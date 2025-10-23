Casio G-Shock sada stane na vaš prst - kao novi digitalni prsten

Nakon što je Casio prošle godine predstavio svoj prvi digitalni prsten, japanski div sada ide korak dalje i donosi nam pravo G-Shock iskustvo u minijaturnom pakiranju. Kako prenosi The Verge, stiže G-Shock Nano DWN-5600, prsten koji spaja ikonski dizajn s modernom nosivom tehnologijom.

Za razliku od prvog modela koji je bio inspiriran GMW-B5000 serijom, novi nosivi uređaj inspiraciju crpi iz legendarnog modela DW-5600. Ovaj put, Casio je u potpunosti prigrlio G-Shock brendiranje i filozofiju, pa je prsten izrađen od smole, što mu daje prepoznatljivu izdržljivost i otpornost na udarce.

Novi Casio G-Shock Nano DWN-5600 prvo će biti lansiran u Japanu u studenom 2025. godine, i to u crnoj, crvenoj i žutoj boji po cijeni od 14.300 jena (otprilike 94 dolara). To je značajno jeftinije od prethodnog modela. Uređaj se već pojavio i na Casio web stranicama u Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj, gdje se također očekuje u studenom po cijeni od 99,90 eura. Očekuje se da će stići i na američko tržište, no ti detalji još nisu poznati.

Iako možda nije toliko elegantan kao prvi prsten, koji je kasnije dobio i zlatnu verziju, Nano DWN-5600 donosi jedno ključno poboljšanje. Remen originalnog modela nije bio podesiv te se oslanjao na dva priložena umetka kako bi odgovarao manjim prstima. Nova verzija ima klasični remen s rupicama koji se može prilagoditi opsegu od 48 mm do 82 mm, čineći ga pogodnim za znatno veći broj korisnika.

U funkcionalnom smislu, G-Shock Nano DWN-5600 identičan je prošlogodišnjem modelu. Opremljen je šesteroznamenkastim LCD zaslonom koji prikazuje vrijeme, a nudi i funkcije štoperice i kalendara. Iza zaslona nalazi se LED svjetlo koje treperi kada se aktivira alarm. Za upravljanje funkcijama služe tri gumba smještena sa strane kućišta.

Prsten je također vodootporan do dubine od 200 metara, što znači da ga ne morate skidati prilikom tuširanja ili plivanja. Napaja ga zamjenjiva baterija s vijekom trajanja od dvije godine, no iz Casija preporučuju korištenje njihovog ovlaštenog servisa za zamjenu kako se ne bi ugrozila vodootpornost uređaja.

Iako G-Shock Nano DWN-5600 nije pametni prsten koji će pratiti vaše otkucaje srca ili prikazivati notifikacije, njegova privlačnost leži u nečem drugom. To je spoj nostalgije, legendarnog G-Shock dizajna i praktičnosti, upakiran u jedinstveni format koji će zasigurno privući pažnju kako starih fanova, tako i novih zaljubljenika u tehnologiju.