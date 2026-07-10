Meta staje na kraj trikovima za prikriveno snimanje pametnim naočalama

Meta je i do sada imala ugrađene mehanizme koji su otežavali prikriveno snimanje, no novom nadogradnjom proširuje zaštitu na dodatne oblike manipulacije LED indikatorom

Meta je nadogradila sigurnosne mjere na svojim pametnim naočalama novom zaštitom koja će automatski onemogućiti kameru ako sustav otkrije da je LED indikator za snimanje fizički oštećen, uklonjen ili na drugi način onesposobljen.

Naime, za one koji ne znaju, Metine pametne naočale na bočnoj strani okvira imaju LED indikator koji treperi svaki put kada korisnik snima. Njegova je svrha upozoriti osobe u blizini da je kamera aktivna, no pojedini korisnici namjerno su prekrivali ili modificirali LED indikator kako bi prikrili da naočale snimaju.

Kako bi dodatno zaštitila privatnost, tvrtka je razvila sustav koji može prepoznati pokušaje manipulacije LED indikatorom. Ako naočale utvrde da je indikator prekriven ili oštećen, kamera će se automatski isključiti i neće biti moguće snimati dok se indikator ne vrati u ispravno stanje.

Ova značajka za sada je dostupna na drugoj generaciji Metinih pametnih naočala i novijim modelima, a potvrđeno je da će uskoro stići i na sve ostale modele. Uz to, Meta će po novome uklanjati oglase i objave na svojim društvenim mrežama koje promoviraju proizvode ili usluge za prekrivanje LED indikatora za snimanje.