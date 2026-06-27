Nova pravila na Netflixu: svaki profil morat će imati zasebnu e-mail adresu

Netflix je potiho počeo uvoditi promjenu u načinu funkcioniranja zajedničkih računa, onih gdje jedan vlasnik plaća pretplatu, a više ukućana ima zasebne personalizirane profile. Iz streaming servisa ovog su tjedna počeli obavještavati pretplatnike o tome da će svaki pojedinačni profil unutar jednog kućanstva morati biti povezan s vlastitom, jedinstvenom e-mail adresom.

Samostalna prijava korisnika

Godinama su Netflixovi računi dopuštali stvaranje više profila pod jednom jedinstvenom prijavom, što je sustav osmišljen kako bi se prilagodio obiteljima i kućanstvima s različitim ukusima gledanja. Međutim, svi ti profili tradicionalno su bili vezani uz e-mail adresu primarnog vlasnika računa. To je značilo da su vjerodajnice za prijavu i sve obavijesti na razini računa prolazile isključivo kroz jednu osobu, a ostali su članovi imali tek mogućnost personalizacije profila te dobivanje njima prilagođenih preporuka unutar sučelja.

Međutim, prema novom sustavu, svaki član kućanstva morat će povezati svoj profil s vlastitom e-mail adresom. Nakon toga, osoba koja koristi taj profil moći će se prijaviti na uslugu potpuno samostalno. Umjesto da kontaktiraju primarnog vlasnika računa, korisnici će verifikacijske kodove za prijavu primati izravno na svoju e-mail adresu, čime se uklanja dosadašnja ovisnost o dostupnosti glavnog nositelja pretplate – a to je vjerojatno i još jedan način za kontrolu "neovlaštenog" dijeljenja lozinke među korisnicima pretplate koji ne žive na istoj adresi.

Iz Netflixa to javnosti "prodaju" kao način jednostavnije prijave te neovisno upravljanje vlastitim postavkama gledanja, bez obzira na vlasnika pretplate. Pojedinačni korisnici sada mogu prilagođavati jezik titlova, audio postavke i opcije prikaza bez utjecaja na druge profile unutar korisničkog računa. Iz tvrtke napominju da će se preporuke sadržaja i dalje temeljiti na povijesti gledanja svakog pojedinca.

Prvi problemi

Kad su prvi korisnici počeli dobivati obavijesti o ovoj promjeni, odmah su se pojavili i prvi (mogući i stvarni) problemi. Primjerice, neki pretplatnici dijele račun sa starijim osobama u kućanstvu, koje nemaju e-mail adrese. Drugi pak imaju više vlastitih profila, pa na jednom gledaju filmove, na drugom dokumentarce i slično – sada će ih vjerojatno morati ili ugasiti ili "izmisliti" e-mail za dodatnu prijavu. No, iz Netflixa poručuju da su sve promjene uvedene s ciljem da "legalno dijeljenje računa unutar jednog kućanstva učini fluidnijim i funkcionalnijim" te da će to sve "olakšati prijavu i personalizaciju korisničkog iskustva".