Predaja još jednog bastiona oktanskog sporta

Dok već nekoliko mjeseci znamo kako je za narednu sezonu MotoGP prvenstva zamišljeno da se "putujućem cirkusu" pridruži prvenstvo za električne motocikle, prije mjesec dana je prikazan izgled motocikla kakvi će se koristiti u ovom kup natjecanju. Osim toga, nedavna službena objava za medije MotoGP prvenstva pojasnila je koliko utrka i gdje će se voziti, a naglašena briga za okoliš bi mogla uključivati i prenosne fotonaponske ćelije pomoću kojih bi se punili natjecateljski motocikli.

Od prije je poznato da je za dobavljača električnih natjecateljskih motocikala odabrana talijanska marka Energica, ta da će se natjecateljski motocikli bazirati na njihovom cestovnom modelu Ego. Nedavno predstavljanje motocikla na kojem je za stazu pripremljeni primjerak vozio Loris Capirossi, legenda GP natjecanja, pojasnilo nam je da će glavni sponzor biti talijanska tvrtka iz energetskog sektora Enel dok će za FIM Enel Moto-e World Cup gume dobavljati Michelin.

Iako nam valja još sačekati kako bismo saznali na kojim lokacijama, ovo prvenstvo će se voziti na pet europskih staza u sklopu MotoGP sezone. Prijedlog je da se voze utrke od deset krugova, neovisno o konfiguraciji i duljini staze te da na stazama koje su u pogledu potrošnje energije manje zahtjevne motocikli jednostavno pokažu više, umjesto da se na uštrb performansi vozi duža utrka.

U utrkama će startati 18 motocikala s time da će po dva dobiti sedam nezavisnih momčadi kraljevske MotoGP klase, a četiri motocikla će se ponuditi zainteresiranim momčadima u Moto2 i Moto3 klasama "benzinskog" prvenstva. Dorna propisuje da vozači angažirani od strane timova budu primjereno iskusni u moto utrkama kako bi se od samoga početka prvenstva stvorila "nevjerojatna razina natjecanja".

​Predviđeno je 5 Moto-e utrka tijekom MotoGP sezone 2019., a glavni sponzor talijanska tvrtka iz energetskog sektora Enel

Na predstavljanju natjecateljskog motocikla te generalnog sponzora izvršni direktor Dorne Carmelo Ezpeleta je istaknuo kako je "Dorna u suradnji sa FIM (Svjetska Motociklistička Federacija) radosna što kreću naprijed u svijetu električne mobilnosti, prema opciji na koju gledaju kao na paralelni put prema budućnosti." Ovo jasno govori da se Dorna neće lako odreći oktanskih sportova koji im zarađuje goleme svote, ali jednako tako da niti oni ne mogu do vijeka odolijevati trendovima.

Motocikli u ovom "monomarka" prvenstvu dolaze od proizvođača Energica i bazirani su na cestovnom modelu Ego

U Dorni su svjesni da će gledateljima uz staze i onima koji će utrke pratiti preko malih ekrana najveću razliku predstavljati manjak buke motora s unutarnjim izgaranjem, ali to nikako ne znači da će Moto-e nadmetanja biti lišena brutalne snage. Energicu Ego u njenom cestovnom izdanju pogoni uljem hlađeni sinkroni motor koji u rasponu od 4.900 do 10.500 okr/min razvija 107 kW s time da je daleko impresivniji podatak o 200 Nm zakretnog momenta raspoloživog od 0 do 4.700 okr/min. Upravo linearnost razvijanja snage tipična za elektromotore ovom motociklu omogućava ubrzanje od 0 do 240 km/h, što je ujedno i krajnja brzina cestovnog modela, za tri sekunde. Kada znamo ovo, možemo biti sigurni da huk vjetra i škripa guma, ono što uz glasne benzinske motore nikada ne možemo prepoznati, neće izostati u utrkama Moto-e prvenstva sljedeće godine.