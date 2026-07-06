RoboCup 2026: hrvatske ekipe robotičara opet u svjetskom vrhu

Nastup hrvatskih ekipa u Incheonu potvrđuje kontinuitet izvrsnih rezultata naših mladih robotičara na međunarodnoj sceni, a i ovog se puta nekoliko ekipa vraća u Hrvatsku s medaljama

Hrvatski robotičari ostvarili su odlične rezultate na nedavno završenom natjecanju RoboCup 2026, održanom u Incheonu u Republici Koreji. Vijest o tome dolazi također iz Hrvatskog robotičkog saveza, koji je upravo objavio uspjeh još jedne njihove ekipe, također u Južnoj Koreji, samo na natjecanju FIRST LEGO League.

Ovoga puta radi se o natjecanju RoboCup 2026, koje se održava od 30. lipnja do 6. srpnja 2026., a riječ je o jednom od najvećih i najuglednijih svjetskih natjecanja u robotici i umjetnoj inteligenciji. U Incheonu se okupilo više od 3.000 natjecatelja, istraživača, učenika, studenata i stručnjaka iz 45 zemalja, uz oko 15.000 posjetitelja.

U tako snažnoj međunarodnoj konkurenciji hrvatske ekipe još su jednom pokazale visoku razinu znanja, kreativnosti i tehničke pripremljenosti. Hrvatski timovi osvojili su 1. mjesto u SuperTeams, više drugih mjesta u pojedinim kategorijama, posebnu nagradu Community Award, kao i niz zapaženih ukupnih plasmana.

HROBOS

Rezultati i sastavi hrvatskih ekipa

NLO Rescue CRO Team

Natjecatelji: Jan Ridzak, Sven Ridzak, mentori: Ivica Kolarić, Juraj Kolarić

Rezultat: 1. mjesto u SuperTeams, 2. mjesto u Technical Challengeu te 4. mjesto u ukupnom poretku.

UNIQA CRO Team

Natjecatelji: Luka Kolarić, Orsat Kralj, Lovro Žigman, mentori: Marija Bencun, Željko Posavec

Rezultat: 2. mjesto u SuperTeams u kategoriji Rescue Simulation.

ZG-AP Robotics

Natjecatelji: Ivan Perko, Franko Prikratki, mentori: Ivan Kolarić, Borut Patčev

Rezultat: 2. mjesto u SuperTeams u kategoriji Soccer Vision, Community Award te 4. mjesto u ukupnom poretku.

ETC Varaždin

Natjecatelji: Vinka Fištrek, David Županić, mentor: Ivan Kolarić

Rezultat: 8. mjesto u Soccer Infraredu te 5. mjesto u Soccer Infrared Superteams.

Gebruder Weiss CRO Team

Natjecatelji: David Pongrac, Gregor Klarić, mentori: Marko Pongrac, Jelka Hrnjić

Rezultat: 2. mjesto u SuperTeams i 7. mjesto u RoboCupJunior Rescue Maze.