Gdje studirati informatiku u Hrvatskoj?

Nakon državne mature počinje pravi život – pred mladog čovjeka postavlja se prvo životno pitanje – a što sad? Ako ste odlučili da je to kraj školovanja, poštujemo vaš izbor, no ipak, savjetujemo vam da nastavite dalje i upišete studij koji će vam pružiti dodatna znanja i vještine u onome što volite

Iako će mnogi sad očekivati filozofiju o tome koliko je formalno obrazovanje nužno u životu pojedinca te će okretati očima na takve izjave, činjenice su neupitne. Što je veći udio visokoobrazovanog stanovništva u ukupnom broju stanovnika neke zemlje, to je ta zemlja naprednija i bogatija, a vrijedi i obrnuto. Ipak, ne leži sve uvijek u stupnju obrazovanja. Zašto naši mladi ljudi masovno odlaze iz Hrvatske u potrazi za poslom? Odgovor leži u mnogim negativnim značajkama kao što su birokracija koja guši poduzetništvo, loša gospodarska i politička klima, neučinkovitost i visoka cijena javne uprave te kočenje investicija. Ipak, kako bi se stvari pokrenule, potrebna je edukacija. Samo visokoobrazovani pojedinci jednoga će dana pokrenuti gospodarstvo, ali i utjecati na smanjenje navedenih negativnih značajki. Stoga, uložite u obrazovanje – kamo god otišli i gdje god se našli, obrazovanje je ključ koji će vam uvijek odškrinuti željena vrata.

Indeks edukacije (EI) jedan je od tri dijela HDI-a (Human Development Index), a računa se tako da se odredi prosjek između očekivanog broja godina školovanja podijeljenog s 18 (18 je očekivani broj godina do završetka fakulteta) i prosječnog broja završenih godina školovanja u populaciji iznad 25 godina podijeljenog s 15 (15 je očekivani maksimum u 2025. godini). U Hrvatskoj EI iznosi 0,770.

Kompletnu temu i vodič za upis IT studija potražite u Bugu 306

Približava se ljeto – mnogi očekuju svoje najdraže godišnje doba kako bi se odmorili, no ne i maturanti. Iako vrlo mladi, njima će ovo biti prva, u pravom smisli riječi, stresna godina u životu. Očekuju ih državna matura i upisi na fakultet. Prvi korak je odabir željenog preddiplomskog smjera. Budući da ste čitatelj Buga, pretpostavljamo da vas zanima informatika i bilo kakav studij vezan uz informatiku. Zato smo tu da vam pomognemo u jednoj od najvažnijih životnih odluka.

Stručni ili sveučilišni studij Kao što možete vidjeti, među programima studiranja postoje stručni i sveučilišni preddiplomski studiji. Temeljna razlika između ta dva koncepta je u pristupu i sadržaju koji je u fokusu. Na sveučilišnim studijima studenti uče teoriju te praktičnu primjenu takve teorije do njene određene razine. Od studenta se ovdje očekuje da, uz odgovor na pitanje “Kako?” (primjena), zna i odgovor na pitanje “Zašto?” (teorija). S druge strane, na stručnim studijima fokus je na praktičnoj primjeni znanja. Sveučilišni studiji imaju tri razine (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski-doktorski), a stručni uglavnom dvije (preddiplomski i diplomski). U principu, prebacivanja su moguća samo sa sveučilišne na stručnu razinu, no postoje i iznimke. Sveučilišne studije mogu nuditi samo sveučilišta, a stručne studije nude sveučilišta, veleučilišta, visoka učilišta, visoke škole, itd.

Što govori iskustvo?

U našem prošlogodišnjem istraživanju saznali smo da je čak 70% posjetitelja Bug.hr-a zadovoljno odabranim studijem te kako bi opet donijeli istu odluku, a 24% ih žali zbog toga što nisu odabrali studij ili smjer s više informatike. Dakle, nemojte da vas roditelji ili bilo tko drugi nagovore da upišete ono što oni žele. Čovjek je najsretniji onda kad u životu radi ono što voli. Ako volite informatiku, upišite informatiku i ne pristajte na kompromise.

