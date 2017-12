World of Warcraft: Battle for Azeroth - Sedmi krug pakla

Info Proizvođač/Izdavač Blizzard/Activision Žanr MMORPG Platforme Windows, MacOS

Ima li se uopće išta novo izreći o World of Warcraftu, Blizzardovom mastodontu koji je i nevjernike koji su u početku na njega gledali s podsmjehom, pa čak i potpune panjeve za računalne igre, uvukao u Azeroth i priuštio im nebrojene sate zabave. Na prvu ekspanziju čekalo se tri godine, i da budemo iskreni, nije nam nimalo nedostajala, no nakon nje uredno smo prolazili kroz novotarije svake dvije godine, uz uspone i padove u kvaliteti. Kada bolje pogledamo, kao da je svaka druga ekspanzija sadržavala onu iskru koja nas je zapalila za višemjesečno igranje. Primjerice, nakon Cataclysma uslijedio je Mists of Pandaria i mislili smo da je prvospomenuti vjerojatno najlošiji dodatak koji ćemo u ovom serijalu zaigrati, no nažalost, Warlords of Draenor, koliko god u početku zvučao i izgledao odlično, uspio ga je nadmašiti.

O tome da nismo usamljeni u ovom razmišljanju svjedoči i pad s deset milijuna igrača na samo šest u godinu dana nakon izlaska, za što su najviše krivi sami developeri koji su u početku izbacili masu sadržaja i kasnije ih vrlo malo nadograđivali novima, tako da su i najzagriženiji igrači polako počeli odustajati. Jednostavno, bio je dosadan i priznajemo da smo i sami ostali iznenađeni kako smo brzo od njega digli ruke. S Legionom, posljednjom i trenutačno aktualnom ekspanzijom, upravo je suprotno, jer kako vrijeme prolazi, tako konstantno dobiva nove elemente koji je čine sve boljom. Na njenim temeljima, uz dakako brojne novosti, Blizzard već neko vrijeme radi na sedmom dodatku, koji je prije nekoliko mjeseci i najavio na Blizzconu pod službenim imenom Battle for Azeroth.

Stari neprijatelji

Dok smo u određenim trenucima povijesti Azerotha i okolnih, naknadno dodanih, kontinenata svjedočili povremenom udruživanju Alijanse i Horde, što je u jednu ruku djelovalo vrlo romantično, novi dodatak vodi nas u novi bespoštedni rat između vječitih suparnika što je, pak, prouzročeno događajima iz Legiona. S obzirom na to da niti jedna strana nema potrebnu prednost i snagu, obje pokušavaju pronaći nove saveznike, Alijansa u kraljevstvu Kul Tiras, rodnom domu Jaine Proudmoore, dok Horda kreće prema Zandalaru kako bi nagovorila tamošnje trolove da se priključe njihovoj strani i ustupe im prijeko potrebnu mornaricu. To su ujedno i nova područja kojima ćemo krstariti, a svako se sastoji od tri otoka na kojima nas očekuju brojni novi zadaci i dogodovštine dok napredujemo prema 120. stupnju razvoja naših omiljenih likova.

Možda kreiramo i nove, s obzirom na to da developeri uvode nove podrase, što nam u ovom trenutku nije baš pretjerano najbistrije, no imat ćemo priliku zaigrati kao Nightborneovi, Highmountain taureni i Zandalari trolovi na strani Horde, a igračima Alijanse na raspolaganju će biti Void vilenjaci, Lightforged draenei i Dark Iron patuljci. Dosezanjem 110. stupnja razvoja, spomenute rase dobivaju unikatne oklope Heritage, čime ćemo imati priliku isprobati nadograđeni sustav napretka, ako ga već prilikom podizanja dvocifrene brojke alternativnih likova još nismo upamtili. Doduše, vjerujemo da će neke razlike postojati te kako će sve ići mnogo brže, jer dalek je put od pustopoljine podno Orgrimmara do otočja Zandalara da bi ga “pješke” prelazili.

Sustav artefakta koji je bio vezan uz Legion bit će, pak, zamijenjen novim resursom, Azeriteom. Azerite će biti primarna nagrada za sve što radimo, a njegova snaga, koja ustvari potječe iz samog Azerotha, sakupljat će se u ogrlici Hearth of Azeroth, koja će uz nas biti čitavo vrijeme. Ranije smo imali priliku nadograđivati samo oružje koje je crpilo moć iz artefakta, no u novoj ekspanziji snaga ogrlice bit će raspoređivana na cjelokupnu opremu koju nosimo, koja svakim novim povećanjem kvalitete dobiva nove specijalnosti, točnije više njih, a na nama je da odaberemo koje ćemo koristiti.