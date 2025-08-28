Hrvatska dobiva službeni kurikul o umjetnoj inteligenciji za 5. i 6. razred

S početkom nove školske godine bit će dostupan kurikul o umjetnoj inteligenciji za 5. i 6. razred osnovne škole i njegova se provedba očekuje u izvannastavnim aktivnostima od 8. rujna

Kurikul "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene za izvannastavnu aktivnost za 5. i 6. razred osnovne škole" je odgojno-obrazovni program koji je razvila Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET s ciljem osnaživanja i razvoja učeničkih kompetencija potrebnih za razumijevanje umjetne inteligencije, njezine primjene u svakodnevnom životu i utjecaju na ljudske živote. Uoči početka nove školske godine on će biti dostupan za preuzimanje i moći će se primjenjivati od 8. rujna.

Izvannastavne aktivnosti

Kurikul je usmjeren na poticanje radoznalosti, razumijevanje osnovnih pojmova i prepoznavanje primjena umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju u svakodnevnom životu. Učenici će igrom, istraživanjem i praktičnim zadacima stjecati temeljna znanja i vještine i razvijati odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju. Ukratko, cilj je osposobiti učenike za odgovoran, praktičan i kreativan rad s tehnologijama u nastajanju, a da pritom zadrže kritički stav prema tim tehnologijama.

Preporuka je da kurikul provode nastavnici Informatike u osnovnim školama, ali i svi zainteresirani učitelji i nastavnici koji u svoju praksu žele uključiti poučavanje o umjetnoj inteligenciji, koji bi htjeli koristiti alate umjetne inteligencije za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda i koji bi željeli svoje učenike pripremiti za život i rad u svijetu umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju.

Aktivnost se preporučuje provoditi u 5. i 6. razredu osnovne škole u trajanju od 35 sati godišnje, a kurikul također omogućuje i implementaciju po tematskim cjelinama u druge nastavne predmete u osnovnim školama. Ranije je objavljen sličan dokument i za starije uzraste (zanimljivo, tad ga se zvalo "kurikulum", a sad se koristi "kurikul", no to je već tema za neki drugi članak).

Kurikul je izradila Radna skupina sastavljena od učitelja i nastavnika iz tehničkog, informatičkog, matematičkog i jezično-komunikacijskog područja, razredne nastave, strukovnih predmeta te pedagoga, stručnjaka iz područja računarstva, predstavnika gospodarstva, predstavnika CARNET-a i projektnih partnera na projektu "Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju – BrAIn".