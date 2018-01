Sea of Thieves - Drvena noga, papiga i boca ruma

Microsoft je još prije tri godine najavio Sea of Thieves, kojim nas planira odvesti u svijet pirata, no tek je objavom datuma izlaska koji je pred vratima, u javnost počeo izbacivati detaljnije informacije o njemu

INFO Proizvođač/Izdavač Rare / Microsoft Žanr Akcijska avantura Platforme PC, XboxOne

Plovidba Karibima, pomorske bitke, potraga za blagom i sve one druge radnje vezane uz odmetnike sinjeg mora, nisu rijetka tematika u igrama. Sjetimo se samo odličnog Black Flaga, izdanja Assassins’s Creeda, koji je u potpunosti posvećen upravo takvoj igrivosti. Ne spominjemo ga uzalud, s obzirom na to da upravo na njegovim temeljima nastaje Ubisoftov Skull & Bones, koji očekujemo krajem godine. Sve ono u čemu smo uživali tijekom pomorskih avantura Edwarda Kenwaya bit će dodatno dorađeno, i uz naglasak na međuljudsku borbu.

No prije njega, već idući mjesec, Microsoft će napokon objaviti svoj uradak slične tematike, s nešto blažom igrivošću Sea of Thieves, na kojem rade već nekoliko godina i koje je, ako nas sjećanje dobro služi, već u dva navrata bio odgađan, prvo na početak prošle godine te naknadno za još godinu dana. Takav razvoj događaja uopće nas ne čudi, jer ono što je prikazano u prvim promotivnim materijalima, teško bi zadovoljilo današnju publiku te imamo osjećaj kao da su se developeri spetljali u ranom stadiju razvoja, što su mediji znali prepoznati i prilično su sumnjičavo gledali na njihov uradak. Isto vrijedi i za glavešine iz Microsofta, koji su svom internom timu Rare naredili da dorade učinjeno i poslože stvari na svoje mjesto. Rezultati nisu izostali, i Sea of Thieves u svom posljednjem stadiju izgleda zanimljivo, tim više što je naglasak stavljen na međuljudsko druženje, bez obzira na kojoj platformi igrali.

Zajednički svijet

Kao što smo i očekivali, Microsoft je i ovaj naslov odlučio uvrstiti u svoj program Xbox Play Anywhere, odnosno kupnjom bilo koje verzije igrač automatski dobiva inačice za Xbox One i PC, što je hvalevrijedan potez. Iako nije riječ o pravom MMO-u, svi igrači dijelit će zajednički svijet igre i biti viđeni, ovisno o tome žele li igrati s drugima pomoću sustava za kreiranje partija, ili na svom putu prema tituli legendarnog pirata igrali sami. Sličan sustav vidjeli smo u Ubisoftovom The Divisionu, a ekipa Rarea priredila je i poseban način spajanja igrača, koji ne moraju biti na istom stupnju razvoja, ili bi igranje za one nižeg stupnja bilo prenaporno. Svaku je misiju moguće dijeliti s ostalim igračima, bez obzira na dostignuti stadij, a jednom u grupi, ekipe mogu glasovati o daljnjim smjerovima, što će dobro doći onima koji tek stječu nove prijatelje jer neće dolaziti do iznenadnih odlazaka iz seansi. Kako kažu sami autori, cilj im je spajati igrače, a ne prisiljavati ih da igraju odvojeno samo zato što su neki u prilici brže napredovati, te u igru uložiti više vremena, a unikatni svijet koji su kreirali trebao bi osigurati uvijek svježe i pamtljivo iskustvo.

Doduše, takve riječi slušamo praktički prilikom najave svake igre, no nekako vjerujemo da bi Sea of Thieves mogao biti igra za svakoga, od zadrtih igrača koji odmah pronalaze istomišljenike i oformljuju klanove, do vukova samotnjaka koji će malom brodicom krstariti nepreglednim morima i polako graditi reputaciju. Upravo je to glavna vodilja kroz igru jer status legende zahtijeva dobre odnose s frakcijama koje su u ovom naslovu predstavljene kao trgovačke kompanije. Tvrtke će nam davati zadatke, odnosno planove za putovanja, a nerijetko će oni biti pisani u obliku zagonetki koje će se postupno otkrivati kako koji dio riješimo stizanjem do određenog otoka ili pronalaskom tajne odaje duboko pod planinom, nakon čega slijedi brojanje koraka do mjesta gdje se nalazi škrinja s blagom. Korisničko sučelje u tome nimalo ne pomaže jer ga praktički nema, što nam se osobno svidjelo, no ne znači da će i ostali igrači dijeliti naše mišljenje, s obzirom na to da se orijentacija svodi na gledanje u kartu i kompas.

Cirkuska atrakcija

U praksi, igranje s ostalim igračima ima svoje prednosti, s obzirom na to da u avanturama sudjeluje više članova, što olakšava napredak. Primjerice, upravljanje većim brodovima zahtijeva timski rad jer se netko mora baviti kormilom, drugi jedrima, a u slučaju bitke, u igri su i topovi, kao i krpanje probušenog trupa te bliska borba. Ona je, barem prema viđenom, u drugom planu, iako promotivni materijali njome obiluju, no prema našem mišljenju, pomalo je banalna. Na raspolaganju su nam kubura za gađanje udaljenih meta, koje opet moraju biti dovoljno blizu da bi hitac bio precizan, te uvijek vjerni mačevi s opcijom napada i obrane. Uz to, zamijetili smo da su kosturi jedini protivnici u kopnenim misijama tijekom bijega s blagom, što je, nadamo se, samo pokazni primjer, te da autori rade na raznovrsnijim neprijateljima.

Kad ih već spominjemo, recimo i kako i u takvim misijama do izražaja dolazi timska suradnja među igračima te da će jedan biti zadužen za nošenje škrinje na brod, dok će se ostali obračunati sa smetalima bilo u bliskoj borbi ili će topovskom vatrom s broda pružati artiljerijsku potporu. Inače, osim za pucanje po brodovima i kosturima, topovi služe i za prebacivanje igrača na protivnički brod tijekom pomorskih sukoba, kao i brzo putovanje zaostalih članova ekspedicije na određeno mjesto na otocima.

Veliki naglasak u najavama stavljen je na društvenu komponentu, što uključuje streamanje, kao i potpunu slobodu izbora glede napretka i uloge koju igrači žele obavljati. U ovom svijetu možemo postati poznati kao vrhunski mačevaoci, precizni strijelci, muzičari i zabavljači, iznimni navigatori ili, pak, lokalne ispičuture. Izbor je na nama, a Sea of Thieves pružit će nam podlogu da to i ostvarimo u vrlo opuštenom piratskom okruženju.