Prošlogodišnje istraživanje Bug.hr-a pokazalo je kako posjetitelji portala pozitivno gledaju na obrazovanje i na rezultate koje će ono donijeti

Istražili smo i mišljenje ispitanika o razlici između studiranja na javnom i privatnom fakultetu. Iako se ovdje radi o subjektivnom mišljenju koje se ne može provjeriti, ispitanici uglavnom smatraju da su privatni fakulteti nešto bolje opremljeni, kako se bolje prilagođavaju potrebama tržišta te da više rade na tome da se u studiranje uvedu primjeri iz prakse i individualni rad sa studentima. S druge strane, za javne fakultete smatraju kako imaju bolji odnos uloženog i dobivenog te da imaju veću stručnost osoblja. Bilo kako bilo, generalno je nemoguće sve javne, odnosno privatne, fakultete staviti pod istu kapu jer mnogo toga ovisi o vodstvu i internoj politici određene visokoškolske ustanove.

Ostali oblici edukacije Osim klasičnog, visokog obrazovanja, postoje i razni programi cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Uglavnom je riječ o programima kojima se nadopunjuje formalno stečeno obrazovanje. Tu spadaju razni stručni certifikati, akademije, seminari i radionice, no u cjeloživotno obrazovanje spadaju i tečajevi kojima se ljudi nastoje prekvalificirati kako bi naučili nove vještine, potrebne za obavljanje posla. Većina obrazovnih ustanova nudi i takve programe. Učenje nikada ne prestaje, stoga takvi oblici edukacije mogu izvrsno nadopuniti formalno stečeno znanje. No, želite li naučiti programirati i biti vrhunski stručnjak u tome, nužno je da konstantno radite i sami, jer nijedna vam škola neće pružiti ono što pruža osobno iskustvo. Na Internetu možete pronaći velik broj besplatnih ili komercijalnih online tečajeva programiranja, koji će vam pomoći da uđete u taj svijet, ili da usavršite znanje koje već imate. Jedan takav primjer je i ELSE (Easy Learning System Environment) koji nudi Prva srednja informatička škola s pravom javnosti na adresi prvasrednjainformaticka.hr/else-easy-learning-system-environment/. ELSE je zamišljen kao kombinacija dijelova postojećih sustava za pomoć u nastavi (moodle, merlin…) i specijaliziranog okruženja za učenje PHP-a, JavaScripta, HTML-a, CSS-a te SQL-a. ELSE se zasad koristi u Prvoj srednjoj informatičkoj kao redovno nastavno sredstvo, a zainteresirani mogu doći i pogledati kako izgleda ta nastava. No, autor tog projekta (Damir Vukres) spominje kako od jeseni taj sustav planira ponuditi svim zainteresiranim školama na besplatno korištenje, a nakon toga slijedi pretvaranje u open source i dostupnost svima.

Godišnji pregled preddiplomskih studija

I ove godine odlučili smo za čitatelje Buga pripremiti detaljan pregled svih fakulteta i visokih škola gdje je moguće studirati informatiku. Međutim, za razliku od prošlih godina, ove godine smo odlučili kompletnu pozornost posvetiti preddiplomskim smjerovima, kako bismo pomogli srednjoškolcima u odabiru buduće karijere. Kamo nakon srednje? Ako volite informatiku, naš pregled će vam sigurno biti od koristi. Koliko je nama poznato, u Hrvatskoj je u ovom trenutku informatički smjer moguće studirati u 17 gradova. Ukupno postoji 35 fakultetskih ustanova koje nude programe vezane uz informatiku.

Informatika je širok pojam koji je ušao u sve pore društva pa tako i u razne smjerove prirodnih i društvenih znanosti. Osim same, čiste informatike, u pregled smo uključili elektrotehničke, matematičke, nastavničke, ekonomske i druge smjerove – sve programe koji u svom nazivu sadrže informatiku ili se programski više vežu uz navedenu disciplinu. Većina preddiplomskih smjerova sastavljena je od 6 semestara te nosi 180 ECTS bodova (30 bodova po semestru), međutim, ima i iznimaka. Ono što smo pokušali napraviti ovim skupnim pregledom jest pružiti cjelovitu sliku i ostaviti budućim studentima na razmišljanje gdje započeti obrazovanje. Nakon završenog preddiplomskog studija, pruža vam se mogućnost nastavka obrazovanja, ako to želite, sve do doktorata.

Većina sveučilišta i drugih fakultetskih ustanova nudi i diplomske programe koji se nastavljaju na preddiplomske

Prema vlastitom izboru možete završiti samo prve tri godine, a možete i nastaviti s diplomskim programom i “odraditi” još dvije dodatne godine. To će vam se odraziti na titulu, ali i na stečeno znanje. U pregledu se nalazi i nekoliko nastavničkih smjerova koji se studiraju isključivo prema integriranom programu (3+2 godine). Drugim riječima, završite li samo prve tri godine tog studija, to vam neće mnogo značiti.

Na kraju, nekolicina fakulteta i visokih učilišta odlučila je dodatno vam predstaviti svoje preddiplomske programe. Obavili smo i kratki intervju s dekanima ili voditeljima studija koji su odlučili sudjelovati u našoj temi. Sve u svemu, ponuda na tržištu je nikad bolja. Na vama je da odaberete.

Što kažu dekani i voditelji studija?

Razgovarali smo s dekanima i voditeljima studija, stručnim osobama iz javnih i privatnih edukacijskih ustanova. U nastavku pročitajte kratke izjave koje su dali za Bug.hr, a više o njihovim fakultetima i smjerovima saznajte u print izdanju Buga (svibanj, 2018.).

###

Surađujemo s vodećim IT tvrtkama

dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra

Algebra je poznata po visokom stupnju suradnje s poslodavcima. O kojim i kakvim poslodavcima je riječ?

Suradnja s tvrtkama nešto je po čemu je Visoko učilište Algebra specifično od početaka. U Gospodarskom vijeću sudjeluju predstavnici gospodarstva, akademske zajednice i stručnjaci za računarstvo. Uspostavljene su suradnje u pogledu studentskih praksi s vodećim hrvatskim tvrtkama kao što su Combis, IN2, SPAN, Poslovna inteligencija, APIS IT, Ericsson Nikola Tesla, Nova TV, Končar, King ICT, Siemens, HT i drugima.

Imamo Centar karijera koji studentima pomaže da bolje razumiju svoje sklonosti i mogućnosti napredovanja unutar struke. Dobra suradnja s poslodavcima dovodi i do odličnih rezultata u zapošljavanju studenata nakon završetka studija. Bivše studente imamo u Googleu, Amazonu, Microsoftu, IBM-u, Dellu, Intelu i drugim tvrtkama.

Kakve mogućnosti stipendiranja nudite studentima preddiplomskog studija?

Nekoliko je programa. Stipendiramo izvrsne redovne studente ukupnim iznosom trogodišnje školarine (100% stipendija). Kako bi netko to ostvario, na državnoj maturi mora imati 900 ili više bodova.

Raspolažemo i fondom stipendija do razine od 300.000 kuna godišnje. Studentima koje procijenimo izvrsnima nudimo stipendije u iznosima od 2000 kuna godišnje pa do pokrivanja troškova svih triju godina studija. Tijekom druge i treće godine studija na raspolaganju su stipendije u iznosu između 10 i 30 posto iznosa školarine za one koji su ostvarili dobar rezultat na prvoj godini.

###

Uskoro otvaramo i diplomski studij

Alen Jerkunica, predsjednik Upravnog vijeća Aspire

Aspira je pokrenula studij Računarstva? Kako ste se odlučili za to?

Preko Suvremenog učilišta u Splitu, koje je ujedno i osnivač Aspire, obrazujemo informatičke kadrove još od davne 1991. godine. Svima je poznato kako je IT sektor najbrže rastuća industrija, a interes za upis računarstva pet puta je veći nego što je moguće upisati studenata na nacionalnoj razini. Budući da u radu pratimo potrebe tržišta i prema tome kreiramo studijske programe, otvaranje studija Računarstva na Aspiri bio je sasvim logičan korak. Osmisli smo studij kojemu je glavni cilj isporučiti tržištu rada gotove IT stručnjake spremne za rad. Uložili smo mnogo truda kako bismo doveli vrhunske predavače iz struke i omogućili našim studentima rad u suvremeno opremljenim računalnim laboratorijima. U bliskoj budućnosti u planu nam je i otvaranje studija na diplomskoj razini.

Zašto bi potencijalni studenti odabrali upravo vas?

Visoka škola Aspira već dugi niz godina nalazi se u samom vrhu među privatnim obrazovnim institucijama, a preko 93% naših studenata nakon završetka studija pronađe posao u struci. Među prvima smo uveli stručnu praksu kao obavezan dio nastave, a ona se odrađuje u najboljim domaćim i stranim IT tvrtkama. Ericsson Nikola Tesla, Siemens, Locastic, Atos, HR Cloud, Travel Soft, Manas samo su neke od njih. Veliki broj studenata nastavi raditi u tvrtkama u kojima su odrađivali stručnu praksu. Svakako bih spomenuo i važnost Centra za poslovne karijere koji djeluje na Aspiri i pomaže studentima pripremiti se za tržište rada kroz niz edukacija i radionica. Moderan studij Računarstva kreirali smo u suradnji s poslodavcima kako bismo zadovoljili potrebe tržišta, što je našim studentima najbolja priprema za izazove koje im donosi budućnost.

###

Potičemo poduzetnički duh

prof. dr. sc. Neven Vrček, dekan Fakulteta organizacije i informatike

Je li informatička edukacija u Hrvatskoj zastarjela? Kako se FOI nosi s tom činjenicom?

Što se visokog obrazovanja tiče, svakome treba biti jasno da visokoškolski programi ne mogu slijediti tehnološku brzinu, međutim to nije niti odlučujuće. Treba stvarati podlogu da studenti sami mogu slijediti trendove sukladno potrebama s kojima se susreću na radnim mjestima. U tom smislu, edukacija nije zastarjela pri čemu, naravno, uvijek treba težiti napretku. Globalni koncept uvijek je isti – davati jake temelje u osnovnim disciplinama poput matematike, statistike, algoritama, programskih jezika i sl. Nakon toga potrebno je pratiti tehnologiju, jer iluzija je da će se moći pokriti sve što tehnološko tržište izbaci dinamikom promjene trendova.

Jesu li vaši studenti nakon diplome prepušteni sami sebi, ili im pokušavate pomoći oko zapošljavanja?

Na FOI-ju smo osmislili cijeli niz programa i potpora kojima pokušavamo olakšati, ali i ubrzati tranziciju studenata prema tržištu rada. Imamo Centar za podršku studentima i razvoj karijera, koji je nedavno uvršten među europske primjere dobre prakse suradnje između akademskog i poslovnog sektora. Neovisno od studijskog programa, cilj Centra je motivirati i karijerno usmjeravati naše studente. Fakultet organizacije i informatike je preko Centra ostvario suradnju s više od 500 poslovnih subjekata i naši studenti imaju priliku odraditi svoju stručnu praksu, koja je obvezni dio nastavnog kurikuluma kod najboljih poduzeća. Ponosni smo na činjenicu da gotovo svaki drugi student ostaje raditi kod tih istih poslodavaca. Osmislili smo projekt startup@foi, preko kojeg pružamo potporu studentima koji se žele upustiti u poduzetništvo i aktivno razvijati svoju ideju. Time ih usmjeravamo na samozapošljavanje, ali i ostanak u Hrvatskoj.

###

Studente pripremamo za karijere na globalnom tržištu

dr. sc. Kristina Marasović, voditeljica studija Informacijske tehnologije / Web and Mobile Computing, RIT Croatia

Tehnologija se ubrzano mijenja. Prilagođavate li program rada promjeni tehnologije i kako?

Program RIT Croatia se temeljem analiza i predviđanja tržišta rada te odgovora samih IT kompanija kontinuirano revidira i prilagođava novim potrebama, tehnološkim promjenama i trendovima, kako na matičnom kampusu u Rochesteru, tako i na našim kampusima. Studij podržava problemsku nastavu, razvijanje kritičkog razmišljanja te stjecanje praktičnih znanja. Primjenjujući provjerene tehnologije, studenti uče rješavati različite probleme u različitim situacijama. S obzirom da se problematika i logika koja stoji iza njezinog rješavanja ne mijenja, dokle se tehnologija brzo razvija, učenje na prethodno opisani način priprema studente za karijeru u globalnome okruženju pri čemu je prelazak na korištenje novih tehnologija jednostavan proces.

Što u praksi za studenta znači dvostruka – hrvatska i američka diploma?

Uz stjecanje hrvatske i američke diplome, svakako bih naglasila studiranje u međunarodnome okružju te mogućnost provođenja jednog do dva semestra na kampusima u Rochesteru i Dubaiju što je neprocjenjivo životno iskustvo. Uz to, programi studija prepoznatljivi su po obrazovanju fokusiranom na razvoj karijere koje studentima pruža izravno primjenjiva znanja i vještine kroz rad na različitim individualnim i grupnim projektima i zadacima. Također, naši studenti moraju odraditi stručnu praksu od čak 800 sati. Ovakvim pristupom studentima pružamo obrazovanje s kojim mogu konkurirati kako na lokalnome tako i na globalnome tržištu rada. Tim više, neki studenti po diplomiranju nastavljaju raditi za poslodavca kod kojeg su odrađivali praksu.

###

Većina studenata se zaposli tijekom studiranja

izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku

Studenti se žale kako fakultete napuštaju nespremni za ono što ih čeka na tržištu. Što činite kako biste im olakšali taj problem?

Suradnja Sveučilišta u Dubrovniku s gospodarstvom omogućuje našim studentima da znanje i vještine koje su stekli tijekom obrazovanja primijene u praksi. Tako se studenti uključuju u rješavanje konkretnih problema iz područja informatike i računarstva. S HGK-om (ŽK Dubrovnik) pokrenuli smo projekt WebPoSt, u kojem studenti izrađuju web-stranice za male poduzetnike. Također, svake godine organiziramo Dan karijera, na koji dovodimo vodeće hrvatske tvrtke i poduzetnike, od kojih studenti mogu čuti korisne savjete povezane s ulaskom na tržište rada i mogućnostima zapošljavanja. Redovita su i gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse, ali i posjeti različitim ustanovama i tvrtkama. Cilj nam je i da naši studenti nakon završetka studija imaju dovoljno znanja i vještina da pokrenu svoju tvrtku. Moramo naglasiti kako naši podaci govore da se većina studenata zaposli još tijekom studiranja, što je pokazatelj da je ova profesija tražena na tržištu rada, a da su naši studenti kvalitetno obrazovani za obavljanje posla.

Zašto studirati na Sveučilištu u Dubrovniku?

Naše prednosti su rad u malim grupama i mogućnost individualnog pristupa svakom studentu. Kod nas student na prvoj ili drugoj godini nije samo broj – kako se to često događa na studijima koji upisuju veliki broj studenata. Svakom studentu pristupamo individualno i obično vrlo brzo saznamo je li mu potrebna dodatna pomoć. Spomenute male grupe omogućuju nam i da u sklopu nastave ima puno praktičnog rada u laboratorijima i na računalima.

###

Nastojimo povezati studente i gospodarstvenike

izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić, pročelnica Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Organizirate li kakve stručne radionice za vaše studente i koliko često?

Na Odjelu za informatiku već nekoliko godina postoje tzv. BusinessClass predavanja poduzetnika s ciljem povezivanja znanstvenih postignuća Odjela s praktičnim problemima u tvrtkama te posljedično lakšeg zapošljavanja studenata. Stručnjaci iz gospodarstva povremeno sudjeluju kao gostujući predavači i u okviru nekih kolegija te prenose svoja iskustva studentima. Isto tako, u travnju 2018. u sklopu proslave 10. obljetnice samostalnog djelovanja Odjela, organizirali smo pet zanimljivih radionica – od pokazne radionice Drone racinga, Unity IDE, Node.js, Data Science, do izazova digitalne transformacije. Prema interesima studenata i dalje ćemo u suradnji sa stručnjacima iz gospodarstva nastaviti organizirati zanimljive radionice i predavanja.

Saznali smo de se u vašim prostorima nalazi Bura – najjače superračunalo u Jadranskoj regiji. Kako se iskorištavaju njegovi resursi?

Superračunalo Bura nalazi se u našoj zgradi, ali ne pripada opremi Odjela. Iskoristivost Bure prati Povjerenstvo za superračunalne resurse Sveučilišta u Rijeci, osnovano s ciljem njegovog ekonomičnog, učinkovitog i primjerenog upravljanja. Studenti Odjela se kroz redovitu nastavu upoznaju sa superračunalnim sustavom Bura, i to u strukturno-stručnom dijelu, ali i u praktičnoj primjeni. Više studenata je pri obradi tema svojih završnih ili diplomskih radova koristilo resurse Bure, koji su na raspolaganju i doktorandima, što svima njima daje određene kompetitivne prednosti. Isto tako, bitno je za naglasiti da je jedan dio naših zaposlenika uključio Buru u svoj znanstveno-istraživački rad te u suradnji s Centrom za napredno računanje i modeliranje sudjeluje na nekoliko projekata financiranih iz fondova Europske unije.

###

Radionice za STEM područja

dr. sc. Darija Pešut, pred., prodekanica za nastavu na VSITE-u

Tko su vaši studenti?

Na VsiTe-u studiraju redoviti i izvanredni studenti vrlo različitih dobnih skupina. Redovitim studentima uglavnom postaju učenici koji su završili strukovne srednje škole, kao što su tehničke škole u području računarstva, elektrotehnike, strojarstva, geodezije, prometa i sl. Izvanredni studenti većinom su zaposleni, stoga smo vrlo zadovoljni kada oni nakon radnog dana uspiju redovno pohađati nastavu, koja je posebno za njih organizirana u poslijepodnevnim satima. Među našim studentima pronaći ćete različite profile, od mladih koji su tek završili srednju školu, do ozbiljnijih i zaposlenih koji žele steći neka nova znanja, produbiti postojeća ili možda formalizirati već neka ranije stečena znanja.

Koji su noviteti vašeg studija i kako mlade zainteresirati za STEM područja?

Osim stalnog unapređenja programa, studentima nudimo dodatna stručna znanja kroz besplatne interne radionice kao što su Digitalna radionica, Mikrokontroleri, 3D printer, Arduino, Računalne igre, Linux za znatiželjne, Ubuntu, Računarstvo u oblaku i dr. Kako bismo što veći broj mladih zainteresirali za STEM područja, organiziramo i javne radionice koje se često organiziraju u sklopu konferencija. Tako smo u sklopu konferencije “Internet to Europe” organizirali besplatnu CROduino radionicu za srednjoškolce. Javnim djelovanjem i promocijama nastojimo širu javnost zainteresirati za informacijske tehnologije, a predstavljanjem stručnih i znanstvenih radova te udžbenika i knjiga naših nastavnika informiramo akademsku i gospodarsku zajednicu. Trenutačno je u tijeku organizacija još jedne besplatne radionice za srednjoškolce pod nazivom “Raspberry Pi Workshop”, koja će ponovno okupiti veliki broj srednjoškolaca i njihovih mentora.

