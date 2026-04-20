ZICER i HPB kroz Fintech Hackathon potiču razvoj financijskih inovacija

U Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER-u, u subotu, 18. travnja 2026. održano je finale drugog izdanja bankarskog Fintech Hackathona. Natjecanje su organizirali Hrvatska poštanska banka (HPB) i Zagrebački inovacijski centar (ZICER) s ciljem razvoja rješenja za unaprjeđenje poslovanja HPB-a.

Ovogodišnje izdanje bankarskog Fintech Hackathona okupilo je stručnjake, developere, inovatore i poduzetnike radi razmjene znanja i razvoja rješenja za financijski sektor. Uz mentorsku podršku stručnjaka iz HPB-a i ZICER-a, timovi su u manje od dva dana razvili niz rješenja za financijsku industriju.

Sudionici su odgovarali na dva izazova: razvoj rješenja za predviđanje odlaska klijenata i retencijske mjere te osmišljavanje Cashback i Loyalty programa za retail korisnike. Nakon dva dana rada i završnih prezentacija, odabrani su timovi s najuspješnijim rješenjima. Prvo mjesto i nagradu od 5.000 eura osvojio je tim Fikusi, drugo mjesto i 3.000 eura tim Azimut, a treće mjesto i 2.000 eura tim Marsilux.

Hackathon je prijavilo 80 sudionika, od čega je u natjecanju sudjelovalo 17 timova. Njihova rješenja ocjenjivao je stručni žiri u sastavu: Josip Majher, član Uprave HPB-a, Frane Šesnić, direktor ZICER-a, Lana Matić, direktorica Direkcije digitalnog bankarstva u HPB-u te Ivan Vrebac, voditelj Odjela za razvoj digitalnih procesa u HPB-u.

"Ovo je natjecanje za nas iznimno vrijedno jer nam je u kratkom vremenu pokazalo kako talentirani timovi pristupaju stvarnim bankarskim izazovima i pretvaraju ih u konkretna i primjenjiva rješenja. Sudionici su ponudili rješenja koja ne samo da odgovaraju na konkretne izazove, nego otvaraju i nove perspektive za daljnja unaprjeđenja naših digitalnih usluga. HPB snažno ulaže u digitalnu transformaciju i partnerstva s inovacijskom zajednicom, a Fintech Hackathon je drugu godinu za redom pokazao koliko takva suradnja može biti poticajna i za Banku i za ostale dionike. Čestitam svim timovima na visokoj razini angažmana, trudu, kreativnosti i profesionalnosti koje su unijeli u idejna rješenja", izjavio je Josip Majher.

Josip Majher

"I ovogodišnji Fintech Hackathon potvrdio je kako se u kratkome vremenu, uz fokusirani rad kvalitetnih timova, mogu razviti izvrsna, kreativna i primjenjiva rješenja. Posebno me veseli snažno partnerstvo s HPB-om, koje kroz Fintech Hackathon i fintech vertikalu ZICER akceleratora dobiva konkretan i dugoročan oblik. Upravo kroz ovakve suradnje stvaramo most između inovacija i financijske industrije te otvaramo prostor za razvoj rješenja koja imaju stvarni tržišni potencijal. Suradnja velikih kompanija sa startup zajednicom ključna je za ubrzani razvoj tehnoloških inovacija i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Ovakvim inicijativama dodatno jačamo inovacijski i startup ekosustav, povezujemo talente s industrijom te stvaramo platformu za rast domaćeg gospodarstva. Čestitam svim sudionicima na predanosti i uloženom trudu. Uz financijske nagrade koje su osvojili najuspješniji timovi, svi su sudionici bogatiji za vrijedno iskustvo, nova znanja i kontakte koji otvaraju buduće prilike", istaknuo je Frane Šesnić.

Frane Šesnić

Pobjednicima ukupno 10.000 eura

Prvo mjesto i nagradu od 5.000 eura osvojio je tim Fikusi, koji čine četiri stručnjaka iz IT industrije: Luka Habuš, Zvonimir Ivančić, Karlo Jandrić i Tin Pojatina.

"Prepoznali smo zadatak kao izvrsnu priliku za primjenu naših znanja u realnom okruženju. Uz to, za sudjelovanje u Hackathonu privukla nas je i mogućnost umrežavanja s kolegama iz industrije te, naravno, vrijedne nagrade. Sudjelovanje je bilo iznimno pozitivno iskustvo od prvog do posljednjeg trenutka. Posebno nas je oduševila besprijekorna organizacija i visoka razina podrške – mentori su bili dostupni u svakom trenutku i davali su nam vrijedne smjernice koje su nam pomogle u daljnjem razvoju rješenja. Izražavamo zadovoljstvo organizacijom događanja te razinom prezentacija i idejnih rješenja ostalih natjecatelja, što je Hackathonu osiguralo višu razinu", istaknuli su članovi pobjedničkog tima.

Drugo mjesto i nagradu od 3.000 eura osvojio je tim Azimut, koji čine Leon Lakić, Lovre Marković, Ante Petrović, Lukas Schönberger i Adrian Brnić. Riječ je o studentima završne godine FER-a s interesom za financijske tehnologije.

"Sudjelovanje na Hackathonu bilo je izuzetno pozitivno iskustvo. Posebno nas je dojmila kvaliteta mentorske podrške koja je naše ideje usmjerila u pravom smjeru", izjavili su iz tima Azimut.

Trećeplasirani tim Marsilux činili su Marina i Luka Meštrović, koji su za svoje rješenje osvojili 2.000 eura.

"Fintech Hackathon ispunio je naša očekivanja, kao i uvijek kada je ZICER organizator. Obje su teme bile iznimno zanimljive pa smo uživali u svakom dijelu procesa – od rada na rješenju do razmjene ideja s ostalim sudionicima. Prije svega smo se dobro zabavili te uspjeli razviti i implementirati ideju koju smo osmislili u prvim satima Hackathona. Posebno nas je dojmila kontinuirana podrška mentora iz HPB-a i ZICER-a koja nam je puno značila. Atmosfera u ZICER-u bila je odlična – opuštena, ali istovremeno radna", naveli su članovi tima Marsilux.

Događaj je potvrdio suradnju između HPB-a i ZICER-a u području razvoja i testiranja fintech inovacija. Model suradnje temelji se na povezivanju resursa velikih sustava s agilnošću startup zajednice.