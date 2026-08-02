Zlato, srebro i bronca za mlade hrvatske informatičare u Litvi

Hrvatska juniorska informatička reprezentacija vraća se iz Litve s tri odličja, koja su tamo osvojili u konkurenciji od stotinu natjecatelja iz 25 zemalja, rješavajući programerske zadatke

Na 10. europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi – EJOI 2026, koja se od 24. do 30. srpnja održala u Kaunasu (Litva), hrvatska juniorska informatička reprezentacija ove je godine polučila izvrstan uspjeh i u konkurenciji 100 natjecatelja iz 25 zemalja osvojila jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu medalju.

Republiku Hrvatsku na ovom je natjecanju predstavljao tim sastavljen od četiri učenika osnovnih škola koji su nastup u reprezentaciji izborili ovogodišnjim najboljim rezultatima na Juniorskoj hrvatskoj informatičkoj olimpijadi (Zagreb, 9. svibnja 2026.), te Juniorskim izbornim pripremama (Zagreb, 30. i 31. svibnja 2026.).

Ovo natjecanje se, prema propozicijama, sastoji od rješavanja 6 problemskih zadataka kroz dva dana natjecanja, u programskom jeziku C++. Učenici se natječu pojedinačno, a svaku zemlju sudionicu zastupa tim od četiri učenika (rođeni 2010. godine ili mlađi) i dva voditelja.

Rezultati hrvatskih predstavnika:

Zlato: Gabriel Kos, 8. razred, OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb

Srebro: Filip Udovčić, 7. razred, OŠ Josipovac / CHAOS Josipovac

Bronca: Sergej Starešinčić, 8. razred, OŠ Mahično Karlovac / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb

- Gita Radiković, 8. razred, OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu Pleškovec / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb

Odgovorni voditelj reprezentacije bio je Nikola Dmitrović, stručni voditelj Jakov Celin, dok je Krešimir Malnar bio odgovorni organizator ovog nastupa, a ujedno i član Upravnog odbora Europske juniorske informatičke olimpijade.

"Uspjeh naših mladih informatičara prvenstveno je zasluga njih samih, kao i njihovih učitelja, mentora, roditelja i stručnih suradnika Hrvatskog saveza informatičara, ali svakako bismo istaknuli da većina članova reprezentacije dio svog uspjeha duguju i mentorima iz Udruge informatičara Božo Težak Zagreb i udruge CHAOS Josipovac, članica Hrvatskog saveza informatičara", kažu iz HSIN-a.