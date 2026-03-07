Samsungov direktor otkrio detalje o XR naočalama: 'Svi govore o idućem AI uređaju'

Direktor Samsunga, Jay Kim, otkrio je nove informacije o nadolazećim XR pametnim naočalama. Uređaj će imati kameru, spajati se na pametni telefon i stiže uskoro kao konkurencija Metinim i Appleovim rješenjima

Već neko vrijeme Samsung marljivo radi na razvoju vlastitih pametnih naočala. Sada je jedan od direktora tvrtke, Jay Kim, otkrio nekoliko ključnih detalja o tome što možemo očekivati kada proizvod napokon stigne na tržište.

Naočale su očito idući AI uređaj

U razgovoru za CNBC, Kim je istaknuo kako sve više tehnoloških tvrtki istražuje potencijal pametnih naočala, koje se danas često nazivaju i AI naočalama zbog integracije inteligentnih asistenata. Potvrdio je kako i sam Samsung vidi ogroman potencijal u ovoj kategoriji uređaja. "Svi govore o tome što je sljedeći AI uređaj... i znam da sam razmatrao mnogo različitih vrsta uređaja", izjavio je Kim u intervjuu. "Naočale su očito jedne od njih i svi ih promatraju."

Kim je također govorio o potencijalu XR-a (proširene stvarnosti) na naočalama, koje su znatno lakše od velikih XR headsetova, što znači da ih je jednostavnije nositi tijekom cijelog dana. Podsjetimo, Samsung je svoj XR headset predstavio još u listopadu.

Kamera, povezivost i partnerstvo s Googleom

Među detaljima koje je Kim otkrio o Samsungovim XR naočalama jest da će imati ugrađenu kameru "u razini očiju" te da će za rad zahtijevati povezivanje s pametnim telefonom. To je prilično standardna praksa za najbolje pametne naočale koje su trenutno dostupne na tržištu. Prema Kimu, ključno je da umjetna inteligencija na uređaju razumije što korisnik gleda kako bi mu mogla pružiti relevantne informacije, a to je upravo cilj Samsungovih naočala. Unatoč tome, direktor nije htio potvrditi hoće li naočale imati zaslon ili ne.

Samsung ovaj uređaj razvija u partnerstvu s Qualcommom i Googleom, a Kim je potvrdio da će biti lansiran prije kraja godine, što je tvrtka već nagovijestila prilikom predstavljanja svojeg XR headseta.

Na tržištu se već sada šuška o brojnim drugim pametnim naočalama koje bi trebale konkurirati modelima poput Ray-Ban Meta Gen 2. Nagađa se da i Apple, između ostalih, priprema svoj ulazak u ovu kategoriju s nekoliko nosivih AI uređaja.