Robotičari iz Lipovljana vratili se iz Južne Koreje s prestižnom nagradom

FIRST LEGO League je od najpoznatijih svjetskih STEM programa za djecu i mlade, u koji se svake godine na globalnoj razini uključuju stotine tisuća učenika, među kojima su redovito i oni iz Hrvatske

Od 3. do 5. srpnja 2026. u Jeonju u Republici Koreji održan je FIRST LEGO League Korea Open Invitational 2026, međunarodno natjecanje koje je okupilo više od 50 timova iz 45 zemalja. Riječ je o jednom od međunarodnih FIRST LEGO League događanja na kojem se natječu timovi iz cijeloga svijeta, predstavljajući svoje robote, inovacijske projekte, timski rad i STEM znanja.

FIRST LEGO League je od najpoznatijih svjetskih STEM programa za djecu i mlade, u koji se svake godine na globalnoj razini uključuju stotine tisuća učenika, a natjecanje kroz robotiku, istraživanje, programiranje, inženjersko razmišljanje i timski rad potiče razvoj znanja i vještina.

Nagrada žirija

Hrvatsku je na ovom natjecanju predstavljala ekipa LipBots iz Kluba tehničke kulture Lipovljani, pobjednici hrvatskog finala FIRST LEGO League Hrvatska – UNEARTHED 2026, održanog 7. ožujka u Zagrebu. LipBotsi su u Koreji osvojili Robot Performance Judges Award, posebnu sudačku nagradu za izvedbu robota u robotskoj igri.

HROBOS

Ova nagrada potvrđuje visoku razinu robotskog rješenja, kvalitetu konstrukcije i programiranja, pouzdanost izvedbe te promišljenu strategiju kojom je tim pristupio rješavanju misija na natjecateljskom poligonu. U posljednjoj rundi robotske igre njihov robot Lipi ostvario je 510 bodova. Takav rezultat svrstao je LipBots među uspješnije ekipe u robotskoj vožnji na natjecanju i potvrdio da se rad, sati testiranja, programiranja, popravljanja i zajedničkog učenja mogu pretočiti u rezultat na međunarodnoj razini.

Uspjeh LipBotsa nastavak je odličnih rezultata hrvatskih FIRST LEGO League ekipa ove sezone, ali i potvrda dugogodišnjeg rada u Lipovljanima. Iza ovog priznanja stoje znanje, upornost i zajedništvo natjecatelja, mentora i roditelja, ali i kontinuitet rada koji je posljednjih godina Lipovljane učinio jednim od središta edukativne robotike u Hrvatskoj, poručili su iz Hrvatskog robotičkog saveza.

Za ekipu LipBots nastupili su: Josip Biro, Ivano Biro, Laura Kos, Borna Kos, Luka Ptičar, Marko Matacun i Fran Kosina. Član tima je i Gabriel Grabar, koji zbog ozljede nije putovao u Koreju, ali je bio dio priprema i rada ekipe. Mentori ekipe su Krešimir Dalenjak, Filip Beljan i Ivana Grabar, koja također nije putovala u Koreju.