Karla Kulier s FOI-a pobijedila na natječaju KodiraONA i rješenje predstavila na .debugu

I u četvrtom izdanju edukativno-mentorskog programa KodiraONA Studenac nastavlja osnaživati studentice u digitalnim i tehnološkim područjima te im otvarati prostor za profesionalni razvoj

Karla Kulier, studentica Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, pobjednica je ovogodišnjeg natječaja KodiraONA, edukativno-mentorskog programa Studenca kroz koji trgovački lanac studenticama pruža priliku da razvijaju analitičke vještine te ih primijene na poslovne izazove.

Četvrto izdanje natječaja bilo je usmjereno na razvoj okvira za uvođenje samouslužnih blagajni (SCO) u trgovine Studenca. Studentice su za zadatak imale definirati ključne kriterije, pretvoriti ih u mjerljive metrike i scoring model te predložiti pravila za donošenje odluke o tome kada uvesti SCO, uz jasno obrazložene koristi, ograničenja i pretpostavke. Karlin rad istaknuo se kvalitetom metodologije, logikom predloženog okvira, dubinom analize podataka i jasnoćom preporuka, zbog čega ju je stručni žiri odabrao za pobjednicu ovogodišnjeg izdanja.

"Sudjelovanje u KodiraONA natječaju za mene je bilo iznimno vrijedno iskustvo jer sam imala priliku raditi na izazovu koji povezuje podatke, poslovni kontekst i konkretno donošenje odluka. Posebno mi je značilo što sam svoje rješenje mogla predstaviti pred stručnim žirijem, a zatim i na .debug konferenciji. To je bila odlična prilika da izađem iz studentskog okvira i svoje znanje testiram u profesionalnom okruženju", istaknula je Karla Kulier, pobjednica ovogodišnjeg natječaja KodiraONA.

Drugo mjesto osvojila je Lisa Julia Hozjan, studentica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, čije se rješenje također istaknulo visokom razinom kvalitete, analitičkim pristupom i promišljenim razumijevanjem zadatka.

Stručni žiri prepoznao kvalitetu i zrelost rješenja

Finalistice su svoja rješenja predstavile na Sveučilištu Algebra Bernays, jednom od sveučilišnih partnera programa, pred stručnim žirijem koji su činili Marin Grgurev, direktor Službe Data Science and Engineering u Studencu, Ivan Glavinić, Senior Data Scientist i mentor KodiraONA natječaja u Studenac Digitalu, Dragan Petric, direktor .debug konferencije, Sandro Vrbanus, izvršni urednik sadržaja .debuga, te Anđela Maleš, prošlogodišnja pobjednica KodiraONA natječaja.

Kao pobjednica natječaja, Karla je osvojila šestotjedni program mentorstva u Studencu s timom Studenac Digitala sa sjedištem u Zagrebu te priliku da svoje rješenje predstavi na .debug konferenciji, najvećem regionalnom developerskom događanju, pred publikom stručnjaka iz IT i tech industrije.

Žiri je posebno istaknuo visoku razinu pripremljenosti finalistica, kvalitetu predstavljenih rješenja i sposobnost povezivanja analitičkih uvida sa stvarnim poslovnim potrebama. U snažnoj konkurenciji, upravo su nijanse odlučile pobjednicu.

"Kod ovakvih zadataka nije dovoljno samo dobro analizirati podatke. Važno je razumjeti širi poslovni kontekst, prepoznati ključne uvide i znati ih jasno pretočiti u preporuke. Karla je pokazala upravo tu kombinaciju analitičke zrelosti, samostalnosti i sposobnosti strukturiranog razmišljanja, što je njezino rješenje izdvojilo među finalistima", naglasio je Ivan Glavinić, Senior Data Scientist u Studencu i mentor KodiraONA natječaja.

Nastup na .debug konferenciji kao važan profesionalni iskorak

Predstavljanje pobjedničkog rješenja na .debug konferenciji dodatno je potvrdilo važnost inicijativa koje studenticama omogućuju da svoje znanje i ideje predstave izvan akademskog okruženja, pred profesionalnom zajednicom i potencijalnim budućim mentorima, kolegama i poslodavcima.

"Konferencija .debug je mjesto na kojem se okuplja snažna regionalna developerska i tehnološka zajednica, zato nam je posebno drago kada mlade talentirane osobe dobiju priliku predstaviti svoj rad na toj pozornici. Projekti poput KodiraONA natječaja važni su jer studenticama otvaraju prostor da pokažu znanje, sigurnost i potencijal koji imaju za razvoj karijere u tehnologiji", istaknuo je Dragan Petric, direktor .debug konferencije.

"KodiraONA mi je prošle godine donijela važno iskustvo i dodatno samopouzdanje, zato mi je bilo posebno drago pratiti ovogodišnje finalistice iz perspektive žirija. Karla je pokazala sigurnost, strukturu i vrlo zreo pristup rješavanju zadatka. Vjerujem da će joj ovo iskustvo biti važan poticaj za daljnji profesionalni razvoj", dodala je Anđela Maleš, prošlogodišnja pobjednica KodiraONA natječaja koja je ove godine bila dio programa kao članica žirija.

Uz Karlu koja je osvojila mjesto u samom programu .debuga, žiri je odlučio kotizacijama nagraditi sve studentice koje su uspješno predale svoja rješenja, omogućivši im tako da dva dana provedu povezujući se s developerskom zajednicom.