Nova pravila na Netflixu: svaki profil morat će imati zasebnu e-mail adresu

Streaming servis je pripremio "iznenađenje" za dijeljene račune – pojedinačni profili unutar zajedničkog računa morat će se prijavljivati s jedinstvenim e-mail adresama

Sandro Vrbanus subota, 27. lipnja 2026. u 19:10

Netflix je potiho počeo uvoditi promjenu u načinu funkcioniranja zajedničkih računa, onih gdje jedan vlasnik plaća pretplatu, a više ukućana ima zasebne personalizirane profile. Iz streaming servisa ovog su tjedna počeli obavještavati pretplatnike o tome da će svaki pojedinačni profil unutar jednog kućanstva morati biti povezan s vlastitom, jedinstvenom e-mail adresom.

Samostalna prijava korisnika

Godinama su Netflixovi računi dopuštali stvaranje više profila pod jednom jedinstvenom prijavom, što je sustav osmišljen kako bi se prilagodio obiteljima i kućanstvima s različitim ukusima gledanja. Međutim, svi ti profili tradicionalno su bili vezani uz e-mail adresu primarnog vlasnika računa. To je značilo da su vjerodajnice za prijavu i sve obavijesti na razini računa prolazile isključivo kroz jednu osobu, a ostali su članovi imali tek mogućnost personalizacije profila te dobivanje njima prilagođenih preporuka unutar sučelja.

Međutim, prema novom sustavu, svaki član kućanstva morat će povezati svoj profil s vlastitom e-mail adresom. Nakon toga, osoba koja koristi taj profil moći će se prijaviti na uslugu potpuno samostalno. Umjesto da kontaktiraju primarnog vlasnika računa, korisnici će verifikacijske kodove za prijavu primati izravno na svoju e-mail adresu, čime se uklanja dosadašnja ovisnost o dostupnosti glavnog nositelja pretplate – a to je vjerojatno i još jedan način za kontrolu "neovlaštenog" dijeljenja lozinke među korisnicima pretplate koji ne žive na istoj adresi.

Iz Netflixa to javnosti "prodaju" kao način jednostavnije prijave te neovisno upravljanje vlastitim postavkama gledanja, bez obzira na vlasnika pretplate. Pojedinačni korisnici sada mogu prilagođavati jezik titlova, audio postavke i opcije prikaza bez utjecaja na druge profile unutar korisničkog računa. Iz tvrtke napominju da će se preporuke sadržaja i dalje temeljiti na povijesti gledanja svakog pojedinca.

Prvi problemi

Kad su prvi korisnici počeli dobivati obavijesti o ovoj promjeni, odmah su se pojavili i prvi (mogući i stvarni) problemi. Primjerice, neki pretplatnici dijele račun sa starijim osobama u kućanstvu, koje nemaju e-mail adrese. Drugi pak imaju više vlastitih profila, pa na jednom gledaju filmove, na drugom dokumentarce i slično – sada će ih vjerojatno morati ili ugasiti ili "izmisliti" e-mail za dodatnu prijavu. No, iz Netflixa poručuju da su sve promjene uvedene s ciljem da "legalno dijeljenje računa unutar jednog kućanstva učini fluidnijim i funkcionalnijim" te da će to sve "olakšati prijavu i personalizaciju korisničkog iskustva".

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunska snaga zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

125mm Carbon Fibre woofer, 25mm Carbon Fibre tweeter, 32Hz–28kHz, 89dB, 6Ω, 175W, 2-way, 1000×185×280 mm

2.156 € 2.800 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL Bar 1300 MK2

11.1.4 kanalni sustav, 2470 W maksimalne snage, True Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, odvojivi bežični surround zvučnici, 8" dual-driver bežični subwoofer, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, PureVoice 2.0

1.119 € 1.689 € Akcija

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi