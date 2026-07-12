Zlato i srebro za mlade hrvatske informatičare u Ljubljani

Hrvatsku je na ovom natjecanju predstavljao tim sastavljen od četiri učenika srednjih škola koji su nastup u reprezentaciji izborili najboljim rezultatima na nacionalnim natjecanjima

Na 33. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi – CEOI 2026, koja se od 5. do 10. srpnja održala na Fakultetu za računarstvo i informatiku Sveučilišta u Ljubljani, hrvatska informatička reprezentacija ostvarila je izniman uspjeh. U konkurenciji 59 natjecatelja iz 15 zemalja (Austrija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Švicarska i Ukrajina) mladi hrvatski informatičari osvojili su jednu zlatnu i jednu srebrnu medalju.

Programerski zadaci

Republiku Hrvatsku na ovom je natjecanju predstavljao tim sastavljen od četiri učenika srednjih škola koji su nastup u reprezentaciji izborili ovogodišnjim najboljim rezultatima na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi (Zagreb, 10. svibnja), te Izbornim pripremama (Zagreb, 30. i 31. svibnja).

Ovo natjecanje se, prema propozicijama, sastoji od rješavanja šest problemskih zadataka kroz dva dana natjecanja u programskom jeziku C++ pod operacijskim sustavom Linux. Učenici se natječu pojedinačno, a svaku zemlju sudionicu zastupa tim od četiri učenika srednjih škola (do 20 godina starosti) i dva voditelja.

Nastup naših mladih informatičara na ovom natjecanju i stručne pripreme koje su prethodile nastupu organizirao je Hrvatski savez informatičara. Stručni voditelj reprezentacije bio je Jakov Celin, dok je odgovorni voditelj i organizator ovog nastupa bio Krešimir Malnar.

Rezultati

Zlato: Dino Hadžić , 3. razred, XV. gimnazija Zagreb

, 3. razred, XV. gimnazija Zagreb Srebro: Ivo Pavičić , 2. razred, XV. gimnazija Zagreb

, 2. razred, XV. gimnazija Zagreb - Lovro Tunjić , 4. razred, XV. gimnazija Zagreb

, 4. razred, XV. gimnazija Zagreb - Jakov Jandrić, 4. razred, Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb