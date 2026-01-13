Amazon kupio Bee: Alexa dobiva AI pratitelja za život izvan kuće

Amazon je na CES-u predstavio svoju novu akviziciju, AI uređaj Bee. Ovaj nosivi AI pratitelj dizajniran je za snimanje razgovora i učenje o vama, nadopunjujući Alexu za život izvan doma.

Bug.hr utorak, 13. siječnja 2026. u 10:02

Pametni prstenovi, pametni zasloni, pametni televizori, pametne značke, pametni... ledomati? Naravno, zašto ne! Umjetna inteligencija bila je sveprisutna na ovogodišnjem sajmu potrošačke elektronike (CES) u Las Vegasu, gdje su velike i male tvrtke predstavljale kako AI integriraju u sve više uređaja. Za Amazon, CES je bio prilika da pokaže svoju najnoviju akviziciju u ovom prostoru: Bee, AI uređaj koji se može nositi kao narukvica ili u nekim drugim oblicima.

Amazon je već duboko prisutan u svijetu potrošačkih AI uređaja sa svojom Alexom, čija nadograđena verzija Alexa+ može raditi na čak 97 % hardverskih uređaja koje je Amazon isporučio. Međutim, s Beejem tvrtka dobiva pristup nosivom uređaju koji bi mogao proširiti njezin doseg i izvan sigurnosti doma. S obzirom na to da su prijašnji pokušaji integracije Alexe u nosive uređaje poput slušalica i naočala naišli na jaku konkurenciju Appleovih AirPodsa i Metinih Ray Ban AI naočala, čini se da Amazon razumije potrebu za novim pristupom. Zato u svoju postavu dodaje Bee.

Komplementarni prijatelji, a ne konkurenti

Bee je primarno dizajniran za snimanje razgovora poput intervjua, sastanaka ili predavanja, ali funkcionira i kao osobni AI suputnik. Umjetna inteligencija ima pristup svjetskom znanju, a o vama uči iz kombinacije vaših snimaka i usluga kojima dopustite pristup, kao što su Gmail, Google Calendar, kontakti s telefona i Apple Health. No, kako će ovaj novi AI živjeti uz već etabliranu Alexu?

"Vidimo se kao komplementarni prijatelji", izjavila je suosnivačica Beeja Maria de Lourdes Zollo o odnosu s Alexom u intervjuu za TechCrunch na CES-u prošlog tjedna. "Bee razumije svijet izvan kuće, a Alexa razumije svijet unutar kuće. Naravno, doći će budućnost u kojoj će se te dvije stvari spojiti." Tu viziju potvrdio je i potpredsjednik Amazon Alexe, Daniel Rausch, koji je opisao Bee kao "duboko zanimljivo i osobno" AI iskustvo, dodavši kako vjeruje da će spajanje Beeja i Alexe stvoriti još veću korist za korisnike. "Kada imate pristup snazi ovih AI iskustava tijekom cijelog dana i ona su kontinuirana, moći ćemo učiniti puno više za korisnike", objasnio je Rausch.

De Lourdes Zollo je dodala kako Bee uči od svojih korisnika, stječući razumijevanje njihovih obrazaca, uvida i obveza, što mu može pomoći da predlaže zadatke i daljnje korake tijekom dana. Rani primjeri korištenja uključuju studente koji snimaju predavanja, osobe starije dobi koje imaju problema s pamćenjem i ljude kojima je govor dio posla i ne žele stalno ručno voditi bilješke. Slično kao i Alexa, Bee koristi kombinaciju različitih AI modela, a trenutno istražuje dodavanje Amazonovog AI-ja u tu kombinaciju. Važno je napomenuti da nakon transkripcije razgovora, Bee odbacuje audiozapis, što ga čini nepraktičnim za neke poslovne slučajeve gdje je potrebno preslušati snimku radi točnosti.

Iako nije otkrila detalje, de Lourdes Zollo je najavila da Bee čeka još mnogo toga u 2026. godini. Uz nedavne najave novih značajki poput glasovnih bilješki i dnevnih uvida, osmeročlani tim iz svog sjedišta u San Franciscu, gdje Amazon već ima velik broj zaposlenika za hardver i Alexu, radi na "mnogim novim stvarima". "Iskreno, mogućnosti su sada beskrajne i to je jedan od razloga zašto smo stvarno uzbuđeni što smo dio Amazona", zaključila je.