###

Nastavnici? Ne, developeri!

dr. sc. Oliver Jukić, dekan Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Visoka škola Virovitica surađuje s mnogim tvrtkama u Slavoniji. Postoji li jamstvo da će neka od tih tvrtki zaposliti vaše najbolje studente?

Sukladno kretanjima na ICT sceni u Slavoniji, nijedan student koji završi studij neće imati problema s traženjem posla. Osim toga, od ove smo godine pokrenuli i Centar karijera, kroz koji namjeravamo napraviti sponu između studenata i potencijalnih poslodavaca, koji su na ovu inicijativu reagirali izvrsno.

Što biste ukratko istaknuli kao vaše najveće komparativne prednosti?

Stručni studiji prema svojoj vokaciji moraju studenta osposobiti za izlazak na tržište rada, s kompetencijama koje može iskoristiti sada i odmah. U slučaju stručnog studija Računarstva, smjera Programsko inženjerstvo, to znači da student nakon završetka studija mora znati programirati. Ovdje dolazimo do pitanja kompetencija nastavnika. Jasno je da niti jedan ozbiljan ICT stručnjak nema mogućnosti svakodnevno držati predavanja na fakultetu. Umjesto toga, potrebno je što više uključivati nastavni kadar u projekte koji se rade u suradnji s tvrtkama iz ICT sektora.

Nastavnici Visoke škole Virovitica izrazito su aktivni u provedbi različitih projekata u suradnji s ICT tvrtkama, na kojima, između ostalog, rade i kao čisti developeri, na raznim platformama, koristeći najrazličitije programske tehnologije. Studentima je tako moguće prenositi praktična znanja koja čine bit stručnih studija. Upravo taj angažman naših nastavnika smatram našom najvećom komparativnom prednošću.

###

Stalna razmjena studenata s inozemnim institucijama

Krešimir Kavran, predavač i pomoćnik pročelnika preddiplomskog stručnog studija Održavanje računalnih sustava na Veleučilištu velika Gorica

Jesu li studiji Veleučilišta Velika Gorica priznati u inozemstvu?

Da, studiji Veleučilišta Velika Gorica priznati su i cijenjeni u inozemstvu, što se vidi u konstantnoj razmjeni studenata u programu Erasmus s inozemnim visokim učilištima. Čak se možemo pohvaliti “povratnicima”, koji su nakon provedenog jednog semestra na Veleučilištu Velika Gorica odlučili produžiti školovanje na našoj ustanovi. Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Održavanje računalnih sustava, studenti nesmetano mogu nastaviti školovanje na drugim institucijama u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske unije i drugim državama. Također, nakon završetka specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijski sustavi studenti mogu nastaviti školovanje na doktorskim studijima u zemljama članicama Europske unije.

Kakva je zapošljivost vaših bivših studenata?

Redovni studenti tijekom studija rade preko student servisa u raznim IT sektorima te im se nakon završetka studiranja nudi mogućnost ostanka kod poslodavca. S obzirom na to da diplomanti Veleučilišta Velika Gorica imaju specifična znanja, u današnje doba razvoja IT sektora vrlo su traženi na tržištu rada. Studenti ovog smjera bez problema se mogu zaposliti, kako u domaćim, tako i u inozemnim tvrtkama. Najboljim studentima nudi se mogućnost zaposlenja na Veleučilištu Velika Gorica.

Vodič za upis IT studija u Hrvatskoj 2018./2019.

Bjelovar

► Veleučilište u Bjelovaru

Link: www.vub.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. comp.

Čakovec

► Međimursko veleučilište u Čakovcu

Link: www.mev.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. comp.

Dubrovnik

► Rochester Institute of Technology Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

Trajanje: 8 semestara

ECTS bodovi: 240

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije/WMC

Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Link: www.unidu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer IT menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za elektrotehniku i računarstvo

Link: www.unidu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjeno / Poslovno računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Krapina

► Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

Link: www.vhzk.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. ing. techn. inf.

