Najbolji STEM fakulteti u Hrvatskoj 2026: veliki vodič za maturante prije upisa

U ovomjesečnom besplatnom digitalnom specijalu BUG[2] donosimo pregled STEM studija u Hrvatskoj s naglaskom na tehničke i računalne smjerove, statistiku zapošljavanja u STEM području, a osim toga pročitajte i stvarna iskustva sadašnjih i bivših studenata tehničkih fakulteta te planove najboljih STEM fakulteta u Hrvatskoj

Tradicionalno svake godine u proljeće pripremamo veliki pregled svih fakulteta u Hrvatskoj gdje je moguće studirati informatiku, računarstvo i srodne discipline. Ove godine pripremili smo poseban sveobuhvatni specijal pod nazivom „Najbolji STEM fakulteti i učilišta u Hrvatskoj“.

Bliži se kraj aktualne akademske godine, a samim time pred mnoge maturante dolazi i vrlo stresan period odabira fakulteta i prijemnih ispita. Oko same pripreme za prijemne ispite morate se sami pobrinuti, a mi smo tu da vam olakšamo prvi korak – odabir željenog fakulteta.

BUG[2] - specijalno digitalno izdanje (ožujak, 2026)

U BUG[2] specijalu objasnili smo razliku u STEM klasifikaciji između anglosaksonskog sustava, odakle i potječe ova kratica, te našeg odnosno europskog sustava. STEM područje vrlo je široko i obuhvaća preko 600 studija u Hrvatskoj, no budući da je BUG prvenstveno informatički medij, fokusirali smo se na tehničke i srodne smjerove.

U specijalu čitajte o statistici zapošljavanja u STEM području – saznajte najnovije informacije iz statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nadalje, donosimo intervju s mladim inženjerom zaposlenim u vrhunskoj hrvatskoj tehnološkoj kompaniji koji prenosi svoja iskustva i povezuje ih sa znanjem stečenim na fakultetu.

Na više stranica donosimo sveobuhvatnu kartu i popis sveučilišnih i stručnih prijediplomskih i diplomskih smjerova koji su vam na raspolaganju u narednoj akademskoj godini.

Na kraju, unutar teme obuhvatili smo i predstavljanje 10-ak najbolji domaćih javnih i privatnih fakulteta. Pročitajte više o organizaciji njihove nastave i budućim planovima koje su predstavili njihovi dekani ili voditelji studija. Svaki od navedenih fakulteta u priču je uključio i stvarno iskustvo njihovog sadašnjeg ili bivšeg studenta (alumnija).

Besplatno specijalno izdanje BUG[2] pod nazivom „Najbolji STEM fakulteti i učilišta u Hrvatskoj“ dostupno je u tiskanom obliku unutar našeg jubilarnog izdanja BUG 400, ali i u digitalnom obliku kojeg potpuno besplatno možete čitati OVDJE.