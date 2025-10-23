Casio G-Shock sada stane na vaš prst - kao novi digitalni prsten

Nakon uspjeha prvog modela, Casio predstavlja G-Shock Nano DWN-5600. Izdržljiviji, cjenovno pristupačniji i s podesivim remenom, ovaj nosivi gadget donosi legendarni dizajn u minijaturnom formatu

Bug.hr četvrtak, 23. listopada 2025. u 06:27

Nakon što je Casio prošle godine predstavio svoj prvi digitalni prsten, japanski div sada ide korak dalje i donosi nam pravo G-Shock iskustvo u minijaturnom pakiranju. Kako prenosi The Verge, stiže G-Shock Nano DWN-5600, prsten koji spaja ikonski dizajn s modernom nosivom tehnologijom.

Za razliku od prvog modela koji je bio inspiriran GMW-B5000 serijom, novi nosivi uređaj inspiraciju crpi iz legendarnog modela DW-5600. Ovaj put, Casio je u potpunosti prigrlio G-Shock brendiranje i filozofiju, pa je prsten izrađen od smole, što mu daje prepoznatljivu izdržljivost i otpornost na udarce.

Novi Casio G-Shock Nano DWN-5600 prvo će biti lansiran u Japanu u studenom 2025. godine, i to u crnoj, crvenoj i žutoj boji po cijeni od 14.300 jena (otprilike 94 dolara). To je značajno jeftinije od prethodnog modela. Uređaj se već pojavio i na Casio web stranicama u Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj, gdje se također očekuje u studenom po cijeni od 99,90 eura. Očekuje se da će stići i na američko tržište, no ti detalji još nisu poznati.

Iako možda nije toliko elegantan kao prvi prsten, koji je kasnije dobio i zlatnu verziju, Nano DWN-5600 donosi jedno ključno poboljšanje. Remen originalnog modela nije bio podesiv te se oslanjao na dva priložena umetka kako bi odgovarao manjim prstima. Nova verzija ima klasični remen s rupicama koji se može prilagoditi opsegu od 48 mm do 82 mm, čineći ga pogodnim za znatno veći broj korisnika.

U funkcionalnom smislu, G-Shock Nano DWN-5600 identičan je prošlogodišnjem modelu. Opremljen je šesteroznamenkastim LCD zaslonom koji prikazuje vrijeme, a nudi i funkcije štoperice i kalendara. Iza zaslona nalazi se LED svjetlo koje treperi kada se aktivira alarm. Za upravljanje funkcijama služe tri gumba smještena sa strane kućišta.

Prsten je također vodootporan do dubine od 200 metara, što znači da ga ne morate skidati prilikom tuširanja ili plivanja. Napaja ga zamjenjiva baterija s vijekom trajanja od dvije godine, no iz Casija preporučuju korištenje njihovog ovlaštenog servisa za zamjenu kako se ne bi ugrozila vodootpornost uređaja.

Iako G-Shock Nano DWN-5600 nije pametni prsten koji će pratiti vaše otkucaje srca ili prikazivati notifikacije, njegova privlačnost leži u nečem drugom. To je spoj nostalgije, legendarnog G-Shock dizajna i praktičnosti, upakiran u jedinstveni format koji će zasigurno privući pažnju kako starih fanova, tako i novih zaljubljenika u tehnologiju.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi