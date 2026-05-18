Novi američki studij iz kibernetičke sigurnosti na hrvatskom tržištu

Američki prijediplomski studij, razvijen prema najboljim američkim i europskim praksama uz podršku hrvatske cyber industrije, spaja tehničko znanje s pravom, etikom, umjetnom inteligencijom i stvarnim potrebama industrije. Upisi su u tijeku, a studij kreće ove jeseni.

Bug.hr ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 11:21

RIT Croatia, međunarodni kampus američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology (RIT), pokreće Cybersecurity, novi stručni prijediplomski studij kibernetičke sigurnosti. Studij je osmišljen za obrazovanje stručnjaka koji razumiju kako tehnologija funkcionira, ali i kakav utjecaj ima na ljude, organizacije i društvo.

Razvijen je na temeljima globalno priznatog RIT-jevog studija Cybersecurity BS, koji je rangiran među 20 najboljih prijediplomskih programa kibernetičke sigurnosti u SAD-u, te u suradnji s hrvatskom cyber industrijom s ciljem prilagodbe europskom kontekstu. Usklađen je s europskim okvirom vještina za kibernetičku sigurnost (ECSF) te prati suvremene potrebe tržišta rada u području digitalne sigurnosti.

“Cilj studija je obrazovati stručnjake koji će imati tehnička znanja u ovom području, ali će razumjeti i širi kontekst kibernetičke sigurnosti – od tehnologije do pravnih, etičkih i društvenih posljedica sigurnosnih odluka u društvu”, izjavio je dr. sc. Alan Mutka, voditelj katedre za informacijske tehnologije.

Studij je interdisciplinaran te povezuje temeljna znanja iz računalnih sustava, mreža, razvoja softvera i kibernetičke sigurnosti, uz snažan naglasak na praktičan rad i suradnju s industrijom. Studenti tijekom studija stječu iskustvo kroz obveznu stručnu praksu te rad na stvarnim i simuliranim sigurnosnim scenarijima. Posebnost programa je i kombinacija tehničkih i širih profesionalnih znanja. Uz područja poput sigurnosti mreža i aplikacija, studenti uče i o pravnim, regulatornim i etičkim aspektima digitalne sigurnosti, što ih priprema za rad u kompleksnim organizacijskim okruženjima. Diplomant Cybersecurity studijskog programa će biti stručnjak koji zna procijeniti rizik, razumjeti širi profesionalni kontekst te donositi informirane i odgovorne sigurnosne odluke u svijetu stalnih tehnoloških promjena.

S obzirom na strukturu programa, diplomantima se otvaraju mogućnosti rada u privatnim kompanijama, javnim institucijama, zdravstvu, financijama, tehnološkim tvrtkama i konzultantskim okruženjima, uključujući područja poput cloud securityja, compliancea i upravljanja sigurnosnim politikama.

Cybersecurity studijski program pripada skupini interdisciplinarnih studija RIT-ja osmišljenih da optimalno odgovore na izazove i potrebe suvremenog globalnog gospodarstva. Kibernetička sigurnost danas je jedan od ključnih stupova stabilnosti suvremenog gospodarstva i digitalnog društva. Ona osigurava povjerenje u institucije, funkcioniranje poslovnih sustava i otpornost društva u cjelini. Upravo zato ovakvi studiji postaju strateški važni za razvoj stručnjaka koji razumiju i tehnologiju i širi kontekst u kojem ona djeluje”, komentirala je dr. sc. Irena Guszak, dekanica RIT Croatia.

Uz ključna znanja i vještine te adekvatnu pripremu za tržište rada, studenti po uspješnom završetku studija stječu dvije diplome: američku i hrvatsku. Upisi na studijski program Cybersecurity traju do 15. kolovoza 2026., a više informacija o novom studiju dostupno je na web stranici RIT Croatia.

