod nazivom ADM Ryzen Starter+. Računalo u maloprodaji vrijedi 5.505 kn, a sastavljeno je od izvrsnih komponenti, tako da se ne pretjeruje u ničemu, a da performanse ne trpe. Unutar modernog Fractal Design Meshify C TG kućišta nalazi se ASUS Prime B350 PLUS matična ploča i AMD Ryzen 5 2400G procesor. Nadalje, tu je 2x 8 GB DDR4 Kington HyperX RAM-a koji rade na taktu od 3000 MHz, te također Kingstonov SSD kapaciteta 240 GB. Sve to napaja Fortron Rider II od 550 W. Cjelovitu recenziju možete pročitati u aktualnom Bugu.

ADM Ryzen Starter+

Procesor AMD Ryzen 5 2400G Memorija Kington HyperX 2x 8 GB DDR4 3000 MHz SSD Kingston A400 240 GB Matična ploča ASUS Prime B350 plus Kućište Fractal Design Meshify C TG Light Napajanje Fortron Rider II 550 W

No, to nije sve! Postoje još dvije nagrade. Druga nagrada su modularni gejmerski headset Fnatic Gear Duel TMA-2. Riječ je o prvim potpuno modularnim slušalicama namijenjenim igranju, ali i drugim aktivnostima. Dizajnirane su u suradnji s poznatim audio pionirima AIAIAI.

Treća nagrada je gejmerski miš Zalman Knossos ZM-GM4. To je USB laserski miš razlučivosti do 8000 dpi i frame ratea 12.000 FPS. Masa mu je 135 grama uz 21 gram dodatnih utega. Vrlo lako mu se mogu podešavati dimenzije, a ima i 10 programibilnih tipki.

Kako sudjelovati?

I za kraj pravila… Da biste sudjelovali, prije svega morate biti vlasnik print izdanja Buga br. 305 (travanj, 2018.). U navedenom izdanju nalazi se jedinstveni kȏd. Nakon što pronađete kȏd, posjetite web lokaciju www.bug.hr/nagradna/ryzen te upišite osobne podatke i prepišite jedinstveni kȏd. Sudjelovati možete do 27. travnja 2018., do kad će i aktualni Bug biti u prodaji. Rezultate izvlačenja potražite na Bug.hr-u 1. svibnja 2018.