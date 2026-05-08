Studenac otvorio prijave za četvrto izdanje KodiraONE: pobjednica osvaja nastup na .debugu

Studenac, najrasprostranjeniji i najbrže rastući maloprodajni lanac u Hrvatskoj, četvrtu godinu zaredom provodi natječaj Kodira<ONA> – inicijativu posvećenu prepoznavanju i poticanju izvrsnosti mladih žena u području digitalnih tehnologija, programiranja i analize podataka. Natječaj je namijenjen studenticama koje posjeduju osnovno znanje iz prediktivne analitike te vladaju barem jednim programskim jezikom.

Prijave za natječaj otvorene su od 7. do 25. svibnja 2026. godine, a sve zainteresirane kandidatkinje mogu se prijaviti putem obrasca na mrežnoj stranici projekta: www.studenac.hr/kodiraona. Nakon prijave, svaka natjecateljica na adresu svoje e-pošte dobiva dodatne materijale i detaljni natječajni zadatak koji treba riješiti i predati do 25. svibnja.

Ovogodišnji zadatak temelji se na stvarnom izazovu iz područja maloprodajnih operacija i razvoja korisničkog iskustva. Natjecateljice će imati zadatak osmisliti okvir prema kojem bi se u Studenac trgovine uvodile samouslužne blagajne (Self-Checkout – SCO).

Projekt se i ove godine realizira uz podršku partnerskih visokoškolskih institucija koje prepoznaju važnost osnaživanja mladih žena u tehnologiji – Visokog učilišta Algebra, Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, RIT Croatia, Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

Otvoren poziv za studentice

"Pozivamo sve studentice zainteresirane za područje podatkovne znanosti i analitike da se prijave i okušaju u rješavanju stvarnog poslovnog izazova. Kroz šestotjedni mentorski program pobjednica će imati priliku razvijati svoje tehničke i poslovne vještine uz podršku stručnjaka iz Studenac Digitala te steći vrijedno iskustvo rada u realnom sektoru. Vjerujemo da upravo ovakve inicijative mladim talentima mogu pomoći u pripremi za tržište rada, posebno u dinamičnom okruženju maloprodaje i najvećeg trgovačkog lanca u Hrvatskoj", istaknuo je Ivan Glavinić, Senior Data Scientist i mentor Kodira<ONA> natječaja.

Žiri će do 29. svibnja obavijestiti kandidatkinje koje su ušle u uži izbor, a one će svoja rješenja 3. lipnja 2026. godine predstaviti stručnom žiriju uživo u Zagrebu, nakon čega će biti proglašena pobjednica natječaja.

O najboljim rješenjima odlučivat će stručni žiri koji čine Dragan Petric, direktor .debug konferencije, Sandro Vrbanus, izvršni urednik sadržaja .debug konferencije, Ivan Glavinić, Senior Data Scientist i mentor Kodira<ONA> natječaja u Studenac Digitalu, prošlogodišnja pobjednica natječaja Anđela Maleš te Marin Grgurev, direktor odjela Data Science & Engineering u Studencu.

Nagrade: predavanje, mentorstvo, kotizacije

Pobjednica natječaja svoje će rješenje predstaviti i na konferenciji .debug – najvećem regionalnom okupljanju tech zajednice koje se ove godine održava 9. i 10. lipnja u Zagrebu.

Glavna nagrada uključuje šestotjedni mentorski program sa stručnjacima Studenac Digitala iz područja podatkovne znanosti, inženjeringa i poslovne analitike. Mentorski program uključuje izravnu suradnju s timovima koji razvijaju analitičke alate, prediktivne modele i rješenja za optimizaciju operacija, pružajući pobjednici priliku za rad na stvarnim poslovnim izazovima u jednom od najdinamičnijih sektora u zemlji.

Velika novost ovogodišnjeg izdanja projekta jest da će sve natjecateljice koje predaju valjan zadatak u skladu s pravilima natječaja osvojiti kotizacije za .debug, čime Studenac i organizatori konferencije žele dodatno potaknuti studentice na razvoj stručnih i prezentacijskih vještina te povezivanje s developerskom zajednicom.

"Sudjelovanje na projektu Kodira<ONA> bilo je jedno od najvrjednijih iskustava tijekom mog studiranja. Posebno mi je značila prilika da svoje rješenje predstavim na .debug konferenciji pred developerskom zajednicom, što mi je dodatno pomoglo u razvoju profesionalnog samopouzdanja i prezentacijskih vještina. Svima bih preporučila da koriste ovakve prilike za učenje, razvoj i povezivanje sa stručnjacima iz industrije jer upravo takva iskustva mogu otvoriti vrata buduće karijere", istaknula je Anđela Maleš, prošlogodišnja pobjednica natječaja.

