Američki startup tvrdi da je razvio kapu koja - čita misli!

Kalifornijski startup Sabi predstavio je nosivi uređaj u obliku kape koji putem EEG senzora prevodi moždane signale u tekst, eliminirajući potrebu za glasovnim naredbama i implantatima

Tehnologija diktiranja teksta doživjela je značajan napredak posljednjih godina zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, no startup Sabi iz Palo Alta planira podići ljestvicu još više. Oni razvijaju, prema vlastitim tvrdnjama, "najnosivije" sučelje mozak-računalo (BCI) na svijetu. Riječ je o naizgled običnoj pletenoj vunenoj kapi koja korisnicima omogućuje "tipkanje" na povezanim uređajima isključivo pomoću misli, brzine od otprilike 30 riječi u minuti.

"Samo pomisli" – i tipkaj

Uređaj je opremljen s čak 100.000 minijaturnih senzora za elektroencefalografiju (EEG) integriranih u tkaninu. Oni bilježe električnu aktivnost mozga i prevode je u tekstualni oblik bez potrebe za izgovaranjem ijedne riječi. Za razliku od invazivnih rješenja poput Neuralinka Elona Muska, Sabi ne zahtijeva kirurško bušenje lubanje niti ugradnju implantata, čime se drastično smanjuje prepreka za korištenje ovakve tehnologije.

Sustav se oslanja na biosenzore s vlastitim čipovima i "Brain Foundation Model", koji je treniran na najvećem svjetskom skupu podataka za neuralno dekodiranje. Prema dostupnim informacijama, model je analizirao oko 100.000 sati podataka prikupljenih od 100 volontera kako bi identificirao univerzalne moždane signale. Ovakav pristup osigurava da uređaj precizno prepoznaje namjeru korisnika, unatoč individualnim razlikama u moždanoj aktivnosti.

Osim preciznosti, startup ističe prednost diskrecije u zajedničkim radnim prostorima gdje glasovno diktiranje često nije prikladno – stoga im je i slogan "Just Think" ("Samo pomisli"). Pitanje privatnosti dodatno je adresirano i enkripcijom podataka prije slanja u oblak, a sam je model obučen na kriptiranim signalima. Time se nastoji osigurati visoka razina zaštite korisničkih misli i podataka u digitalnom okruženju.

U prodaji već ove godine?

Primjena ove tehnologije mogla bi biti od presudne važnosti za osobe s motoričkim oštećenjima uzrokovanim invaliditetom ili ozljedama. S obzirom na to da uređaj ne zahtijeva operaciju, potencijalni korisnici mogu ga testirati s mnogo manje rizika i komplikacija u usporedbi s trajnim implantatima, što otvara vrata novoj razini pristupačnosti u komunikaciji i pri korištenju računalne tehnologije.

Prvi modeli pletenih kapa trebali bi se pojaviti na tržištu do kraja 2026. godine, dok je nakon toga planirana i verzija u obliku šilterice. Iako cijena uređaja i dodatne funkcionalnosti (izvan pukog tipkanja) još nisu poznate, on predstavlja značajan korak prema integraciji nosive tehnologije i neuroznanosti u svakodnevni život – dakako, ako to sve u praksi zaista funkcionira onako kako to Sabi opisuje.