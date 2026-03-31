Djeca iz skupljih zagrebačkih kvartova postižu bolje rezultate na maturi

U istom gradu, na istom ispitu, razlike u ocjenama poprilično su velike, a čini se i da su povezane sa socijalno-ekonomskim miljeom iz kojeg učenici dolaze

Prema detaljnoj analizi objavljenoj na stranici Studiraj.com, mjesto odrastanja u Zagrebu utječe i na obrazovni uspjeh maturanata.

Naime, temeljem podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja analizirani su prosječni rezultati mature iz matematike, hrvatskog i engleskog jezika za učenike iz 114 zagrebačkih osnovnih škola, grupirani prema kvartovima i mjesnim odborima. Riječ je o podacima za posljednje tri školske godine, a rezultati su potom uspoređeni s cijenama nekretnina i rezultatima lokalnih izbora.

Rezultati pokazuju jasan geografski obrazac - učenici iz zapadnog dijela i centra Zagreba u prosjeku postižu bolje rezultate, dok istok i rubna područja zaostaju. Najizraženije razlike vidljive su u matematici. Učenici iz Trnja u prosjeku ostvaruju ocjene iznad 3,3, dok učenici iz Ivanje Reke jedva prelaze prosjek od 1,75. Riječ je o razlici od gotovo 1,6 ocjena na istom ispitu.

Posebno se ističe gradska četvrt Peščenica-Žitnjak, gdje se nalaze tri najslabije škole prema rezultatima iz matematike, sve s prosjekom ispod 2,0. S druge strane, kvartovi poput Trnja, Trešnjevke i Gornjeg grada redovito su među najboljima.

Sličan obrazac vidljiv je i kod hrvatskog jezika, iako su razlike nešto manje, dok je engleski jezik pokazao najujednačenije rezultate, pri čemu čak i najslabiji kvartovi imaju prosjek iznad 3,0.

Analiza je pokazala i snažnu povezanost obrazovnih rezultata s ekonomskim i društvenim faktorima. Cijena nekretnina u kvartu povezana je s oko 30 posto razlike u ocjenama, dok se rezultati lokalnih izbora povezuju s čak oko 40 posto varijacije. Drugim riječima, iz kvartova s višim cijenama stanova i većim udjelom glasova za aktualnog gradonačelnika u pravilu dolaze učenici s boljim rezultatima na maturi.

Autori analize pritom naglašavaju da korelacija ne znači uzročnost. Bolji rezultati ne proizlaze iz same adrese, već iz šireg socioekonomskog konteksta, poput obrazovanja roditelja, primanja kućanstva i dostupnosti resursa.

"Ovi podaci ne govore nužno o kvaliteti pojedinih nastavnika ili škola. Govore o tome da obrazovni sustav ne uspijeva izravnati razlike koje postoje među kvartovima. Učenik u Ivanjoj Reki i učenik na Tuškancu pišu isti ispit, ali polaze s dramatično različitih startnih pozicija", navode autori analize.

