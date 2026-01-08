Tri mjeseca nakon: Što se zapravo dogodilo s "napuhanim" Galaxy Ringom?

Nakon tromjesečne istrage Samsung je potvrdio da je oticanje Galaxy Ringa uzrokovano napuknućem unutarnjeg kalupa, naglasivši kako ne postoji širi sigurnosni rizik za korisnike

Sandro Vrbanus četvrtak, 8. siječnja 2026. u 14:52
📷 X / ZONEofTECH
X / ZONEofTECH

Sigurno se sjećate slučaja tehnološkog novinara i recenzenta Daniela Rotara, kojem je krajem rujna na prstu, netom prije ukrcavanja na let, iznenada nabubrila baterija pametnog prstena Samsung Galaxy Ring. On je tada cijelo svoje iskustvo bio podijelio s javnošću i Samsungom, srećom prst mu nije nastradao, a uređaj je bio poslan proizvođaču na analizu.

Dovršena istraga

Sada, nešto više od tri mjeseca od tog neobičnog kvara, Samsung je zaključio istragu o incidentu s pametnim prstenom, a Rotar je na X-u objavio nove informacije koje je pritom dobio. U proces istrage je, uz interne stručnjake, bila uključena i neovisna vanjska agencija kako bi se osigurala objektivnost analize. Obje su istrage došle do identičnog zaključka o uzroku fizičkog oštećenja uređaja, poručili su mu iz Samsunga.

Službeno priopćenje kompanije navodi kako je do "oticanja" prstena došlo zbog napuknuća u unutarnjem kalupu uređaja. Iako precizan uzrok nastanka pukotine nije mogao biti utvrđen, iz Samsunga ističu da je Galaxy Ring dizajniran za svakodnevno nošenje s naglaskom na izdržljivost.

Sigurnost baterije zajamčena

Ključni nalaz istrage odnosi se na sigurnost baterije, što je često bila tema nagađanja kod ovakvih kvarova. Kompanija je eksplicitno potvrdila da ne postoji širi rizik povezan s baterijom ovog proizvoda. Time su odbačene sumnje o serijskoj grešci koja bi mogla ugroziti sigurnost korisnika širom svijeta, čime je vjerojatno mnogima u Samsungu laknulo.

Unatoč ovim pojašnjenjima, Rotar kaže da dio korisnika i dalje nastavlja prijavljivati probleme s performansama, prvenstveno vezane uz trajanje baterije. Umjesto obećanog višednevnog rada, pojedini uređaji navodno traju tek nekoliko sati. Samsung je na ove prigovore odgovorio uputom korisnicima da se jave njihovoj službi za podršku, gdje će se svaki prijavljeni slučaj loših performansi baterije razmatrati individualno.

Ovim je vrlo vjerojatno okončana višemjesečna neizvjesnost oko konkretnog incidenta, koji je završio, očito, dobro i po samog korisnika, ali i po Samsung, koji neće morati opozvati svoj Galaxy Ring.



