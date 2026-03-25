Job Lab u Đakovu pripremao učenike za stvarni svijet rada

Nakon što je više od 464 hrvatskih srednjoškolaca sudjelovalo u projektu Job Lab, program osnaživanja mladih za tržište rada stigao je i u Strukovnu školu Antuna Horvata u Đakovu, gdje je tijekom dva dana okupio rekordnih 180 učenika

Bug.hr srijeda, 25. ožujka 2026. u 13:15

U sklopu dinamičnog i interaktivnog programa, učenici su imali priliku unaprijediti vještine važne za zapošljavanje kao što su izrada kvalitetnog životopisa, priprema za razgovor za posao, prepoznavanje vlastitih potencijala i profesionalnih ciljeva. Poseban naglasak je na razvoju mekih vještina, onih koje AI ne može zamijeniti.

„Naš je cilj mladima približiti stvarne zahtjeve tržišta rada te ih uz konkretne vještine dodatno osnažiti i razumijevanjem vlastite uloge u radnom okruženju. Vjerujemo da uspješne karijere počinju upravo kombinacijom znanja, samosvijesti i sposobnosti suradnje“, izjavio je Igor Duić, direktor Korporativnih komunikacija Telemach Hrvatska, inicijatora projekta.

Nakon Bjelovara i Zagreba, radionica u Đakovu treća je po redu na kojoj su učenici strukovnih škola, kakvih je čak 70 posto u Hrvatskoj, kroz praktične zadatke i simulacije stjecali iskustvo stvarnih poslovnih situacija. Projekt provodi Telemach Hrvatska u suradnji Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr.

Mirko Ćurić, ravnatelj đakovačke Srednje strukovne škole Antuna Horvata, naglasio je važnost ovakvih edukativnih programa za učenike: „Inicijative poput Job Laba iznimno su važne za naše učenike jer im omogućuju stjecanje praktičnih znanja, ali i razvoj stavova i vrijednosti koje su ključne za dugoročan profesionalni uspjeh. Ovakvi programi značajno doprinose njihovoj spremnosti za izazove tržišta rada.“

Job Lab radionice stvaraju poticajno okruženje koje učenicima omogućuje cjelovit razvoj, kako stručnih kompetencija, tako i svijesti o važnosti organizacijske kulture, međuljudskih odnosa i osobne odgovornosti za vlastiti profesionalni put. Ovim projektom Telemach Hrvatska aktivno doprinosi osnaživanju novih generacija čime se dodatno učvršćuje pozicija kompanije kao relevantnog partnera u izgradnji kvalitetnijeg mosta između obrazovanja i tržišta rada.

