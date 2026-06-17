Snap predstavio Specs, naočale s proširenom stvarnošću za 2.195 dolara

Snapov izvršni direktor i suosnivač Evan Spiegel opisuje ih kao "računalo budućnosti". A mora im se priznati da su uporni - ovo je već šesta generacija do sada dokazano tržišno neuspješnog proizvoda

Uređaj cijene 2.195 dolara predstavljen je u utorak na konferenciji AWE u Long Beachu u Kaliforniji, a u prodaju stiže na jesen. Naočale imaju klasičan, premda glomazan dizajn s debelim okvirom, dolaze u dvije veličine i kompatibilne su s dioptrijskim lećama, koje se automatski prebacuju iz prozirnog u zatamnjeno stanje ovisno o osvjetljenju.

Funkcije i AR aplikacije

Naočale Specs izgrađene su oko displeja i kamera koji omogućuju proširenu stvarnost, pa korisnik kroz prozirne leće pokreće aplikacije i softver trećih strana, igra igre i prima obavijesti prikazane preko stvarnog okruženja. Ključne funkcije uključuju virtualni vanjski računalni zaslon, kontekstualni glasovni asistent zasnovan na umjetnoj inteligenciji, navigaciju te obavijesti s povezanog telefona. Snap je pokazao i aplikacije za scenarije poput golfa, sviranja bubnjeva i obrazovanja, a tvrtka navodi da će na lansiranju biti dostupne stotine Lensa, kako se nazivaju AR aplikacije.

Od Spectaclesa do Specsa

Specs se nadovezuju na seriju koju Snap razvija od 2016. Prvu generaciju Spectaclesa, naočale s kamerom po cijeni od 130 dolara, tvrtka je prodavala kroz automate Snapbot, uz velik početni interes i redove pred uređajima. Spiegel je u listopadu 2016. naveo da je prodano više od 150.000 primjeraka, no do svibnja 2018. ukupna brojka dosegnula je samo 220.000, puno manje od očekivanog. Manje od polovice kupaca koristilo je naočale mjesec dana nakon kupnje.

Krajem 2017. Snap je otpisao 40 milijuna dolara neprodanih zaliha i nepotrebnih komponenti, što je uređaj svrstalo među najveće promašaje te godine.

Prvi Spectaclesi iz 2016. bili su jeftini, šareni i zabavni, ali tehnički skromni Snap

Tvrtka je seriju ipak nastavila. Drugu generaciju (2018., 150 dolara) pratili su lakši okvir i nove boje, a treću (2019., 350 dolara) dvije kamere i AR efekti uz ograničenu proizvodnju.

Četvrtom generacijom 2021. Snap je proizvod preusmjerio s potrošača na programere, uz usko vidno polje i bateriju od svega 30 minuta.

Petu generaciju, Spectacles '24, tvrtka je predstavila u rujnu 2024. kao samostalne AR naočale s operacijskim sustavom Snap OS, upravljanjem pokretima ruku i vidnim poljem od 46 stupnjeva, no dostupne su bile isključivo kroz razvojni program po cijeni od 99 dolara mjesečno, a od početka 2025. i studentima i nastavnicima uz popust. Specs su prva generacija iz te linije namijenjena široj prodaji.

Snap

Displej i upravljanje

Naočale rade četiri sata na jednom punjenju. Displeji omogućuju vidno polje od 51 stupanj i prikaz do 16 milijuna boja. Vidno polje uže je od 70 stupnjeva koje je Meta navela na svom prototipu Orion prije dvije godine, no šire od 20 stupnjeva na Metinim aktualnim naočalama s displejem bez AR funkcija. Upravljanje se odvija praćenjem pokreta ruku, a uređaj koristi dva Qualcommova procesora. Meta je najavila da će svoje buduće AR naočale kontrolirati neuralnom narukvicom koja osjeća pokret ruke, dok Appleov aktualni headset koristi praćenje pogleda i ruku.

Konkurencija i cijena

Specs se razlikuju od uređaja poput Meta Questa i Apple Vision Pro, koji kamerama snimaju okolinu i prikazuju je na digitalnim zaslonima unutar headseta. Razlikuju se i od kategorije pametnih naočala bez zaslona, koje nude jednostavniji i jeftiniji pristup, a u koju je Snap ušao prije otprilike desetljeća modelom Spectacles.

Cijena od 2.195 dolara konkurentna je u tom segmentu: Apple Vision Pro počinje od 3.499 dolara, Microsoftov HoloLens i Magic Leap bili su slično pozicionirani, dok Metine pametne naočale s ugrađenim displejem, ali bez pune AR funkcionalnosti, počinju od 799 dolara.

Snap pod pritiskom

Lansiranje dolazi u teškom razdoblju za tvrtku. Snap je otpustio 16% radnika, a dionica je ove godine pala gotovo 30%. U kompaniju je ušao i aktivistički ulagač Irenic Capital Management. Snap je u siječnju osnovao zasebnu podružnicu Specs Inc. kako bi proizvod odvojio od ostatka tvrtke. Spiegel tvrdi da Snap ima prednost jer u proširenu stvarnost ulaže već godinama, a tvrtka je prijavila više od 7.000 patenata. Prvi kupci bit će, prema njegovim riječima, rani usvajatelji i programeri, no interes stiže i iz korporativnog sektora.