Garmin predstavio CIRQA Smart Band, pametnu narukvicu bez zaslona i pretplate

Garmin je lansirao pametnu narukvicu CIRQA Smart Band s trajanjem baterije do 10 dana i praćenjem više od 80 sportskih aktivnosti i zdravlja, bez odvlačenja pažnje i bez pretplate

Slijedeći trend naprednih pametnih sportsko-zdravstvenih narukvica bez ekrana, kao što su popularni Whoop ili Fitbit Air, Garmin je lansirao svojeg konkurenta. U borbu za zapešća korisnika diljem svijeta stiže – CIRQA Smart Band, prva pametna narukvica bez zaslona ove marke, namijenjena praćenju naprednih fitnes i zdravstvenih pokazatelja.

Uređaj je dizajniran kako bi korisnicima pomogao u usvajanju zdravijeg načina života bez stalnog odvlačenja pažnje, a za sve njegove funkcije nije potrebno plaćati nikakvu pretplatu. CIRQA nudi autonomiju baterije do 10 dana te pruža cjelodnevni uvid u zdravstvene podatke i fizičku aktivnost, kojima se pristupa putem aplikacije Garmin Connect.

Diskretan dizajn, koji je gotovo nemoguće razlikovati od spomenute konkurencije, omogućuje neupadljivo nošenje na zapešću ili nadlaktici, ovisno o preferencijama korisnika, kako tijekom vježbanja tako i tijekom dana ili pak spavanja. Izrađena je od tkanine namijenjene cjelodnevnom korištenju, a dostupna je u neutralnim i živopisnim bojama.

Uređaj automatski prepoznaje i bilježi različite aktivnosti, njih više od 80, a sustav s vremenom uči i preciznije razvrstava vježbe na temelju informacija koje korisnik unese u aplikaciji. Kada se nosi danju i noću, narukvica pruža potpuniju sliku općeg zdravstvenog stanja. CIRQA tako omogućava praćenje otkucaja srca, razine energije, zasićenosti kisikom, stresa i tjelesne temperature. Pored toga, žene mogu pratiti menstrualni ciklus i trudnoću, uz preciznije procjene ovulacije na temelju noćne temperature kože te sinkronizirati podatke i s vanjskim specijaliziranim zdravstvenim aplikacijama.

Narukvica podržava i napredne metrike treninga kao što su spremnost za trening, učinkovitost treninga i ostalih naprednih pokazatelja (HRV, VO2 Max) što pomaže u procjeni je li dan pogodan za intenzivnije vježbanje ili odmor. Uređaj nudi i uvid u dobrobiti treninga te potrebno vrijeme za oporavak.

Iako nema ugrađen GPS, CIRQA se može povezati s GPS-om mobitela radi preciznog praćenja ruta na otvorenom. Putem funkcije LiveTrack i aplikacije Garmin Connect, korisnici mogu dijeliti svoju lokaciju u stvarnom vremenu s prijateljima i obitelji. CIRQA Smart Band već je dostupna na (američkom) tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199,99 dolara.