Hoće li AI spasiti rukopis? Vještina koju smo zaboravili postaje ključni dokaz - autentičnosti

Neki od nas s nostalgijom se sjećaju učenja pisanja, od tehničkog pisma do krasopisa. No, ta je vještina desetljećima u padu. E-mailovi su zamijenili pisma, pametni telefoni su potisnuli papirnate bilješke, a tipkovnice su postale primarni alat za pisanje. Prema članku objavljenom u Wiredu, godinama se upozorava na izumiranje rukopisa, no čini se da priča dobiva neočekivan zaplet. Paradoksalno, tehnologija koja se smatrala posljednjim čavlom u lijes rukopisa – umjetna inteligencija – mogla bi biti upravo ono što će ga spasiti.

Roditelji i edukatori već dugo izražavaju zabrinutost. U školama se fokus prebacio s rukopisa na tipkanje, a djeca od najranije dobi koriste tablete i računala. Sada, s dolaskom AI alata koji mogu pisati eseje i rješavati zadatke, čini se da je potreba za vlastoručnim zapisivanjem misli manja no ikad. Ipak, stručnjaci tvrde da rukopis nije samo stvar nostalgije, već donosi stvarne kognitivne prednosti.

Karen Ray, predavačica radne terapije na Sveučilištu Newcastle u Australiji, upozorava da su djeca koja odrastaju s digitalnim uređajima motorički manje spremna za pisanje. Njezino istraživanje pokazalo je da, iako "digitalna generacija" zadovoljava očekivane razine manualne spretnosti, njihova ukupna motorička vještina niža je od prethodnih generacija. Vrijeme provedeno držeći uređaje umjesto olovke moglo bi utjecati na razvoj finih motoričkih vještina ključnih za učenje pisanja.

No, zašto je to uopće važno ako će nam u profesionalnom životu tipkovnica biti dovoljna? Problem je u tome što je učenje rukopisa možda nužno za učenje svega ostalog. Robert Wiley, profesor psihologije na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Greensborou, ističe da pisanje rukom pomaže učenicima u učenju čitanja te poboljšava pamćenje. Ako o nečemu moramo razmišljati dovoljno dugo da to zapišemo rukom, vjerojatnije je da ćemo to zapamtiti temeljitije nego da smo to natipkali.

"Rukopis je zaista važan. Ne u apsolutnom smislu; ljudi neće postati nepismeni. Ali hoće li nekoj djeci biti teže učiti jer im nedostaje ta praksa? Da", kaže Wiley. On također naglašava da čak i u STEM područjima, gdje se potiče digitalizacija, znanstvenici i matematičari i dalje moraju zapisivati bilješke i probleme. Pretjerano oslanjanje na tipkovnice može dovesti i do "amnezije znakova" – fenomena u kojem zaboravljamo kako fizički nacrtati slova jer ih previše tipkamo.

Najveći preokret donosi upravo umjetna inteligencija. Sposobnost studenata da koriste alate poput ChatGPT-a za pisanje radova natjerala je škole i sveučilišta da traže nove načine provjere znanja i sprječavanja varanja. Sve se više razmatra povratak na ispite koji se pišu rukom. Pisanje rukom u kontroliranim uvjetima moglo bi postati jedan od rijetkih načina na koje student može dokazati da nije bot. Naravno, to otvara i druga pitanja, poput potencijalne diskriminacije studenata s lošijim rukopisom, bez obzira na njihovo znanje.

Ipak, u eri u kojoj se velik dio razmišljanja može "outsourcati" umjetnoj inteligenciji, povratak na analogno čini se kao jedan od jedinih načina za testiranje stvarnog razumijevanja. Baš kao što su grafički kalkulatori natjerali profesore da od učenika traže da "pokažu postupak", tako bi i AI mogao natjerati obrazovni sustav da se vrati olovci i papiru. Čini se da rukopis neće umrijeti, već će, još jednom, postati dokaz života – i ljudske misli.