OTVORENE SU PRIJAVE za Idea Knockout 2026: Tko će otići u Las Vegas i biti izlagač na CES-u 2027?

Prijavite se na Bugovo natjecanje tehnoloških ideja i osvojite hotelski smještaj i dvije povratne karte za Las Vegas, kao i izlagački štand na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija, CES-u 2027!

Viva Las Vegas! Nakon velikog uspjeha prijašnjih dvaaest izdanja Idea Knockouta i sjajnih nastupa pobjedničkih timova, startupa GYM3000.COM, Solderix, Ani Biome, Zuluhood, sportreact, Codelab, Iron Bull, Orqa, MAKERbuino, STEMI, Streaming Solutions i DivIT na CES-u, Bug je odlučio upriličiti trinaesto izdanje najuzbudljivijeg regionalnog natjecanja tehnoloških ideja!

Idea Knockout 2026 tako će se održati 6. listopada 2026. u Zagrebu uz besplatan ulaz za sve posjetitelje, a timovi koji se prijave na natjecanje borit će se za hotelski smještaj (šest noćenja) i dvije povratne aviokarte za Las Vegas za vrijeme trajanja CES-a 2027 te plaćen izlagački štand na Eureka Parku, dijelu CES-a „rezerviranom“ isključivo za najbolje startupe na svijetu.

Da biste se prijavili na Idea Knockout 2026 ne morate nužno biti startup i ne morate nužno biti iz Hrvatske. Dovoljno je da ste tim koji ima originalnu tehnološku ideju, bilo da se radi o softveru, internetskom servisu ili uređaju i da za svoju ideju imate razvijen demo ili prototip.

Nije važno imate li tvrtku ili ne, jeste li kompanija ili startup ili samo studenti – važno je samo da ste pametni i da imate hrabrost i ambiciju za svjetski uspjeh! Prijava se obavlja putem web-stranice natječaja, www.ideaknockout.com, gdje su objavljeni i detaljni kriteriji. Osim spomenute prve nagrade, timovi koji će nastupiti na Idea Knockoutu bit će u prilici osvajati i druge vrijedne nagrade, poput mobilnih uređaja i „slotova“ za nastup na Bug Future Showu 2027.

Uz sve to, timovi koji nastupe na Idea Knockoutu 2026 dobit će i medijsku promociju u svim Bugovim izdanjima (časopisi Bug i Mreža, portal Bug.hr, emisije Bug TV-a), a pobjednički tim detaljno će u tim medijima, kao i u izdanjima i emisijama medijskih pokrovitelja biti popraćen i tijekom nastupa na CES-u 2027.

Idea Knockout 2026 održat će se uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma. Sponzoi su Algebra LAB, Ericsson Nikola Tesla, HPB i Mastercard. I ove će godine žiri Idea Knockouta ostati neotkriven do samog održavanja natjecanja 6. listopada 2026. CES 2027 održat će se od 6. do 9. siječnja 2027. u Las Vegasu u SAD-u.

Video s najzanimljivijim trenucima prošlogodišnjeg izdanja Idea Knockouta pogledajte ovdje:

Dojmove startupa GYM3000.COM, pobjednika Idea Knockouta 2025, o putovanju u Ameriku te nastupima na Idea Knockoutu 2025 i CES-u 2026, pogledajte ovdje:

Ne čekajte, ne dvoumite se, budite odlučni, prijavite se na www.ideaknockout.com i svojom tehnološkom idejom osvojite put i izlaganje na CES-u 2027 i postanite globalna poduzetnička zvijezda!