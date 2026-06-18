Više od 70 timova stiže u Samobor na World Robot Olympiad

Državno natjecanje okupit će više od 70 timova iz cijele Hrvatske, a sudjelovat će učenici u dobi od 10 do 22 godine

Hrvatski robotički savez organizira nacionalnu završnicu natjecanja World Robot Olympiad (WRO), jednog od najvećih međunarodnih robotičkih natjecanja za djecu i mlade. Natjecanje se ove godine održava u više od stotinu država svijeta, među kojima je i Hrvatska.

Državno natjecanje okupit će više od 70 timova iz cijele Hrvatske, a sudjelovat će učenici u dobi od 10 do 22 godine. Natjecatelji će se natjecati u nekoliko dobnih skupina te u četiri kategorije: RoboMission, Future Innovators, Future Engineers i RoboSport.

U kategoriji RoboMission roboti autonomno izvršavaju zadane zadatke, a ovogodišnja tema nosi naziv „Roboti susreću kulturu“. Future Innovators okuplja timove koji predstavljaju vlastita inovativna rješenja na zadanu temu, dok se u kategoriji Future Engineers natjecatelji bave razvojem autonomnih vozila sposobnih za samostalnu vožnju kroz slalom i bočno parkiranje. Od ove godine uvedena je i nova kategorija RoboSport u kojoj se dva tima natječu pomoću robota koji međusobno igraju stolni tenis.

Najuspješniji hrvatski timovi izborit će nastup na svjetskoj završnici koja će se održati u Portoriku te na europskom prvenstvu koje će ove godine ugostiti Zagreb.

Organizatori ističu kako je nacionalno natjecanje ujedno i najava europskog WRO natjecanja koje će se održati u listopadu u Zagrebu. Prema trenutačnim podacima, za europsku završnicu prijavljeno je više od 60 država i 270 timova, odnosno više od tisuću natjecatelja.

Završnica hrvatskog natjecanja održat će se u subotu, 20. lipnja, u Sportskoj dvorani Samobor, a program počinje u 8:40 sati. Proglašenje pobjednika predviđeno je oko 16 sati, a više informacija dostupno je ovdje.