Pickle 1 – najavljene kao sve ono što bi pametne naočale trebale biti

Američki startup Pickle najavio je svoj prvi proizvod, "računalo s dušom" upakirano u AR pametne naočale koje služe kao osobni AI asistent, svakodnevni pratitelj i suradnik

Prvoga dana 2026. godine kalifornijski startup Pickle lansirao je Pickle 1, uređaj koji ima cilj redefinirati koncept nosive tehnologije. Ove lagane futurističke AR naočale zamišljene su tako da ne služe samo za prikaz obavijesti, već aktivno bilježe, pamte i kontekstualiziraju svaki trenutak vašeg dana uz naprednu zaštitu privatnosti.

"Računalo s dušom"

Startup je ovo koji uživa podršku prestižnog inkubatora Y Combinator, a svoj prvi hardverski proizvod ambiciozno naziva "soul computer" (računalo s dušom). Za razliku od dosadašnjih pametnih naočala koje su se primarno fokusirale na fotografiranje ili puki prikaz notifikacija, Pickle 1 je dizajniran kao proaktivni AI suputnik koji "vidi, čuje i pamti" život zajedno s korisnikom – dakle, nešto na tragu onoga što možda razvijaju Jony Ive i OpenAI po radnim nazivom io.

Pickle 1 teži svega 68 grama, što ga čini jednim od najlakših u svojoj kategoriji, a izrađen je od aluminijskog okvira organskog dizajna, koji udomljuje napredne kamere, mikrofone i senzore. Softversko srce ovog sustava čini operacijski sustav Pickle OS, temeljen na memoriji koji funkcionira radikalno drugačije od klasičnih sučelja na koja smo navikli.

Umjesto pasivnog čekanja naredbi, sustav neprestano proaktivno bilježi vizualni i zvučni kontekst korisnikove okoline te organizira podatke u takozvane "memorijske mjehuriće". To omogućuje korisniku da prirodnim govorom pretražuje vlastitu prošlost, poput pitanja "gdje sam ostavio ključeve" ili "što sam dogovorio na zadnjem sastanku", pri čemu AI trenutačno izvlači točnu informaciju. Za hardversku stranu zadužen je posebno razvijeni Qualcommov Snapdragon SoC.

Osobni pomoćnik

​Tvorci ističu da Pickle 1 nije samo alat, već "osobna inteligencija" koja s vremenom uči navike i preferencije korisnika kako bi anticipirala njegove potrebe. Uređaj koristi binokularni zaslon u punoj boji, smješten u lećama naočala, s navodno najširim vidnim poljem na tržištu. To omogućuje prikaz informacija izravno u vidnom polju korisnika bez ometanja stvarnog svijeta. Baterija je dizajnirana za cjelodnevno korištenje, a to podrazumijeva mješovitu upotrebu koja uključuje 12 sati nošenja s povremenim aktivnim renderiranjem sadržaja.

S obzirom na to da uređaj konstantno "gleda i sluša" okolinu, pitanje privatnosti postalo je centralni dio prezentacije proizvoda. Iz Picklea tvrde da su izgradili "tvrđavu privatnosti" koristeći arhitekturu u kojoj se podaci obrađuju isključivo u RAM memoriji (koja se briše gubitkom napajanja) i nikada se trajno ne pohranjuju na serverima u nešifriranom obliku. Dekripcija podataka odvija se samo unutar hardverski izoliranih enklava, kojima nemaju pristup ni administratori sustava ni sam operacijski sustav.

Prednarudžbe otvorene

Dodatno, podaci koji se prikazuju na AR lećama vidljivi su samo korisniku, a sustav uključuje jasne indikatore snimanja te "off-the-record" kontrole koje trenutačno zaustavljaju prikupljanje podataka. Kompanija je izdala i sigurnosna upozorenja, napominjući da uređaj nije namijenjen djeci mlađoj od 13 godina te da se okvir može zagrijati tijekom intenzivnog korištenja.

Cijena uređaja u redovnoj prodaji iznosit će 1.300 američkih dolara, dok je cijena za rane narudžbe spuštena na 799 dolara uz polog od 200 dolara, koji se može uplatiti već sada. Isporuke prvih jedinica najavljene su za drugi kvartal 2026. godine, a trenutno su dostupne isključivo kupcima u SAD-u.