Križevci

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Osijek

► Sveučilište u Osijeku - Ekonomski fakultet

Link: www.efos.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna informatika

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Osijeku - Elektrotehnički fakultet

Link: www.ferit.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Automatika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektroenergetika

Titula: bacc. ing. el.

► Sveučilište u Osijeku - Odjel za matematiku

Link: www.mathos.unios.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo

Titula: univ. bacc. math. et comp.

Trajanje: 10 semestara

ECTS bodovi: 300

Studij: Nastavnički sveučilišni studij matematike i informatike (petogodišnji integrirani)

Titula: mag. educ. math. et inf.

Pula

► Sveučilište u Puli - Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković

Link: fet.unipu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatički menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Puli - Odjel za ekonomiju

Link: www.unipu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Poslovna informatika

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Puli - Odjel za informatiku

Link: www.unipu.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Titula: univ. bacc. inf.

Rijeka

► Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Link: www.inf.uniri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatike – jednopredmetni

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatike – dvopredmetni (u okviru Filozofskog fakulteta)

Titula: univ. bacc. inf.

► Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Link: www.riteh.uniri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij računarstva

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij elektrotehnike

Titula: bacc. ing. el.

► Veleučilište u Rijeci

Link: www.veleri.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. inf.

Sisak

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Split

► Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet

Link: www.efst.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Informatički menadžment

Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Link: www.fesb.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

► Sveučilište u Splitu - Prirodoslovno-matematički fakultet

Link: www.pmfst.unist.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika

Titula: univ. bacc. math. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Fizika i informatika

Titula: univ. bacc. phys. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika

Titula: univ. bacc. inf. et techn.

► Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Link: www.studij-racunarstva.com

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Šibenik

► Veleučilište u Šibeniku

Link: www.vus.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatički menadžment

Titula: bacc. oec.

Varaždin

► Sveučilište Sjever

Link: www.unin.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Automatizacija i Biomedicinska elektronika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski interdisciplinarni stručni studij Multimedija, oblikovanje i primjena

Titula: bacc. ing. graph. teh.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Velika Gorica

► Veleučilište Velika Gorica

Link: www.vvg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Održavanja računalnih sustava

Titula: bacc. ing. techn. inf.

Virovitica

► Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici

Link: www.vsmti.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Informatički menadžment

Titula: bacc. oec.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Zabok

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Titula: bacc. inf.

Zadar

► Sveučilište u Zadru – Odjel za informacijske znanosti

Link: www.unizd.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti

Titula: univ. bacc. inf.

Zagreb

► Rochester Institute of Technology Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

Trajanje: 8 semestara

ECTS bodovi: 240

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije/WMC

Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva

Link: www.fer.unizg.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

► Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet

Link: www.pmf.unizg.hr

Trajanje: 10 semestara

ECTS bodovi: 300

Studij: Nastavnički sveučilišni studij Fizika i informatika (petogodišnji integrirani)

Titula: mag. educ. phys. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (+ diplomski Računarstvo i matematika)

Titula: mag. inf. et math.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (+ diplomski Matematika i informatika, nastavnički)

Titula: mag. educ. mat. et inf.

► Tehničko veleučilište u Zagrebu

Link: www.tvz.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika

Titula: bacc. ing. techn. inf

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

► Veleučilište i Sveučilište VERN’

Link: www.vern.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Poslovna informatika

Titula: bacc. inf.

► Visoka škola za informacijske tehnologije

Link: www.vsite.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Programiranje

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Baze podataka i web-dizajn

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računalni sustavi i mreže

Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijski sustavi

Titula: bacc. techn. inf.

► Visoko učilište Algebra

Link: www.algebra.hr/visoko-uciliste

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Multimedijsko računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Sistemsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Digitalni marketing

Titula: bacc. dig. mark.

Zaprešić

► Veleučilište Baltazar

Link: www.bak.hr

Trajanje: 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Titula: bacc. techn. inf.